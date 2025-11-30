Volg Club Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 30/11/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?
LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?
Foto: © photonews

Club Brugge opent zijn terugronde met de komst van Antwerp. Recht blauw-zwart de rug na de stevige nederlaag in de Champions League of doet The Great Old hen nog eens pijn?

Woensdag verloor Club Brugge kansloos op het veld van Sporting met 3-0 en moet het in zijn laatste drie wedstrijden van de Champions League vol aan de bak om de top 24 nog te halen. Al moet de focus eerst weer naar de Belgische competitie. 

Mignolet en Tresoldi opnieuw in de basis?

Club ontvangt thuis het zwalpende Antwerp. Bij blauw-zwart wordt Simon Mignolet opnieuw onder de lat verwacht door de blessure van Nordin Jackers, Nicolo Tresoldi neemt zijn plaats in de spits wellicht terug van Romeo Vermant. 

Bij Antwerp zit de nieuwe trainer Joseph Oosting nog niet op de bank, wel Faris Haroun. "We willen een ander Antwerp tonen. Natuurlijk zijn wij niet tevreden met de huidige situatie. We staan niet waar we horen te staan in het klassement."

Kan Antwerp nog eens winnen in Brugge?

"Op Club willen we punten pakken", stelde Haroun duidelijk. Hij kan opnieuw rekenen op Van Den Bosch, maar Janssen, Verstraeten, Urinboev, Foulon en Hairemans liggen nog altijd in de lappenmand. 

Winnen op Jan Breydel, daar slaagde Antwerp voor het laatst in maart 2021 in, toen werd het 0-2. Sindsdien won Club zeven keer en werd het twee keer een gelijkspel. In de play-offs kon Antwerp vorig seizoen Club twee punten afsnoepen, lukt dat nu opnieuw?

Prono Club Brugge - Antwerp

Club Brugge wint
Gelijk
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk Antwerp Antwerp wint
93.2% 5.1% 1.7%
Populairste
2-0
(68x)		 3-1
(61x)		 3-0
(52x)

Vergelijking Club Brugge - Antwerp

Positie

2
14

Punten

32
14

Gewonnen

10
3

Verloren

3
7

Gescoorde doelpunten

22
14

Doelpunten tegen

13
18

Gele kaarten

23
35

Rode kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

20
9
6
26/10 13:30 Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
25/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Antwerp Antwerp
06/04 13:30 Antwerp Antwerp 2-3 Club Brugge Club Brugge
02/02 13:30 Antwerp Antwerp 2-1 Club Brugge Club Brugge
18/08 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Antwerp Antwerp
05/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-2 Club Brugge Club Brugge
14/04 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Antwerp Antwerp
04/02 13:30 Antwerp Antwerp 2-1 Club Brugge Club Brugge
29/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
21/05 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Antwerp Antwerp
14/05 13:30 Antwerp Antwerp 3-2 Club Brugge Club Brugge
05/02 13:30 Antwerp Antwerp 0-0 Club Brugge Club Brugge
13/11 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Antwerp Antwerp
15/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 Club Brugge Club Brugge
24/04 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Antwerp Antwerp
27/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 Antwerp Antwerp
24/10 13:30 Antwerp Antwerp 1-1 Club Brugge Club Brugge
16/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
13/05 18:30 Antwerp Antwerp 0-0 Club Brugge Club Brugge
21/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 0-2 Antwerp Antwerp
10/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
13/12 13:30 Antwerp Antwerp 0-2 Club Brugge Club Brugge
01/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
02/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Antwerp Antwerp
10/11 14:30 Antwerp Antwerp 2-1 Club Brugge Club Brugge
19/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-2 Antwerp Antwerp
22/04 14:30 Antwerp Antwerp 0-0 Club Brugge Club Brugge
23/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 5-1 Antwerp Antwerp
19/08 14:30 Antwerp Antwerp 1-1 Club Brugge Club Brugge
21/01 14:30 Antwerp Antwerp 2-2 Club Brugge Club Brugge
22/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Antwerp Antwerp
08/02 15:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 Antwerp Antwerp
30/08 20:00 Antwerp Antwerp 0-4 Club Brugge Club Brugge
02/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Antwerp Antwerp
29/09 20:00 Antwerp Antwerp 2-2 Club Brugge Club Brugge
Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

25/11 8

Heel wat bekende landgenoten hebben een favoriete voetbalclub, ook Wout Van Aert. Al gaf hij toch een heel verrassend antwoord...

Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

29/11 17

Dévy Rigaux wordt gezien als de opvolger van Vincent Mannaert bij Club Brugge. Hij moet deze winter opnieuw stevig aan de slag op de transfermarkt om een aantal inkomende e...

Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggen

Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggen

29/11 2

Royal Antwerp FC trekt deze zondag naar Club Brugge met Faris Haroun als interim-coach. De nieuwe trainer Joseph Oosting komt pas maandag officieel in dienst van The Great ...

Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

29/11 7

Club Brugge ontvangt zondag Antwerp in de wetenschap dat het slechts vijf keer gescoord heeft in de laatste vijf speeldagen. Blauw-zwart is momenteel niet bepaald een scori...

Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

29/11

Vincent Mannaert is nu aan de slag bij de Belgische bond maar is vooral van zijn Club Brugge-periode bekend. De algemeen manager vertrok bij blauw-zwart in april 2024.

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 19:15 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved