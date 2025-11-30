Datum: 30/11/2025 13:30
LIVE Club drukt Antwerp stevig achteruit

Club Brugge opent zijn terugronde met de komst van Antwerp. Recht blauw-zwart de rug na de stevige nederlaag in de Champions League of kan The Great Old punten pakken in Jan Breydel?

Tijd   41' 52" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
40
 De corner van Tzolis is de laag, Al-Sahafi werkt bij de eerste paal weg.
39
 Scott vindt Al-Sahafi in de zestien, maar hij bereikt geen ploegmaat met zijn voorzet. Club ontzet makkelijk en staat snel aan de overkant, Tzolis lokt een corner uit.
36
 Daar is Club nog eens met een mooie combinatie, Tresoldi trapt hoog over.
33
 Forbs trapt over de bal
Tzolis legt een corner laag in de zestien voor de inlopende Forbs, de Portugees kan uithalen maar trapt gewoon over de bal.
33
 Al-Sahafi kopt een vrije trap van Vanaken in de voeten van Tzolis, zijn poging blijft onderweg hangen. Opnieuw staat Kouyaté in de weg.
29
 Voorzet van Forbs in de zestien, de kopbal van Tresoldi is niet goed genoeg om Nozawa in de problemen te brengen. De Japanner kan makkelijk oprapen.
28
 Vermant afgeblokt
Tzolis wordt diep gestuurd en hij legt de bal terug tot bij de inlopende Vermant. Kouyaté blokt zijn poging met een stevige spreidstand af.
27
 Nu kan Tzolis wel eens voorzetten. Tresoldi duikt naar de lage bal, Kouyaté raakt de Duitser even.
26
 Tzolis is niet te tevreden met hoe het loopt. Ordonez probeert hem diep te sturen met een lange bal, maar het leer verdwijnt over de zijlijn.
23
 Goede combinatie van Club over meerdere stationnetjes. Vanaken vindt Vermant in de zestien, maar hij kan niet genoeg kracht zetten op de bal om Nozawa in de problemen te brengen.
22
 Tresoldi over
Seys vindt Tresoldi in de zestien, de Duitse spits kopt een metertje over het doel van Nozawa.
21
 Adekami kan nog eens laag uithalen, Mignolet raapt op.
20
 Somers op de paal!
De corner van Antwerp is gevaarlijk, Somers staat op de goede plaats en kopt op de buitenkant van de paal. Club Brugge ontsnapt aan een achterstand.
19
 Vrije trap voor Antwerp, Onyedika kopt aan de tweede paal over de achterlijn.
17
 Adekami verschalkt Tzolis in de zestien en zet voor, Somers tikt de bal voor de eerste paal over de achterlijn.
16
 Vrije trap voor Club op de linkerkant bij de zijlijn, maar de bal van Tzolis gaat veel te hoog. Nozawa kan makkelijk uit de lucht plukken.
14
 Adekami maakt zich vrij aan het halve maantje en kan uithalen, zijn schot wordt afgeblokt.
12
Club Brugge - Antwerp
11
 Kerk kopt de hoekschop weg aan de eerste paal.
10
 Daar is Forbs nog eens op de linkerkant, Van Den Bosch werkt zijn voorzet in hoekschop.
9
 Forbs wordt de zestien ingestuurd, hij probeert voor te zetten. Kouyaté werkt weg, het gevaar is geweken.
7
 Mignolet eerste keer in actie
Vrije trap voor Antwerp na een overtreding van Vermant op Praet. Somers kan koppen in de zestien, Mignolet kan klemmen.
5
 Ordonez wint het sprintduel van Kerk, de bal gaat over de achterlijn. Kerk staat wel nog even op de voet van Ordonez, die moet bekomen.
4
 Tresoldi neemt de bal op de slof in het halve maantje, zijn schot wordt afgeblokt.
2
 Club speelt de bal achteraan rond, Antwerp drukt. Een diepe pass richting Kerk is te ver om gevaarlijk te worden.
1
 Club Brugge - Antwerp: 0-0
12:47
 Kerk in de basis
Gyrana Kerk maakte vorige week zijn rentree na blessureleed en staat nu in de basis. Van Den Bosch is hersteld van ziekte en mag ook starten.
12:46
 Twee spitsen bij Club Brugge
Geen Jackers, Siquet en Stankovic in de basis bij Club Brugge, Mignolet, Spileers en Vermant komen aan de aftrap. Hayen kiest met Vermant en Tresoldi dus voor twee spitsen.
Club Brugge (Club Brugge - Antwerp)
Club Brugge: Simon Mignolet - Jorne Spileers - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis - Romeo Vermant
Bank: Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Aleksandar Stankovic - Hugo Siquet - Axl De Corte - Shandre Campbell - Kaye Furo

Antwerp (Club Brugge - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Zeno Van Den Bosch - Kiki Kouyaté - Yuto Tsunashima - Thibo Somers - Mauricio Benítez - Dennis Praet - Gyrano Kerk - Christopher Scott - Farouck Adekami - Marwan Al-Sahafi
Bank: Kobe Corbanie - Isaac Babadi - Anthony Valencia - Yannick Thoelen - Semm Renders - Glenn Bijl - Rosen Bozhinov - Youssef Hamdaoui - Gerard Vandeplas

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 7.3  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Spileers Jorne 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Ordonez Joel 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 45/48 (93.8%)
Mechele Brandon 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 41/43 (95.3%)
Seys Joaquin 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
Vanaken Hans 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Onyedika Raphael 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 2
Forbs Carlos 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Tresoldi Nicolò 6.9  
  • Schoten op doel: 1/5
Tzolis Christos 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Vermant Romeo 7.4  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Bank
Vetlesen Hugo  
Sandra Cisse  
Van Den Heuvel Tristan  
Nilsson Gustaf  
Osuji Vince  
Stankovic Aleksandar  
Siquet Hugo  
De Corte Axl  
Campbell Shandre  
Furo Kaye  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 7.1  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/12 (8.3%)
Van Den Bosch Zeno 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 3/9 (33.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/10 (0%)
Kouyaté Kiki 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Tsunashima Yuto 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Somers Thibo 6.7  
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
Benítez Mauricio 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Praet Dennis 6.5  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Kerk Gyrano 6.2  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Scott Christopher 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Adekami Farouck 7.1  
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Al-Sahafi Marwan 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Corbanie Kobe  
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Bijl Glenn  
Bozhinov Rosen  
Hamdaoui Youssef  
Vandeplas Gerard  

Vooraf

LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?
LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?
Foto: © photonews

Club Brugge opent zijn terugronde met de komst van Antwerp. Recht blauw-zwart de rug na de stevige nederlaag in de Champions League of doet The Great Old hen nog eens pijn?

Woensdag verloor Club Brugge kansloos op het veld van Sporting met 3-0 en moet het in zijn laatste drie wedstrijden van de Champions League vol aan de bak om de top 24 nog te halen. Al moet de focus eerst weer naar de Belgische competitie. 

Mignolet en Tresoldi opnieuw in de basis?

Club ontvangt thuis het zwalpende Antwerp. Bij blauw-zwart wordt Simon Mignolet opnieuw onder de lat verwacht door de blessure van Nordin Jackers, Nicolo Tresoldi neemt zijn plaats in de spits wellicht terug van Romeo Vermant. 

Bij Antwerp zit de nieuwe trainer Joseph Oosting nog niet op de bank, wel Faris Haroun. "We willen een ander Antwerp tonen. Natuurlijk zijn wij niet tevreden met de huidige situatie. We staan niet waar we horen te staan in het klassement."

Kan Antwerp nog eens winnen in Brugge?

"Op Club willen we punten pakken", stelde Haroun duidelijk. Hij kan opnieuw rekenen op Van Den Bosch, maar Janssen, Verstraeten, Urinboev, Foulon en Hairemans liggen nog altijd in de lappenmand. 

Winnen op Jan Breydel, daar slaagde Antwerp voor het laatst in maart 2021 in, toen werd het 0-2. Sindsdien won Club zeven keer en werd het twee keer een gelijkspel. In de play-offs kon Antwerp vorig seizoen Club twee punten afsnoepen, lukt dat nu opnieuw?

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 19:15 STVV STVV
