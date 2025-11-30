LIVE Club drukt Antwerp stevig achteruit

Club Brugge opent zijn terugronde met de komst van Antwerp. Recht blauw-zwart de rug na de stevige nederlaag in de Champions League of doet The Great Old hen nog eens pijn?

Woensdag verloor Club Brugge kansloos op het veld van Sporting met 3-0 en moet het in zijn laatste drie wedstrijden van de Champions League vol aan de bak om de top 24 nog te halen. Al moet de focus eerst weer naar de Belgische competitie.

Mignolet en Tresoldi opnieuw in de basis?

Club ontvangt thuis het zwalpende Antwerp. Bij blauw-zwart wordt Simon Mignolet opnieuw onder de lat verwacht door de blessure van Nordin Jackers, Nicolo Tresoldi neemt zijn plaats in de spits wellicht terug van Romeo Vermant.

Bij Antwerp zit de nieuwe trainer Joseph Oosting nog niet op de bank, wel Faris Haroun. "We willen een ander Antwerp tonen. Natuurlijk zijn wij niet tevreden met de huidige situatie. We staan niet waar we horen te staan in het klassement."

Kan Antwerp nog eens winnen in Brugge?

"Op Club willen we punten pakken", stelde Haroun duidelijk. Hij kan opnieuw rekenen op Van Den Bosch, maar Janssen, Verstraeten, Urinboev, Foulon en Hairemans liggen nog altijd in de lappenmand.

Winnen op Jan Breydel, daar slaagde Antwerp voor het laatst in maart 2021 in, toen werd het 0-2. Sindsdien won Club zeven keer en werd het twee keer een gelijkspel. In de play-offs kon Antwerp vorig seizoen Club twee punten afsnoepen, lukt dat nu opnieuw?