Volg FCV Dender EH - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 29/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden
LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden
Foto: © photonews

Dender en Westerlo staan vanmiddag opnieuw tegenover elkaar, amper een dikke maand na hun 1-1-gelijkspel in de heenronde. Toen wist Thomas Van den Keybus een vroege treffer van David Toshevski nog uit te wissen. De vraag is of er dit keer wél een winnaar opstaat.

Dender begint met hernieuwd vertrouwen aan deze wedstrijd na de verrassende zege tegen Antwerp. De rode lantaarn voelt dat er opnieuw iets mogelijk is: met vier punten achterstand op Cercle Brugge kan de druk nog wat opgevoerd worden.

Bij Westerlo is het verhaal omgekeerd. De Kemphanen zitten in een lastige periode en wachten al sinds begin oktober op een overwinning. Zes wedstrijden zonder zege, bekeruitschakeling inbegrepen, duwden hen naar plaats twaalf. Een driepunter in Dender moet de negatieve spiraal doorbreken.

Broederstrijd

Opvallend wordt ook de broederstrijd tussen Noah en Lucas Mbamba. De ene verdedigt de kleuren van Dender, de andere die van Westerlo. Hun carrièrepaden liepen helemaal anders, maar hun onderlinge trots en steun blijven groot.

Noah heeft intussen al een indrukwekkend palmares bijeen gevoetbald, terwijl Lucas pas recent zijn kans kreeg bij Westerlo. De jonge rechtsback greep die met enthousiasme en probeert nu zijn plaats in de ploeg te veroveren, al beseft hij dat er op alle vlakken nog werk aan de winkel is.

Voor beide teams is het duel van vandaag belangrijk: Dender wil opnieuw aanknopen met hoop en aansluiting, Westerlo snakt naar een ommekeer. Omstreeks 18u weten we wie van de twee eindelijk opnieuw kan ademhalen.

Prono FCV Dender EH - Westerlo

FCV Dender EH wint
Gelijk
Westerlo wint
FCV Dender EH FCV Dender EH wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
22.81% 40.7% 36.49%
Populairste
1-1
(89x)		 1-2
(66x)		 2-1
(39x)

Vergelijking FCV Dender EH - Westerlo

Positie

16
12

Punten

8
16

Gewonnen

1
4

Verloren

9
7

Gescoorde doelpunten

10
19

Doelpunten tegen

24
24

Gele kaarten

22
23

Rode kaarten

3
0

Onderlinge duels gewonnen

4
3
3
25/10 16:00 Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
02/05 20:45 Westerlo Westerlo 4-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
30/03 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Westerlo Westerlo
08/12 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Westerlo Westerlo
01/11 20:45 Westerlo Westerlo 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
21/03 20:00 Westerlo Westerlo 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
01/11 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
23/02 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-0 Westerlo Westerlo
25/11 15:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 4-1 Westerlo Westerlo
15/09 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 20:45 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved