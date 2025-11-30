Datum: 30/11/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16

LIVE: Gent met voorsprong tegen STVV de rust in! Heden soep!

KAA Gent en STVV sluiten op zondagavond speeldag 16 van de Jupiler Pro League tegen elkaar af. Beide ploegen kunnen de drie punten wel gebruiken in hun strijd om de top-6. Voor Wouter Vrancken is het ook een terugkeer naar de Planet Group Arena. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

Tijd   Rust 
Aernout Van Lindt vanuit Gent
45+20
 Dat was het dan weer. Rusten met 1-0 voor de Buffalo's tegen een onherkenbaar STVV. Beterschap na de koffie?


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Delorge had even verzorging nodig en zo gaan we in de overtijd van de extra tijd.
45
 Het obligaatje minuutje komt er bij.
45
 Van een flipperkastje gesproken alweer. Het gaat echt te snel op en neer, te veel slordigheden en balverlies.
42
 Aan de overkant een schot van Ito op het dak van het doel. De soep komt dichterbij, om toch nog iets te noemen waar we ons kunnen aan opwarmen.
41
 Een uittrap van Kokubo zorgt snel voor gevaar van Gent. Kanga zet zich door, maar het schot gaat voorlangs!
40
 Nog eens twee slechte pogingen tot voorzet van Araujo verder. Wat een ellende.
37
 Roef trapt nog eens een bal weg. Neen, het spel is echt warrig te noemen.
34
 STVV probeert iets te verzinnen, maar tot veel kansen heeft dat nog niet weten te leiden.
31
 Plots mag er bij STVV iemand uithalen, maar naast de kooi van Roef!
30
 Bal in het gezicht van een Buffalo, de corner is wel weggegeven.
27
 Roef bijna in de problemen gebracht, maar hij kan nog nét op tijd wegtrappen.
24
 Meteen het antwoord van STVV, maar Yamamoto trapt alleen voor doel over.
22
 Gent op voorsprong. Het begint bij balverlies van Gent, dat meteen de bal terugkrijgt. Daarna is er niets van druk op Ito en ook niet op Araujo. Voor doel staat Kanga alleen en hij legt de bal rustig in doel.
21

Goal 		Doelpunt van Wilfried Kanga (Tiago Araujo)
20
 Heeft Vanwesemael daar Gandelman vast? De VAR komt alvast niet tussen.
18
 Het gaat over en weer. Dat is alles wat we er kunnen van zeggen.
15
 Een volgende corner geraakt niet weg en dan is er een heet standje voor de kooi van Kokubo. Uiteindelijk is het Skoras die na veel vijven en zessen de doelman écht test.
13
 Eerst Kanga met een tikje voor de eerste paal, nu Skoras met een afgeweken schot in corner: de Buffalo's zijn wakker geschoten.
11
 Een speler van STVV geveld in de rechthoek, maar de arbitrage gaat er niet op in.
8
 STVV is stilletjesaan de match in handen aan het nemen. Het zet druk en heeft balbezit, zonder kansen.
5
 Op de omschakeling is er een sneller uitbraak van Skoras, die de fout meekrijgt. Hij gaf mee aan iemand die alleen op doel afkon, maar daar geen fout volgens de ref.
5
  Gele kaart voor Robert-Jan Vanwesemael
4
 Vrije trap voor de bezoekers. De bal blijft wat hangen, uiteindelijk is er een beenveeg van Roef!
1
 Meteen balverlies van STVV, maar Gent profiteert niet.
1
 De bal rolt in de Planet Group Arena!
1
 KAA Gent - STVV: 0-0
19:15
 En door onder meer de Sint gaat de match niet stipt om 19u15 beginnen. Er zijn voorlopig wel geen stoute kinderen.
19:10
 Ook Sinterklaas danst mee. Waanzin!
19:08
 We worden opgewarmd met een optreden van een Gentse dansgroep.

Vooraf
KAA Gent en STVV sluiten de speeldag af in de Planet Group Arena. Bij de Buffalo's blijft Kanga voorin staan met Goore op de bank, Samoise en Van Der Heyden vervangen achteraan Kotto en Paskotsi. Bij STVV vervangt Musliu dan weer Hata.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 6.89  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/14 (21.4%)
Araujo Tiago A 7.74  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Van Der Heyden Siebe 6.94  
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Samoise Matisse 7.02  
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
Volckaert Matties 6.98  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Ito Atsuki 6.78  
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Delorge Mathias 7.15  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Skoras Michal 6.72  
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kadri Abdelkahar 6.61  
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Gandelman Omri 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kanga Wilfried 7.83  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Kotto Samuel  
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Mitrovic Stefan  
Lopes Leonardo Da Silva  
Vandenberghe Tom  
De Vlieger Tibe  
Abdoul Ayinde Rachid  
Goore Hyllarion  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 6.52  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Vanwesemael Robert-Jan   6.2  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Taniguchi Shogo 6.97  
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
Musliu Visar 6.76  
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Van Helden Rein 6.82  
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Sissako Abdoulaye 6.37  
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Yamamoto Rihito 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Sebaoui Ilias 5.78  
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Ito Ryotaro 6.94  
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Muja Arbnor 6.19  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Goto Keisuke 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
Bank
Ferrari Andres  
Delpupo Isaias  
Merlen Ryan  
Juklerød Simen  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Nhaili Adam  

Vooraf

