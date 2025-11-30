LIVE: Wouter Vrancken keert terug naar Planet Group Arena, Ivan Leko heeft lof voor STVV

KAA Gent en STVV sluiten op zondagavond speeldag 16 van de Jupiler Pro League tegen elkaar af. Beide ploegen kunnen de drie punten wel gebruiken in hun strijd om de top-6. Voor Wouter Vrancken is het ook een terugkeer naar de Planet Group Arena.

Een jaar geleden was Wouter Vrancken nog coach van KAA Gent, maar het kan dus snel gaan. Na een moeilijk seizoen voor Gent én voor Vrancken kon hij uiteindelijk aan de slag bij STVV, terwijl Gent deze zomer voor Ivan Leko koos.

KAA Gent en STVV strijden in belangrijke wedstrijd

De Buffalo's zijn ondertussen - toegegeven: af en toe met vallen en opstaan - uit het dal aan het kruipen, terwijl Wouter Vrancken met STVV echt wel tot de revelaties van het seizoen behoort. Vorige week werd nog gewonnen in Leuven.

Daardoor staat STVV op een knappe vierde plaats halfweg het klassement. Zij kunnen dus zonder druk en met veel goesting afreizen naar de Planet Group Arena. Ivan Leko heeft de nodige lof voor De Kanaries geuit.

Ivan Leko wil verder verbeteren

"We zijn aan het verbeteren, maar het is door wat blessures soms moeilijk om de natuurlijke plaats te vinden voor onze spelers op sommige posities. We willen competitief zijn en worden. We hebben vijf interessante maanden achter de rug."

"We hebben mooie dingen laten zien, maar we hebben ook al dipjes gehad - maar niet tot op het niveau van juni-juli. Nu is het zaak om een goede chemie te vinden en opnieuw naar boven toe te gaan werken."