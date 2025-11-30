Volg KAA Gent - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
-
Datum: 30/11/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
LIVE: Wouter Vrancken keert terug naar Planet Group Arena, Ivan Leko heeft lof voor STVV
LIVE: Wouter Vrancken keert terug naar Planet Group Arena, Ivan Leko heeft lof voor STVV
Foto: © photonews

KAA Gent en STVV sluiten op zondagavond speeldag 16 van de Jupiler Pro League tegen elkaar af. Beide ploegen kunnen de drie punten wel gebruiken in hun strijd om de top-6. Voor Wouter Vrancken is het ook een terugkeer naar de Planet Group Arena.

Een jaar geleden was Wouter Vrancken nog coach van KAA Gent, maar het kan dus snel gaan. Na een moeilijk seizoen voor Gent én voor Vrancken kon hij uiteindelijk aan de slag bij STVV, terwijl Gent deze zomer voor Ivan Leko koos.

KAA Gent en STVV strijden in belangrijke wedstrijd

De Buffalo's zijn ondertussen - toegegeven: af en toe met vallen en opstaan - uit het dal aan het kruipen, terwijl Wouter Vrancken met STVV echt wel tot de revelaties van het seizoen behoort. Vorige week werd nog gewonnen in Leuven.

Daardoor staat STVV op een knappe vierde plaats halfweg het klassement. Zij kunnen dus zonder druk en met veel goesting afreizen naar de Planet Group Arena. Ivan Leko heeft de nodige lof voor De Kanaries geuit.

Ivan Leko wil verder verbeteren

"We zijn aan het verbeteren, maar het is door wat blessures soms moeilijk om de natuurlijke plaats te vinden voor onze spelers op sommige posities. We willen competitief zijn en worden. We hebben vijf interessante maanden achter de rug."

"We hebben mooie dingen laten zien, maar we hebben ook al dipjes gehad - maar niet tot op het niveau van juni-juli. Nu is het zaak om een goede chemie te vinden en opnieuw naar boven toe te gaan werken."

Prono KAA Gent - STVV

KAA Gent wint
Gelijk
STVV wint
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk STVV STVV wint
48.31% 30.07% 21.62%
Populairste
2-1
(90x)		 1-1
(56x)		 1-2
(42x)

Vergelijking KAA Gent - STVV

Positie

6
4

Punten

22
27

Gewonnen

6
8

Verloren

5
4

Gescoorde doelpunten

23
21

Doelpunten tegen

22
17

Gele kaarten

28
24

Rode kaarten

2
1

Onderlinge duels gewonnen

26
9
16
27/07 19:15 STVV STVV 3-1 KAA Gent KAA Gent
07/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-0 STVV STVV
06/10 19:15 STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
25/05 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 STVV STVV
23/04 20:30 STVV STVV 0-2 KAA Gent KAA Gent
01/02 20:30 STVV STVV 4-1 KAA Gent KAA Gent
06/12 20:30 STVV STVV 0-1 KAA Gent KAA Gent
20/08 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 STVV STVV
22/01 21:00 STVV STVV 0-3 KAA Gent KAA Gent
30/07 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-1 STVV STVV
18/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-1 STVV STVV
25/07 21:00 STVV STVV 2-1 KAA Gent KAA Gent
27/01 21:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 STVV STVV
09/08 13:30 STVV STVV 2-1 KAA Gent KAA Gent
23/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 STVV STVV
27/10 18:00 STVV STVV 0-0 KAA Gent KAA Gent
13/07 19:00 STVV STVV 4-2 KAA Gent KAA Gent
17/03 18:00 STVV STVV 0-2 KAA Gent KAA Gent
18/12 20:45 STVV STVV 1-3 KAA Gent KAA Gent
16/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV
10/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 STVV STVV
30/07 18:00 STVV STVV 3-2 KAA Gent KAA Gent
17/12 20:30 STVV STVV 3-1 KAA Gent KAA Gent
24/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 STVV STVV
13/12 18:00 STVV STVV 0-2 KAA Gent KAA Gent
16/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 STVV STVV
28/01 20:00 KAA Gent KAA Gent 6-0 STVV STVV
24/09 20:00 STVV STVV 3-4 KAA Gent KAA Gent
30/01 20:30 STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
25/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 STVV STVV
05/05 20:30 STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
14/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
20/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 STVV STVV
19/02 19:30 STVV STVV 2-3 KAA Gent KAA Gent
26/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 STVV STVV
24/10 20:00 STVV STVV 1-2 KAA Gent KAA Gent
04/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 STVV STVV
03/11 20:00 STVV STVV 2-1 KAA Gent KAA Gent
05/05 20:00 STVV STVV 0-1 KAA Gent KAA Gent
02/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 STVV STVV
20/03 19:30 STVV STVV 2-1 KAA Gent KAA Gent
19/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 STVV STVV
17/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 STVV STVV
16/10 18:00 STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
26/02 20:00 STVV STVV 0-2 KAA Gent KAA Gent
13/09 19:30 STVV STVV 2-1 KAA Gent KAA Gent
11/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 STVV STVV
15/05 20:00 STVV STVV 0-2 KAA Gent KAA Gent
20/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 STVV STVV
08/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 STVV STVV
05/10 20:00 STVV STVV 6-4 KAA Gent KAA Gent
Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

28/11 1

KAA Gent neemt het dit weekend op tegen STVV in een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Met het oog op de top-6 en de Champions' Play-offs kunnen de Buffalo's maar be...

Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

29/11

KAA Gent staat voor een belangrijk weekend. Als het nog een stevig woordje wil meespreken in het debat bovenaan, dan wint het maar beter van STVV. Mathias Delorge heeft een...

KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

29/11 2

Na de vorige wedstrijd van KAA Gent sprak Ivan Leko toch met een best opmerkelijke toon voor een trainer van een club. Hij is duidelijk nog niet van standpunt veranderd.

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 19:15 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved