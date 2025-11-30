Volg KRC Genk - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 30/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
LIVE: Kan Racing Genk Europese vorm doortrekken tegen OH Leuven?
Foto: © photonews

Het is nog niet eens december maar de terugronde van de Jupiler Pro League is al van start gegaan. Zondagmiddag ontvangt Racing Genk OH Leuven. Kan Genk de rug rechten na de nederlaag tegen KV Mechelen of kan OH Leuven punten meenemen uit Limburg?

Genk op zoek naar top 6

Europees gaat het Genk voor de wind met 10/15 en uitzicht op rechtstreekse kwalificatie voor de volgende ronde. Vorlopig staan ze op een gedeelde 8e plaats en met nog drie wedstrijden te gaan zijn de komende wedstrijden zeker niet ongunstig. In de compettie staan de Limburgers pas negende.

In de competitie waren de troepen van Thorsten Fink 6 wedstrijden ongeslagen tot het bezoek van KV Mechelen vorige week zondag. De rug rechten na de 1-0 nederlaag tegen KV Mechelen wordt de boodschap. Want in de terugronde moet Racing Genk wat meer punten verzamelen als ze zich in de top 6 willen scharen.

Leuven uit de laatste 4

Bij OH Leuven willen ze zich dan weer zo snel mogelijk wegvoetballen van bij de laatste 4. Daarvoor hebben ze momenteel drie punten nodig waardoor ze Westerlo naar plaats 13 brengen. Onder Mazzu is OHL alleszins niet slecht bezig. Vorige week werd er met 1-2 verloren tegen STVV maar daarvoor werd er gewonnen van Cercle Brugge en KAA Gent.

Iets wat Thorsten Fink ook aangaf niet veel na de overwinning tegen FC Basel in de Europa League: "Onder de nieuwe trainer is OH Leuven aardig voetbal op de mat aan het brengen. Het zal geen eenvoudige uitdaging worden", wist hij te vertellen. Mazzu zei dan weer dan hij een reactie wil zien van zijn groep na de nederlaag tegen STVV.

In augustus ontmoetten beide ploegen elkaar al eens op de vierde speeldag. Toen won Racing Genk met 1-2 dankzij twee doelpunten van El Ouahdi. De Marokkaanse rechtsachter maakte tegen Basel zijn return na twee maanden blessureleed. Wordt hij straks opnieuw de gesel van OH Leuven of laat Genk voor de tweede week op rij punten liggen thuis?

Prono KRC Genk - OH Leuven

KRC Genk wint
Gelijk
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk OH Leuven OH Leuven wint
89% 9.62% 1.37%
Populairste
2-0
(87x)		 2-1
(84x)		 3-1
(38x)

Vergelijking KRC Genk - OH Leuven

Positie

9
13

Punten

20
15

Gewonnen

5
4

Verloren

5
8

Gescoorde doelpunten

19
16

Doelpunten tegen

19
24

Gele kaarten

23
44

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

13
5
3
15/08 20:45 OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
11/01 18:15 KRC Genk KRC Genk 2-0 OH Leuven OH Leuven
03/08 18:15 OH Leuven OH Leuven 3-1 KRC Genk KRC Genk
31/01 18:45 OH Leuven OH Leuven 2-1 KRC Genk KRC Genk
12/11 16:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 OH Leuven OH Leuven
08/07 11:00 KRC Genk KRC Genk 4-0 OH Leuven OH Leuven
02/04 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
15/10 20:45 OH Leuven OH Leuven 0-1 KRC Genk KRC Genk
09/02 21:00 OH Leuven OH Leuven 2-1 KRC Genk KRC Genk
14/08 20:45 KRC Genk KRC Genk 4-0 OH Leuven OH Leuven
05/04 13:30 OH Leuven OH Leuven 2-3 KRC Genk KRC Genk
15/08 16:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 OH Leuven OH Leuven
21/11 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-3 KRC Genk KRC Genk
25/07 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 OH Leuven OH Leuven
01/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 OH Leuven OH Leuven
03/08 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-4 KRC Genk KRC Genk
25/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 OH Leuven OH Leuven
05/08 18:00 OH Leuven OH Leuven 2-2 KRC Genk KRC Genk
28/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 5-0 OH Leuven OH Leuven
24/09 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 KRC Genk KRC Genk
17/07 19:00 OH Leuven OH Leuven 0-0 KRC Genk KRC Genk
Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 19:15 STVV STVV
