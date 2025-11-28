Volg KV Mechelen - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 28/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?
Foto: © photonews

KV Mechelen leeft toch wat op een roze wolk na de zege in Genk en Standard leeft eerder met twijfels toe naar de volgende speeldag. Voor aanvang van hun onderling duel hebben de Kakkers en de Rouches iets gemeen: ze moeten belangrijke afwezigheden opvangen.

Bij KV Mechelen ontbreekt aanvoerder Fredrik Hammar wegens schorsing. Dat is een aderlating voor KV, maar Vanderbiest wil het niet dramatiseren. "Fredrik is belangrijk tot op zekere hoogte, bij balverlies, om de ploeg op sleeptouw te nemen en om drive te brengen. Daar neemt hij veel initiatief en verantwoordelijkheid in. Met zijn manier van spelen weet je dat je hem één of twee keer per seizoen kwijt kunt zijn." 

Vanderbiest hoopt het te kunnen oplossen. "Hammar brengt leiderschap, discipline en coaching. We missen hem nu in een thuiswedstrijd en hebben een kern van 25 man om zoiets op te vangen. In het verleden heeft Kerim Mrabti ook als nummer zes gespeeld." Het kan dus een optie zijn om Mrabti aan de aftrap te brengen, maar Vanderbiest kan ook kiezen voor een pure defensieve middenvelder als Salifou.

Vanderbiest beschouwt Standard als een gewond dier

De Rouches zakken met een magere 1 op 6 naar Mechelen af. "Het draait niet zoals het zou moeten bij Standard. Dat is altijd gevaarlijk. Een gewond dier kan eigenaardig uit de hoek komen. Je zou verwachten dat we meer de bal zullen hebben. Je kunt ook zeggen: daarmee doe je Standard misschien tekort, want het blijft een gevaarlijke ploeg met een degelijk tot goeie kern."

Vanderbiest weet dat er ook bij Standard wel wat afwezigen zijn. "Als we de pers mogen geloven, ontbreekt er wel wat aanvallend geweld. Dat kan leiden tot een verandering van systeem. De coach is ook gewend om met een driemansverdediging te spelen en heeft dat bij Standard nog niet gedaan. We zijn altijd voorbereid op twee of drie scenario's." 

Naast Hammar is ook Ilaimaharitra geschorst

Bij KV is wel Moncef Zekri terug van zijn interlandverplichtingen. De linkerwingback is twee kilo kwijtgespeeld, Vanderbiest knipoogde dat hij op het WK voor U17 dan 'toch wat gewerkt moest hebben'. Bates, Bolingoli, Fossey, Abid, Saïd en de geschorste Ilaimaharitra ontbreken bij Standard. Nielsen is wel weer beschikbaar. Volg KV Mechelen - Standard LIVE om 20u45 bij VOETBALKRANT.COM!

Vergelijking KV Mechelen - Standard

Positie

5
10

Punten

24
18

Gewonnen

6
5

Verloren

3
7

Gescoorde doelpunten

20
13

Doelpunten tegen

17
19

Gele kaarten

38
34

Rode kaarten

0
6

Onderlinge duels gewonnen

13
16
21
12/09 20:45 Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
29/03 18:15 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
26/12 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
09/08 20:45 Standard Standard 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/05 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 Standard Standard
23/04 20:30 Standard Standard 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
20/12 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 Standard Standard
05/11 16:00 Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/01 20:45 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/10 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Standard Standard
30/01 18:30 Standard Standard 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
01/10 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Standard Standard
10/07 17:00 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/05 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Standard Standard
13/05 16:00 Standard Standard 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
20/01 18:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Standard Standard
06/12 18:15 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
17/01 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Standard Standard
10/11 20:00 Standard Standard 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
03/03 20:00 Standard Standard 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
30/07 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Standard Standard
12/05 20:30 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
22/04 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Standard Standard
26/02 14:30 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
20/11 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Standard Standard
13/03 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 4-0 Standard Standard
28/10 20:30 Standard Standard 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
07/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Standard Standard
01/11 18:00 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
08/03 20:00 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
28/07 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Standard Standard
15/12 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Standard Standard
26/08 14:30 Standard Standard 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
21/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Standard Standard
25/11 20:30 Standard Standard 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
02/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-4 Standard Standard
26/02 20:00 Standard Standard 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/01 20:30 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
17/09 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Standard Standard
24/01 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
22/01 19:30 Standard Standard 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
14/09 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
12/09 20:00 Standard Standard 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/04 20:00 Standard Standard 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/11 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
29/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
27/10 20:00 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
03/05 20:00 Standard Standard 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Standard Standard
Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 29/11 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV
