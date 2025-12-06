Datum: 06/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
Stadion: Jan Breydel

Cercle voelt stilaan de hete adem van Dender in de nek en heeft echt wel een zege nodig. Diaby en Adewumi moeten mee voor de punten zorgen. Standard presenteert zich met een viertal wijzigingen ten opzichte van de vorige competitiematch. Nkada, Ilaimaharitra, Abid en Ayensa staan nu aan de aftrap.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   20' 16" 
Kevin Vanbuggenhout
Discussieer live mee! Lees 5 reacties...
19
 Standard probeert dus ook wel wat te forceren, maar Abid krijgt voorin weinig steun.
15
 Het staat nog 0-0, maar het openingskwartier is best aangenaam geweest om naar te kijken.
11
 Cercle krijgt al een derde hoekschop. Die wordt door Utkus over gekopt.
10
 Na een actie van Ayensa moet Delanghe en zijn verdediging tussenkomen.
8
 Ibrahim Diakité kopt een hoekschop van Magnée naast.
5
 Wat een start is het geworden. Laten we voor Euvrard hopen dat ze bij Standard ondertussen wakker zijn.
5
Cercle Brugge - Standard
1
 Doelpunt afgekeurd
Bij Cercle krijgen ze de bal al meteen tegen de netten, maar het doelpunt wordt afgekeurd. Adewumi schiet richting verste hoek, Ngoura geeft er ook nog een tikje aan. Stond die laatste buitenspel?

1
 Cercle Brugge - Standard: 0-0
15:48
 Hartelijk welkom bij dit live-verslag. Om klokslag 16u begint de eerste JPL-match op deze zaterdag, een belangrijke match voor Cercle. Hekkensluiter Dender is immers genaderd tot op één punt. Standard won op de vorige speeldag in Mechelen, maar de bekeruitschakeling op het veld van Dender kwam hard aan. Kunnen de Rouches dit rechtzetten? Alvast bedankt om dit duel bij ons te volgen. Het is nu enkel aftellen naar het eerste fluitsignaal.


Vooraf
Cercle voelt stilaan de hete adem van Dender in de nek en heeft echt wel een zege nodig. Diaby en Adewumi moeten mee voor de punten zorgen. Standard presenteert zich met een viertal wijzigingen ten opzichte van de vorige competitiematch. Nkada, Ilaimaharitra, Abid en Ayensa staan nu aan de aftrap.

Cercle Brugge (Cercle Brugge - Standard)
Cercle Brugge: Maxime Delanghe - Gary Magnée - Ibrahim Diakite - Christiaan Ravych - Edgaras Utkus - Flavio Nazinho - Oluwaseun Adewumi - Lawrence Agyekum - Ibrahima Diaby - Edan Diop - Steve Ngoura
Bank: Warleson - Emmanuel Kakou - Oumar Diakite - Alan Minda - Pieter Gerkens - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Xander Martle - Krys Kouassi

Standard (Cercle Brugge - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Tobias Mohr - Casper Nielsen - Marco Ilaimaharitra - Adnane Abid - Mohamed El Hankouri - Timothée NKada - Dennis Ayensa
Bank: Hakim Sahabo - Nayel Mehssatou - Thomas Henry - Leandre Kuavita - Rafiki Said - Mitongo René - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Steeven Assengue

Cercle Brugge Cercle Brugge
Delanghe Maxime  
Magnée Gary  
Diakite Ibrahim  
Ravych Christiaan  
Utkus Edgaras  
Nazinho Flavio  
Adewumi Oluwaseun  
Agyekum Lawrence  
Diaby Ibrahima  
Diop Edan  
Ngoura Steve  
Bank
Warleson  
Kakou Emmanuel  
Diakite Oumar  
Minda Alan  
Gerkens Pieter  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  
Martle Xander  
Kouassi Krys  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu  
Lawrence Henry  
Homawoo Josué  
Hautekiet Ibe  
Mohr Tobias  
Nielsen Casper  
Ilaimaharitra Marco  
Abid Adnane  
El Hankouri Mohamed  
NKada Timothée  
Ayensa Dennis  
Bank
Sahabo Hakim  
Mehssatou Nayel  
Henry Thomas  
Kuavita Leandre  
Said Rafiki  
René Mitongo  
Pirard Lucas  
Calut Alexandro  
Assengue Steeven  
Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge

Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge

04/12

Marlon Fossey, David Bates, Daan Dierckx en Boli Bolingoli zijn niet beschikbaar voor de verplaatsing van Standard naar Cercle Brugge zaterdag. Rafiki Saïd en Ibrahim Karam...

Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen"

Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen"

04/12

Bij het terugdenken aan de heenwedstrijd tussen Standard en Cercle Brugge had Ibe Hautekiet geen al te fraaie woorden over voor de voormalige Standard-coach Mircea Rednic. ...

Vincent Euvrard komt met snoeiharde waarschuwing voor zijn spelers: "Dan is het moment om je mond te houden"

Vincent Euvrard komt met snoeiharde waarschuwing voor zijn spelers: "Dan is het moment om je mond te houden"

05/12 2

Het was niet zozeer de zwakke prestatie op Dender die Vincent Euvrard dinsdagavond kwaad maakte, maar vooral de ingesteldheid van sommige spelers. De Standard-trainer vindt...

Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots

Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots

05/12

Op de persconferentie van vrijdag sloot Ibe Hautekiet niet uit dat hij zijn contract bij Standard, dat loopt tot 30 juni 2027, wil verlengen. De centrale verdediger wil gra...

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved