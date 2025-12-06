Kevin Vanbuggenhout



19

Standard probeert dus ook wel wat te forceren, maar Abid krijgt voorin weinig steun.



15

Het staat nog 0-0, maar het openingskwartier is best aangenaam geweest om naar te kijken.



11

Cercle krijgt al een derde hoekschop. Die wordt door Utkus over gekopt.



10

Na een actie van Ayensa moet Delanghe en zijn verdediging tussenkomen.



8

Ibrahim Diakité kopt een hoekschop van Magnée naast.



5

Wat een start is het geworden. Laten we voor Euvrard hopen dat ze bij Standard ondertussen wakker zijn.



5







1

Doelpunt afgekeurd

Bij Cercle krijgen ze de bal al meteen tegen de netten, maar het doelpunt wordt afgekeurd. Adewumi schiet richting verste hoek, Ngoura geeft er ook nog een tikje aan. Stond die laatste buitenspel?





C’est parti dans un Jan Breydel pratiquement vide #CERSTA



La bâche « sauvons la culture déplacement » est de retour dans le kop du #Standard pic.twitter.com/oQkksHJ0GI — Loïc Woos (@LoicWoos) December 6, 2025

1

Cercle Brugge - Standard: 0-0





15:48

Hartelijk welkom bij dit live-verslag. Om klokslag 16u begint de eerste JPL-match op deze zaterdag, een belangrijke match voor Cercle. Hekkensluiter Dender is immers genaderd tot op één punt. Standard won op de vorige speeldag in Mechelen, maar de bekeruitschakeling op het veld van Dender kwam hard aan. Kunnen de Rouches dit rechtzetten? Alvast bedankt om dit duel bij ons te volgen. Het is nu enkel aftellen naar het eerste fluitsignaal.





Vooraf

Cercle voelt stilaan de hete adem van Dender in de nek en heeft echt wel een zege nodig. Diaby en Adewumi moeten mee voor de punten zorgen. Standard presenteert zich met een viertal wijzigingen ten opzichte van de vorige competitiematch. Nkada, Ilaimaharitra, Abid en Ayensa staan nu aan de aftrap.

