LIVE: Union en Gent op zoek naar revival na vorig weekend: "Speler die er in principe vijftien maakt"

Union SG en KAA Gent nemen het zaterdagavond tegen elkaar op in het Brusselse Dudenpark. Voor de thuisploeg én de bezoekers een kans om opnieuw aan te knopen met de winst in de Jupiler Pro League.

Vorige week hadden Union SG (in en tegen Anderlecht) en KAA Gent (tegen STVV) een heel goede zaak kunnen doen in het klassement. Beide ploegen verloren echter en deden zo net een hele slechte zaak: Union zag wat van zijn voorsprong verdwijnen, Gent zag STVV ver weglopen op plaats vier.

Union SG wil er ook tegen Gent opnieuw staan

"Het is waar dat het kalender zwaar is, maar als we hier staan, is dat omdat er uitstekend werk geleverd is. Daar moet je niet op neerkijken", beseft de coach van Union SG David Hubert na de zege tegen Zulte Waregem.

En ook door de komende lastige weken - te beginnen tegen Gent - zal Union SG zich worstelen: "Moeilijkere matchen zullen er zijn, moeilijke momenten in komende wedstrijden ook. Maar je moet erdoorheen en blijven antwoorden zoals we nu gedaan hebben."

Max Dean is terug bij KAA Gent

Bij Gent is Max Dean terug na een zware schorsing, opgelopen na een rode kaart in Leuven. "Max Dean was in mijn hoofd altijd een basisspeler", zegt Ivan Leko nu in Het Nieuwsblad. "Dat is een speler die in principe vijftien goals en zeven of acht assists verzamelt op een seizoen."

"Maar we hebben hem lang gemist. We hebben ook intensief met hem gepraat. Je moet de juiste focus vinden. De voorbije twee à drie weken was hij echter heel gefocust en ik verwacht hem dan ook in sterke vorm."