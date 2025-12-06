Volg Union SG - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
-
Datum: 06/12/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
LIVE: Union en Gent op zoek naar revival na vorig weekend: "Speler die er in principe vijftien maakt"
Union SG en KAA Gent nemen het zaterdagavond tegen elkaar op in het Brusselse Dudenpark. Voor de thuisploeg én de bezoekers een kans om opnieuw aan te knopen met de winst in de Jupiler Pro League.

Vorige week hadden Union SG (in en tegen Anderlecht) en KAA Gent (tegen STVV) een heel goede zaak kunnen doen in het klassement. Beide ploegen verloren echter en deden zo net een hele slechte zaak: Union zag wat van zijn voorsprong verdwijnen, Gent zag STVV ver weglopen op plaats vier.

Union SG wil er ook tegen Gent opnieuw staan

"Het is waar dat het kalender zwaar is, maar als we hier staan, is dat omdat er uitstekend werk geleverd is. Daar moet je niet op neerkijken", beseft de coach van Union SG David Hubert na de zege tegen Zulte Waregem. 

En ook door de komende lastige weken - te beginnen tegen Gent - zal Union SG zich worstelen: "Moeilijkere matchen zullen er zijn, moeilijke momenten in komende wedstrijden ook. Maar je moet erdoorheen en blijven antwoorden zoals we nu gedaan hebben."

Max Dean is terug bij KAA Gent

Bij Gent is Max Dean terug na een zware schorsing, opgelopen na een rode kaart in Leuven. "Max Dean was in mijn hoofd altijd een basisspeler", zegt Ivan Leko nu in Het Nieuwsblad. "Dat is een speler die in principe vijftien goals en zeven of acht assists verzamelt op een seizoen."

"Maar we hebben hem lang gemist. We hebben ook intensief met hem gepraat. Je moet de juiste focus vinden. De voorbije twee à drie weken was hij echter heel gefocust en ik verwacht hem dan ook in sterke vorm."

Prono Union SG - KAA Gent

Union SG wint
Union SG Union SG wint Gelijk KAA Gent KAA Gent wint
92.39% 4.84% 2.77%
Populairste
2-0
(87x)		 2-1
(74x)		 3-1
(56x)

Vergelijking Union SG - KAA Gent

Positie

1
7

Punten

36
22

Gewonnen

11
6

Verloren

2
6

Gescoorde doelpunten

31
24

Doelpunten tegen

9
24

Gele kaarten

37
30

Rode kaarten

0
2

Onderlinge duels gewonnen

8
6
0
09/08 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
25/05 18:30 Union SG Union SG 3-1 KAA Gent KAA Gent
05/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-3 Union SG Union SG
26/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-3 Union SG Union SG
04/12 20:00 Union SG Union SG 3-2 KAA Gent KAA Gent
19/10 20:45 Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
10/03 18:30 Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
26/11 13:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Union SG Union SG
08/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-1 Union SG Union SG
12/01 20:45 Union SG Union SG 4-0 KAA Gent KAA Gent
19/10 18:30 Union SG Union SG 2-0 KAA Gent KAA Gent
26/12 18:30 Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
31/10 21:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Union SG Union SG
03/07 12:30 KAA Gent KAA Gent Geannuleerd Union SG Union SG
Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels

05/12 1

Voor de wedstrijd in het Dudenpark van aanstaande zaterdag gaf Siebe Van der Heyden een uitgebreid interview bij de RTBF. Hij sprak onder andere over de Rode Duivels en zij...

KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

05/12

KAA Gent weet na de bekerloting dat het in de kwartfinales Anderlecht mag bekampen. Coach Ivan Leko reageerde gematigd: geen droomloting, maar ook geen ramp. Eerst wacht ec...

Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

05/12 1

KAA Gent snakt naar een nieuwe competitiezege en hoopt die zaterdag tegen Union te vinden. Met de terugkeer van Max Dean krijgt Ivan Leko eindelijk opnieuw een sleutelspele...

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
