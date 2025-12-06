Datum: 06/12/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17

LIVE: Union SG gaat op zoek naar gelijkmaker na rust tegen Gent!

Union SG en KAA Gent nemen het zaterdagavond tegen elkaar op in het Brusselse Dudenpark. Voor de thuisploeg én de bezoekers een kans om opnieuw aan te knopen met de winst in de Jupiler Pro League. Volg de match hier LIVE!

Stand Live
Tijd   56' 17" 
Aernout Van Lindt vanuit Het Dudenpark
54
 Daar is de volgende kans voor Union. Niemand kan echt afdrukken in de eerste instantie en de poging van El Hadj is een grijpgrage prooi voor Roef.
51
 Ivan Leko blijft gebaren maken aan de rand van het veld. Gent moet achteruit.
49
 Gevaarlijke voorzet van Khalaili. Paskotsi verwerkt in corner.
47
 Meteen een heerlijke actie van Florucz en Rodriguez. De eerste trapt op Roef, in de herneming krijgt hij de bal op de voet en zo naast. Wat een kans!
46
 De bal rolt opnieuw in het Dudenpark. Wat kan Union nog?
45+20
 En zo gaan we rusten met 0-1 voor Gent!


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Union loopt nog eens met een bal over de achterlijn. Het zal beter moeten in de tweede helft aan Brusselse zijde, zoveel is duidelijk.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
44
 Krijgen we nog iets voor de koffie? Het ziet er niet meteen naar uit.
41
 Daar is Sykes met een trap, maar Roef pakt. Even daarvoor een stevige charge van de doelman. Union dringt aan.
38
 Plots is daar dan toch de 1-1, knap gedaan uit de draai. Maar de vlag gaat de hoogte in en de VAR komt niet tussen: buitenspel.
35
 We kabbelen zo stilaan richting rust. Union moet iets gaan verzinnen.
33
 Goede diepe bal op Kanga. Die tikt nog tot bij Goore, maar tot een schot komt die niet echt.
32
 Vrije trap van Kadri. Scherpen kan onder zijn lat redden!
29
 Goore met een langdurige actie, maar uiteindelijk raakt hij er niet doorheen.
26
 Het spel is even aan het verzanden in foutjes en onzorgvuldigheden.
23
 Halfweg de eerst helft. Werk aan de winkel voor de thuisploeg. Wanneer komen ze eens met iets?
20
 Union monopoliseert de bal, maar veel levert dat niet op. Roef lost wel eens een voorzet, maar komt er mee weg.
17
 Union drukt door, maar ze komen voorlopig nog niet echt met een grote kans. De eerste was de beste en die ging op de paal.
14
 De Union Bhoys steken het stadion meteen in de fik. De vlam zo ook figuurlijk in de pan, Union zet wat druk.
12
 De fans tellen af. De echte match kan dan beginnen, al staat Gent wel al op voorsprong.
9
 Opvallend: zowel de thuisfans als de uitfans zwijgen de eerste twaalf minuten. Een pittige aanklacht.
7
 En nu ook een schotje van Goore. Afgeblokt. Union meteen onder druk.
5
 En aan de overkant meteen de 0-1. Scherpen kan een schot niet volledig verwerken en in de herneming is er Samoise die meteen scoort.
4

Goal 		Doelpunt van Matisse Samoise
3
 Meteen een heerlijke pegel op de paal van Union SG vanuit een knappe actie.
1
 De bal rolt in Vorst!
1
 Union SG - KAA Gent: 0-0
Union SG (Union SG - KAA Gent)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Raul Florucz - Kevin Rodriguez
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Kamiel Van de Perre - Promise David - Ivan Pavlic - Giorgi Kavlashvili - Guillaume François - Marc Giger - Sofiane Boufal - Louis Patris - Fedde Leysen

KAA Gent (Union SG - KAA Gent)
KAA Gent: Davy Roef - Matties Volckaert - Maksim Paskotsi - Siebe Van Der Heyden - Matisse Samoise - Tibe De Vlieger - Omri Gandelman - Abdelkahar Kadri - Michal Skoras - Wilfried Kanga - Hyllarion Goore
Bank: Aimé Omgba - Stefan Mitrovic - Atsuki Ito - Franck Surdez - Tiago Araujo - Max Dean - Bram Lagae - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman

Vooraf
Union en KAA Gent willen de nederlaag van vorige week uitwissen. Florucz en Rodriguez beginnen voorin bij de thuisploeg, bij de bezoekers is Ito buiten strijd waardoor Gandelman een rijtje zakt op het veld. De Vlieger krijgt een kans op het middenveld, Paskotsi is terug achteraan en ook Volckaert blijft staan.
🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie

18:45

KAA Gent kwam al vroeg op voorsprong in het Dudenpark tegen Union SG. Toch was dat niet de reden waarom de supporters in het begin van de wedstrijd zo stil waren. Wel door ...

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 6.5  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Mac Allister Kevin 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 42/46 (91.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Burgess Christian 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 45/51 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Sykes Ross 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
Khalaili Anan 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Schoofs Rob 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Zorgane Adem 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Niang Ousseynou 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Ait El Hadj Anouar 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Florucz Raul 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Rodriguez Kevin 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Bank
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Van de Perre Kamiel  
David Promise  
Pavlic Ivan  
Kavlashvili Giorgi  
François Guillaume  
Giger Marc  
Boufal Sofiane  
Patris Louis  
Leysen Fedde  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 8.2  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Volckaert Matties 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/13 (15.4%)
Paskotsi Maksim 7.3  
  • Nauwkeurige passes: 31/32 (96.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Van Der Heyden Siebe 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Samoise Matisse 8.1  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
De Vlieger Tibe 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Gandelman Omri 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kadri Abdelkahar 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Skoras Michal 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kanga Wilfried 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Goore Hyllarion 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Omgba Aimé  
Mitrovic Stefan  
Ito Atsuki  
Surdez Franck  
Araujo Tiago  
Dean Max  
Lagae Bram  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  

Vooraf

Union SG en KAA Gent nemen het zaterdagavond tegen elkaar op in het Brusselse Dudenpark. Voor de thuisploeg én de bezoekers een kans om opnieuw aan te knopen met de winst in de Jupiler Pro League.

Vorige week hadden Union SG (in en tegen Anderlecht) en KAA Gent (tegen STVV) een heel goede zaak kunnen doen in het klassement. Beide ploegen verloren echter en deden zo net een hele slechte zaak: Union zag wat van zijn voorsprong verdwijnen, Gent zag STVV ver weglopen op plaats vier.

Union SG wil er ook tegen Gent opnieuw staan

"Het is waar dat het kalender zwaar is, maar als we hier staan, is dat omdat er uitstekend werk geleverd is. Daar moet je niet op neerkijken", beseft de coach van Union SG David Hubert na de zege tegen Zulte Waregem. 

En ook door de komende lastige weken - te beginnen tegen Gent - zal Union SG zich worstelen: "Moeilijkere matchen zullen er zijn, moeilijke momenten in komende wedstrijden ook. Maar je moet erdoorheen en blijven antwoorden zoals we nu gedaan hebben."

Max Dean is terug bij KAA Gent

Bij Gent is Max Dean terug na een zware schorsing, opgelopen na een rode kaart in Leuven. "Max Dean was in mijn hoofd altijd een basisspeler", zegt Ivan Leko nu in Het Nieuwsblad. "Dat is een speler die in principe vijftien goals en zeven of acht assists verzamelt op een seizoen."

"Maar we hebben hem lang gemist. We hebben ook intensief met hem gepraat. Je moet de juiste focus vinden. De voorbije twee à drie weken was hij echter heel gefocust en ik verwacht hem dan ook in sterke vorm."

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 0-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
