LIVE: Hasi gaat stevig ingrijpen: drie wissels

Anderlecht trekt vanmiddag om 16u naar Westerlo met een reeks zeges op zak, maar coach Besnik Hasi staat voor een lastige puzzel. Een aantal vaste pionnen ontbreekt, waardoor hij zijn succesvolle basiself moet herschikken.

De grootste afwezigen zijn Augustinsson, die met een scheenbeenblessure pas na de winterstop terugkeert, en Thorgan Hazard, die een schorsing uitzit. Ook Mihajlo Cvetkovic lijkt wat door te zitten na zijn recente prestaties. Daardoor moet Hasi alternatieven vinden.

Moussa N’Diaye neemt zo goed als zeker de plaats in van Augustinsson achterin. Hij krijgt de kans om zich te bewijzen als linkervleugelverdediger.

Verschaeren wil geen supersub meer zijn

Voorin mogen Mario Stroeykens en Yari Verschaeren hopen op een basisplaats, na sterke invalbeurten in de voorbije weken.

Verschaeren zelf wil vermijden dat hij het label van “super-sub” krijgt. “Voor nu ben ik gewoon blij om minuten te krijgen, maar elke speler wil starten", klonk het in een recent interview.

Bij Westerlo vallen ook enkele onzekerheden te noteren. Amando Lapage, ex-Anderlecht en kleinzoon van Paul Van Himst, profiteert mogelijk van de afwezigheid van Kimura. Rommens blijft twijfelachtig voor het treffen tegen de landskampioen.