LIVE: Hasi gaat stevig ingrijpen: drie wissels

Anderlecht trekt vanmiddag om 16u naar Westerlo met een reeks zeges op zak, maar coach Besnik Hasi staat voor een lastige puzzel. Een aantal vaste pionnen ontbreekt, waardoor hij zijn succesvolle basiself moet herschikken.

Tijd   48' 24" 
Johan Walckiers vanuit Het Kuipje
46
 Vervangen Mihajlo Cvetkovic
Ingevallen Luis Vazquez
46
 Vervangen Nathan De Cat
Ingevallen Ali Maamar
46
 Vervangen Moussa N'Diaye
Ingevallen Ali Maamar
46
 Vervangen Lucas Mbamba-Muanda
Ingevallen Tuur Rommens


Scheidsrechter 		Rust


45+4
 Stroeykens nu toch met een schot, maar gepareerd met de vuisten door Jungdal.
45+1
  Gele kaart voor Yari Verschaeren
44

Goal 		Doelpunt van Allahyar Sayyadmanesh (Penalty)
42

Penalty 		Penalty voor Westerlo
Fout op Bayram en de bal gaat op de stip. Sayyadamesh plaatst de bal kalm in de het hoekje waar Coosemans niet ligt.
37
 Coosemans moet redding brengen. Dat was bijna de 3-0. Anderlecht is aan het verzuipen.
34

Goal 		Doelpunt van Allahyar Sayyadmanesh (Nacho Ferri)
Westerlo staat verdiend op 2-0. De defensie van Anderlecht staat op wankele benen en dat wordt weer uitgebuit. Sayyadmanesh klopt Coosemans een tweede keer.
32
  Gele kaart voor Bryan Reynolds
31
 Geklungel in de Brusselse defensie en Ferri kan uithalen. Via de paal gaat de bal voorlangs. Sardella was niet echt bij de les.
29
  Gele kaart voor Lucas Mbamba-Muanda
26
 Nu een corner voor Westerlo. Het is een evenwichtige partij zonder veel kansen.
25
 Anderlecht krijgt opnieuw een corner, maar het ontbreekt aan gestalte om daar iets deftig mee aan te vangen.
20
 Bijna had het druk zetten van Bertaccini succes, maar Bayram kan de bal nog net wegwerken voor hij in het lege doel kan schieten.
19
 Tegen Bayram en Lapage gaat Anderlecht met iets anders moeten komen dan hoge voorzetten. De kleine aanvallers kunnen daar weinig mee aanvangen.
17
 Angulo probeert een dribbel, maar de bal blijft alweer steken. Hij kan geen snelheid maken op dit veld.
12
 Bayram kopt over het doel van Coosemans.
10
 We kunnen u melden dat er na de openingsgoal niets te melden is. De slordigheden zijn niet te tellen bij beide ploegen.
7
 Er zit weinig vaart in het spel. De bal wordt ook afgeremd door het kletsnatte veld. Dat gaat een factor worden.
1

Goal 		Doelpunt van Arthur Piedfort
Coosemans geeft de bal heel knullig weg en Piedfort gaat er mee aan de haal. Hij komt naar binnen en schiet buiten het bereik van Coosemans.
1
 Westerlo - Anderlecht: 0-0

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 6.87  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Reynolds Bryan   6.05  
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Lapage Amando 6.79  
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bayram Emin 7.15  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
Mbamba-Muanda Lucas   6.37  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Piedfort Arthur 8.2  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Haspolat Dogucan 7.17  
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Alcocer Josimar 6.72  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sakamoto Isa 6.93  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Sayyadmanesh Allahyar ⚽ ⚽ 8.2  
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Mbamba Lucas  
Nacho Ferri A 7.06  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Sydorchuk Sergiy  
Bujupi Eliot  
Cordero Antoñito  
Vaesen Kyan  
Yow Griffin  
Rommens Tuur 6.83  
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Vanlangendonck Koen  
Neustädter Roman  
Van Den Keybus Thomas  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 4.86  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
N'Diaye Moussa 5.91  
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Hey Lucas 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
Sardella Killian 6.33  
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Camara Ilay 5.84  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Stroeykens Mario 6.18  
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
De Cat Nathan 6.07  
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Verschaeren Yari   6.5  
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Angulo Nilson 6.03  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Cvetkovic Mihajlo 6.12  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
Bertaccini Adriano 6.15  
  • Nauwkeurige passes: 1/6 (16.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Bank
Saliba Nathan-Dylan  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis 6.28  
Llansana Enric 5.82  
Özcan Yasin  
Maamar Ali 5.9  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  

Vooraf

LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?
LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?
Foto: © photonews

Anderlecht trekt vanmiddag om 16u naar Westerlo met een reeks zeges op zak, maar coach Besnik Hasi staat voor een lastige puzzel. Een aantal vaste pionnen ontbreekt, waardoor hij zijn succesvolle basiself moet herschikken.

De grootste afwezigen zijn Augustinsson, die met een scheenbeenblessure pas na de winterstop terugkeert, en Thorgan Hazard, die een schorsing uitzit. Ook Mihajlo Cvetkovic lijkt wat door te zitten na zijn recente prestaties. Daardoor moet Hasi alternatieven vinden.

Moussa N’Diaye neemt zo goed als zeker de plaats in van Augustinsson achterin. Hij krijgt de kans om zich te bewijzen als linkervleugelverdediger.

Verschaeren wil geen supersub meer zijn

Voorin mogen Mario Stroeykens en Yari Verschaeren hopen op een basisplaats, na sterke invalbeurten in de voorbije weken.

Verschaeren zelf wil vermijden dat hij het label van “super-sub” krijgt. “Voor nu ben ik gewoon blij om minuten te krijgen, maar elke speler wil starten", klonk het in een recent interview. 

Bij Westerlo vallen ook enkele onzekerheden te noteren. Amando Lapage, ex-Anderlecht en kleinzoon van Paul Van Himst, profiteert mogelijk van de afwezigheid van Kimura. Rommens blijft twijfelachtig voor het treffen tegen de landskampioen.

