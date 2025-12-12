Datum: 12/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18

LIVE: Ontploft Standard-OH Leuven nog in tweede helft?

De Europese wedstrijden liggen opnieuw achter ons en daar roept de Jupiler Pro League opnieuw. Standard en OH Leuven openen de 18e speeldag in Sclessin.

Tijd   53' 27" 
Jelle Heyman
53
 Voorlopig blijft de wedstrijd in de tweede helft in hetzelfde bedje ziek zonder al te veel grote kansen
51
  Gele kaart voor Adnane Abid
47
 Lakomy probeert Epolo te verrassen met een schot buiten de 16. Het lukt bijna want Epolo duwt de hete aardappel over zijn doel


Scheidsrechter 		Rust


45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Tobias Mohr
Ingevallen Alexandro Calut
41
 Ditmaal trapt Maziz de stilstaande fase niet maar gaat het wel breed richting de aanvallende middenvelder. Die aarzelt niet en plaatst de bal in één tijd richting doel. Epolo moet niet ingrijpen want de bal gaat een metertje over
38
 Plots is er wel enorm veel ruimte voor Gil op rechts die voorbij Mohr loopt. Er is niet echt iemand voor doel beschikbaar dus moet de wingback het zelf doen. Epolo brengt van dichtbij redding met de voet
32
 Ayensa mist schot volledig
De grootste bijna kans van de partij. Abid lijkt afgetroefd te worden door Verstraete maar zet zich toch door. De bal gaat achteruit tot bij Ayensa die vrij kan uithalen. Hij doet dat echter half naast de bal en volledig naast het doel
29
 Standard doet het ook met een stilstaande fase. Hautekiet kopt niet maar trapt wel op de corner. Leysen kan het centrale schot eenvoudig klemmen
26
 Opnieuw de combinatie Maziz-Dusenne, ditmaal na een vrije trap. Maar opnieuw gaat de kopbal niet tussen de palen
24
 Ook een corner van Maziz levert niets op. Dusenne klimt wel het hoogste aan de eerste paal maar kan geen richting geven waardoor de bal over gaat
21
 Maziz met een voorzet die voorbij alles en iedereen waait. Er liggen zeker opportuniteiten voor OH Leuven maar ze zijn allesbehalve gevaarlijk
19
 Standard verovert hoog op het veld de bal maar kan er geen goed vervolg aan geven met een slap schotje van Abid

16
 Gil haalt de achterlijn en heeft ruimte om voor doel te zetten maar geeft de bal in de voeten van Hautekiet
15
 De kansen zijn voorlopig maar schaars op Sclessin. Ondertussen is de aanhang wel wakker geworden op de tribunes
12
 Hautekiet kreeg een stevige knal van Kaba tegen zijn hoofd en moest even verzorgd worden
8
Standard - OH Leuven
7
 Ondertussen zijn de supporters op Sclessin ook relatief stil de eerste 12 minuten uit protest
3
 En ook OH Leuven heeft zijn eerste schot beet. Teklab met een oprapertje voor Epolo
2
 Ayensa twijfelt niet bij een doorbotsende bal in de 16. De knal gaat hard over doel

1
 Standard - OH Leuven: 0-0





Standard (Standard - OH Leuven)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Ibrahim Karamoko - Adnane Abid - Dennis Ayensa - Rafiki Said - Timothée NKada
Bank: Boli Bolingoli Mbombo - Thomas Henry - Leandre Kuavita - Mitongo René - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Matteo Godfroid

OH Leuven (Standard - OH Leuven)
OH Leuven: Tobe Leysen - Roggerio Nyakossi - Noë Dussenne - Ewoud Pletinckx - Óscar Gil Regaño - Birger Verstraete - Youssef Maziz - Lukasz Lakomy - Henok Teklab - Chukwubuikem Ikwuemesi - Sory Kaba
Bank: Takuma Ominami - Wouter George - Abdoul Karim Traoré - Casper Terho - Viktor Damjanic - Maxence Andre Prévôt - Jovan Mijatovic - Mathieu Maertens - Davis Opoku

Standard Standard
Epolo Matthieu 7.4  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Lawrence Henry 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Homawoo Josué 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
Hautekiet Ibe 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Mohr Tobias 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Mehssatou Nayel 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
Karamoko Ibrahim 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Abid Adnane 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 5/6 (83.3%)
Ayensa Dennis 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Said Rafiki 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
NKada Timothée 6.3  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Bolingoli Mbombo Boli  
Henry Thomas  
Kuavita Leandre  
René Mitongo  
Pirard Lucas  
Calut Alexandro  
Godfroid Matteo  
 

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 7.0  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/21 (42.9%)
Nyakossi Roggerio 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 17/17 (100%)
Dussenne Noë 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 14/23 (60.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
Pletinckx Ewoud 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Gil Regaño Óscar 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Verstraete Birger 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Maziz Youssef 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Lakomy Lukasz 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Teklab Henok 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Ikwuemesi Chukwubuikem 6.4  
Kaba Sory 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Ominami Takuma  
George Wouter  
Karim Traoré Abdoul  
Terho Casper  
Damjanic Viktor  
Prévôt Maxence Andre  
Mijatovic Jovan  
Maertens Mathieu  
Opoku Davis  

Vooraf

Foto: © photonews

De Europese wedstrijden liggen opnieuw achter ons en daar roept de Jupiler Pro League opnieuw. Standard en OH Leuven openen de 18e speeldag in Sclessin.

Standard voor 9 op 9

En hoe wisselvallig het seizoen van Standard ook mag zijn, de Rouches staan wel op een mooie zesde plaats in het klassement. Mede door het falen van vele andere teams en omdat 7 ploegen op amper 6 punten van elkaar staan met Standard bovenaan dat pelotonnetje.

Na de overwinningen op het veld van KV Mechelen en Cercle Brugge hebben de troepen van Vincent Euvrard zich naar boven gehesen in het klassement en de wisselvalligheid even van zich afgeschud waardoor ze thuis voor 9 op 9 gaan. Maar dat is niet evident want hoewel Sclessin in het verleden vaak een onineembare vesting was, staat Standard pas op de 10e plek in het thuisklassement van de Jupiler Pro League.

"We zitten in een goede flow", erkende ook Standard-speler Nkada op de persconferentie daags voor het treffen met OH Leuven. "Maar het staat allemaal dicht bij elkaar dus we moeten nederig blijven. Er zijn veel goede ploegen waar het heel moeilijk tegen spelen is. We gaan voor een mooie laatste maand van het jaar."

OHL én Mazzu voor doorbreken van negatieve spiraal

Bij Leuven hebben ze dan weer drie wedstrijden op rij niet gewonnen en willen ze zo snel mogelijk de negatieve spiraal omkeren. Zeker omdat ze afgelopen weekend thuis tegen Zulte Waregem de drie punten verdienden maar niet konden pakken

OHL-coach Felice Mazzu zal alvast een warm welkom krijgen in Sclessin. Als ex-trainer van Charleroi heeft Mazzu vaak bij de vijand op de bank gezeten. Qua balans doet Mazzu het echter niet zo goed tegen Standard met slechts 3 overwinningen uit 25 confrontaties.

Kunnen Mazzu en OH Leuven de negatieve spiraal doorbreken tegen Standard? Volg het vanaf 20u45 live op Voetbalkrant.

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-0 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/12 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
