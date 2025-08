Voor Ivan Leko begon het seizoen en zijn avontuur bij KAA Gent in mineur met een nederlaag bij STVV. En dus is het tegen La Louvière al een klein beetje van moeten voor de Buffalo's. U kan het duel vanavond bij ons LIVE en op de voet volgen.

KAA Gent opende het seizoen met een 3-1 nederlaag op Stayen. En dus staat Ivan Leko voor de eerste thuiswedstrijd tegen La Louvière al meteen een klein beetje onder druk.

Nieuwkomers Abdelkahar Kadri, Siebe Van der Heyden en Hatim Es-Saoubi vervoegden de rangen, maar zijn volgens Leko nog niet fit genoeg om te spelen tijdens de eerste thuiswedstrijd.

Dat de nieuwkomers nog niet helemaal klaar zijn, betekent dat het voor Ivan Leko nog wat puzzelen zal zijn. "Het is moeilijk", gaf Ivan Leko zeer duidelijk aan op zijn persconferentie. "Ze hebben tijd nodig."

Aanpassen aan de situatie

"Het is aan ons om ons aan te passen aan de situatie." Leko wil ook leren uit de fouten van vorige week: "Jammer dat we verloren, al verdienden we wel een punt op Stayen. We wisten hoe het ging zijn en ik had gehoopt meer te kunnen domineren. Daar hebben we deze week aan gewerkt, om meer vertrouwen te hebben in balbezit. Er is nog veel werk, een team bouwen heeft tijd nodig."

Ook voor La Louvière staat er na de thuisnederlaag tegen Standard al een beetje druk op de ketel. De promovendus wil zo snel mogelijk de nul weg hebben om in rustig(er) vaarwater terecht te komen. U kan de match bij ons volgen vanaf 20u45.