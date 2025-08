LIVE: Geen Ordonez bij Club Brugge, dit wordt zijn vervanger, Hayen denkt aan roteren

Vanavond ontvangt KV Mechelen titelfavoriet Club Brugge in een uitverkocht AFAS Stadion. Een affiche met veel lading: voor Frederik Vanderbiest is het zijn eerste thuismatch als bevestigd hoofdtrainer van Malinwa, voor Club Brugge een nieuwe test richting de Europese campagne.

Eerste thuismatch voor Vanderbiest

Voor Vanderbiest is het duel met blauw-zwart meer dan een meetmoment. “Zonder stress”, zo zegt hij het zelf, wil hij zich tonen. Toch voelt hij dat het duel ook symbool staat voor iets groters: “We moeten een goed figuur slaan om de supporters mee te krijgen. Zij moeten met een goed gevoel naar huis gaan. Door hen te tonen dat we klaar zijn, dat we niet gaan aanmodderen", zei hij in GvA.

Thuis wil KV Mechelen opnieuw het verschil maken. Na het vele puntenverlies van vorig seizoen wil het eindelijk weer domineren op eigen veld. “Op eigen veld moeten we onze punten pakken.”

Vanderbiest ziet ook kansen tegen Club Brugge, hoe moeilijk het ook lijkt. “Als je zo snel in het seizoen tegen een topclub speelt, liggen er mogelijkheden. Ofwel zijn ze nog niet in topvorm, ofwel roteren ze voor Europa.” Toch blijft hij realistisch: “Wij moeten een topdag hebben en zij een mindere. Maar als je toch tegen Club moet, dan liefst nu.”

Club Brugge met Meijer in de ploeg

Bij Club Brugge ontbreekt Ordonez, die met een transfer naar Marseille in zijn hoofd zit. Daardoor schuift Bjorn Meijer wellicht opnieuw in de basiself. In het centrum van de verdediging wordt Spileers de partner van Mechele.

Coach Nicky Hayen temperde op de persconferentie de onrust rond de keeperswissel tussen Mignolet en Jackers. “De buitenwereld maakt daar iets van. Maar Simon kende die verdeling al voor de Supercup. Zijn prestatie tegen Genk was een antwoord op zich.”

Door de drukke kalender is het niet ondenkbaar dat Hayen roeleert. Zo maakt de Servische nieuwkomer Stankovic zijn eerste selectie. Ook Skoras maakt kans op een basisplaats. Hayen: “Tegen Genk zagen we de Skoras die ons twee seizoenen geleden mee kampioen maakte.”