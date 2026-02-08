Datum: 08/02/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24

LIVE: Niveau in Genk-Anderlecht zakt onder vriespunt

Genk en Anderlecht openen om 13.30 uur de 24e speeldag met een affiche die op papier veel belooft, maar waarin beide ploegen op zoek zijn naar een houvast. Zowel de Limburgers als de Brusselaars blijven onder de verwachtingen en snakken naar punten in de strijd om de top zes.

Tijd   68' 13" 
Johan Walckiers vanuit Genk
68
 Sor scoort, maar de goal wordt afgekeurd voor buitenspel.
66
 Bibout schiet in de draai en net over. Ook buitenspel wel.
65
 Het niveau is ver te zoeken nu. Ook Genk is weggezakt en combineert niet meer zo lekker.
64
 Vervangen Danylo Sikan
Ingevallen Mihajlo Cvetkovic
64
 Vervangen Tristan Degreef
Ingevallen Thorgan Hazard
63
 Vervangen Yaimar Medina
Ingevallen Yira Collins Sor
63
 Vervangen Junya Ito
Ingevallen Jarne Steuckers
62
 Een goeie voorzet van Kanaté, maar Sikan kan er zijn hoofd niet tegen zetten.
58
 Karetsas strooit soms met geniale passes. Zijn ploegmaats maken er te weinig gebruik van.
56
 Het foutenfestival gaat door.
53
  Gele kaart voor Joris Kayembe
52
 Schotje van Degreef, geen probleem voor Lawal.
47
 Heynen trapt en Coosemans moet plat om de 1-0 te verhinderen.
46
 Vervangen Coba da Costa
Ingevallen Ibrahim Kanate


Scheidsrechter 		Rust


43
 We gaan het eufemistisch uitdrukken: dit is niet de beste match die we al zagen.
41
 Vergoote haalt na fout nummer 25 nog eens een gele kaart boven. Dit is een festival der fouten.
41
  Gele kaart voor Coba da Costa
39
 Kopbal van Heynen, maar het leer hobbelt naast.
35
 Verschaeren met een schotje, maar geen probleem voor Lawal. Het eerste schot tussen de palen van Anderlecht.
31
 Lawal heeft nog geen werk gehad terwijl Coosemans heel wat blauwhemden in zijn zestien ziet opduiken.
27
 Schot van Karetsas, de bedrijvigste Genkenaar, maar Coosemans bokst weg.
25
 Naar wat zijn we hier aan het kijken? De ene opvallende fout na de andere.
20
 Ilic blokt Heymans af in de zestien. De aanvaller van Genk leek te gaan scoren, maar houdt er wel een hoekschop aan over.
15
 Het spel ligt irritant veel stil door de vele fouten.
12
 Anderlecht heeft het evenwicht wat hersteld. Ze dwingen nu ook een eerste corner af.
9
 El Ouahdi is woedend. Nu krijgt hij wel een gele kaart voor per ongeluk op de voet van Coosemans te gaan staan.
8
  Gele kaart voor Zakaria El Ouahdi
5
 Coosemans redt een schot van Ito na een lang uitgesponnen en goed opgezette aanval van Genk.
4
 Karetsas schildert de vrije trap op het hoofd van Bibout, maar die kopt over.
3
 Maamar loopt El Ouahdi van de sokken. Dit had geel moeten zijn, maar Jasper Vergoote houdt de kaarten voorlopig op zak.
2
 Het eerste gevaar komt van Anderlecht, maar Verschaeren kan zijn voet niet tegen de voorzet van Da Costa zetten.
1
 KRC Genk - Anderlecht: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - Anderlecht)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Konstantinos Karetsas - Yaimar Medina - Junya Ito - Aaron Bibout - Daan Heymans
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Ibrahima Sory Bangoura - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

Anderlecht (KRC Genk - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Lucas Hey - Mihajlo Ilic - Ali Maamar - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Enric Llansana - Tristan Degreef - Danylo Sikan - Coba da Costa
Bank: Mathys Angely - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard - Justin Heekeren - Basile Vroninks - Joachim Imbrechts - Anas Tajaouart - Adriano Bertaccini - Moussa Diarra - Ibrahim Kanate

Vooraf: LIVE: Edward Still gooit opstelling helemaal om
KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.6 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 46/48 (95.8%)
Meer statistieken
Kayembe Joris   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 48/52 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 24/25 (96%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 63' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ito Junya 63' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 8/17 (47.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Heymans Daan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 27' -
Sor Yira Collins 27' -
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.6 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Sardella Killian 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ilic Mihajlo 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Verschaeren Yari 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 22/23 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Llansana Enric 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 64' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 64' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
da Costa Coba   45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Angely Mathys 0'  
Camara Ilay 0'  
Cvetkovic Mihajlo 26' -
Hazard Thorgan 26' -
Heekeren Justin 0'  
Vroninks Basile 0'  
Imbrechts Joachim 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Bertaccini Adriano 0'  
Diarra Moussa 0'  
Kanate Ibrahim 45' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken

Vooraf

LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom
LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom
Foto: © photonews

Genk en Anderlecht openen om 13.30 uur de 24e speeldag met een affiche die op papier veel belooft, maar waarin beide ploegen op zoek zijn naar een houvast. Zowel de Limburgers als de Brusselaars blijven onder de verwachtingen en snakken naar punten in de strijd om de top zes.

De recente vorm is bij beide clubs zwak. Sinds december pakte Genk slechts zes punten uit zeven competitiewedstrijden, Anderlecht zelfs maar vijf. De Brusselaars wonnen bovendien al sinds half december geen competitieduel meer en scoorden de voorbije drie wedstrijden niet.

Genk tankte wel vertrouwen met een 1-2-zege op Dender dankzij Daan Heymans. De vraag is nu of dat het begin van een ommekeer is.

Genk-Anderlecht is een duel met grote inzet

Europees presteerden de Genkies wél sterk met zestien punten in de Europa League en knappe resultaten tegen onder meer Braga en Real Betis. In de competitie blijft het echter wisselvallig, waardoor een zege tegen Anderlecht hen opnieuw richting top zes kan duwen.

Bij Anderlecht moet interim-coach Edward Still voor een schokeffect zorgen na het vertrek van Besnik Hasi, maar dat bleef voorlopig uit. De aanval sputtert al maanden en verschillende spelers ontbreken: Nathan De Cat is geschorst, terwijl Stroeykens, Huerta, Kana en Augustinsson geblesseerd zijn.

Ook de statistieken bieden weinig houvast. Anderlecht presteert zwak op verplaatsing met slechts twaalf punten uit elf matchen, terwijl Genk thuis amper drie keer won. Beide ploegen krijgen dus een uitgelezen kans om hun seizoen een nieuwe impuls te geven in een rechtstreeks duel met grote inzet.

