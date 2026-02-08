LIVE: Niveau in Genk-Anderlecht zakt onder vriespunt

Genk en Anderlecht openen om 13.30 uur de 24e speeldag met een affiche die op papier veel belooft, maar waarin beide ploegen op zoek zijn naar een houvast. Zowel de Limburgers als de Brusselaars blijven onder de verwachtingen en snakken naar punten in de strijd om de top zes.

De recente vorm is bij beide clubs zwak. Sinds december pakte Genk slechts zes punten uit zeven competitiewedstrijden, Anderlecht zelfs maar vijf. De Brusselaars wonnen bovendien al sinds half december geen competitieduel meer en scoorden de voorbije drie wedstrijden niet.

Genk tankte wel vertrouwen met een 1-2-zege op Dender dankzij Daan Heymans. De vraag is nu of dat het begin van een ommekeer is.

Genk-Anderlecht is een duel met grote inzet

Europees presteerden de Genkies wél sterk met zestien punten in de Europa League en knappe resultaten tegen onder meer Braga en Real Betis. In de competitie blijft het echter wisselvallig, waardoor een zege tegen Anderlecht hen opnieuw richting top zes kan duwen.

Bij Anderlecht moet interim-coach Edward Still voor een schokeffect zorgen na het vertrek van Besnik Hasi, maar dat bleef voorlopig uit. De aanval sputtert al maanden en verschillende spelers ontbreken: Nathan De Cat is geschorst, terwijl Stroeykens, Huerta, Kana en Augustinsson geblesseerd zijn.

Ook de statistieken bieden weinig houvast. Anderlecht presteert zwak op verplaatsing met slechts twaalf punten uit elf matchen, terwijl Genk thuis amper drie keer won. Beide ploegen krijgen dus een uitgelezen kans om hun seizoen een nieuwe impuls te geven in een rechtstreeks duel met grote inzet.