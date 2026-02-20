LIVE: Tijd dringt voor Gent - nog twee verse krachten!

|
|
Aernout Van Lindt vanuit Gent
|
Discussieer live mee!
Lees 12 reacties...
|
82
|
Hannes Van Der Bruggen krijgt bij zijn wissel applaus van de thuisaanhang ook. Mooi.
|
81
|
Araoujo kan zijn lamentabele wedstrijd - daarnet slecht ingegooid(!) - bijna 'bekronen' met een owngoal. Net naast.
|
|
79
|
Warleson met de redding! De corner levert ook niets op. De vlam zit wel in de pan.
|
77
|
De Gentse druk houdt aan. We krijgen nog een dubbele wissel!
|
74
|
Dean en co proberen wel, maar in de fase van de waarheid is het telkens net niet.
|
71
|
De tijd dringt voor KAA Gent. Nog twintig minuten en wat extra tijd hebben ze.
|
69
|
Kopbal Adewumi, naast. Aan de overkant blijft er eentje liggen van Cercle Brugge en zo een blessurebehandeling. De fans zijn het beu.
|
67
|
Gent blijft erin geloven. In de zone van de waarheid is het echter te weinig.
|
|
64
|
Kanga tegen de vlakte! Krijgt ook Gent een elfmeter? Neen, de VAR komt niet tussen.
|
62
|
Magnée gaat achter de bal staan! Roef pakt. Ook de herneming er niet in.
|
61
|
Bij Gent claimen ze de bal te hebben gespeeld, maar de bal gaat wel degelijk op de stip!
|
60
|
Geen idee wat Araujo allemaal denkt, maar het uitvoetballen is zo slecht dat hij Dean in de problemen brengt. Uiteindelijk komt Cercle in balbezit en gaat de bal op de stip.
|
58
|
Gele kaart voor Emmanuel Kakou
|
57
|
Ook de arbitrage is niet meer mee. Met twee ballen op het veld mag Cercle er een corner uithalen.
|
55
|
Gent blijft wel proberen. Dean met het schot, afgeblokt.
|
54
|
Lawrence Agyekum
Charles Herrmann
|
54
|
Momodou Sonko
Siebe Van Der Heyden
|
52
|
Rode kaart voor Hatim Essaouabi
|
|
52
|
Es-Saoubi speelt de bal te ver van de voet en gaat dan door op de enkel. Logische rode kaart.
|
49
|
Voorlopig nog geen grote kansen, maar KAA Gent heeft de boodschap wel begrepen en trekt ten strijde.
|
46
|
De bal rolt opnieuw in de Planet Group Arena!
|
45+20
|
Kanga is zich aan het opwarmen met aandrang. Hij zal invallen voor de tweede helft, zoveel is duidelijk.
|
45+20
|
KAA Gent is heel zwak, Cercle Brugge staat bij de rust met recht en reden 0-1 voor!
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45+3
|
Rusten onder een striemend fluitconcert heet dat!
|
45+1
|
Doelpunt van Dante Vanzeir (Flavio Nazinho)
|
45+1
|
Een schot van Dante Vanzeir wijkt af op een Gents been en zo via de lat tegen de touwen. Cercle dan toch op voorsprong.
|
45
|
We krijgen 2 minuten blessuretijd.
|
|
45
|
Daiki Hashioka
Wilfried Kanga
|
45
|
De supporters beginnen de eigen spelers steeds meer uit te fluiten. Toch een bevreemdende situatie.
|
43
|
Daar is Cercle nog een keer. Kakou mist zijn schot compleet.
|
40
|
Volckaert steekt Dean diep, maar die loopt niet eens naar de bal. De fans morren.
|
38
|
We kabbelen stilaan richting rust. Cercle Brugge met de beste kansjes voorlopig, maar we lijken met 0-0 naar de rust te gaan.
|
35
|
Kopbal van Adewumi! De paal brengt redding voor KAA Gent.
|
33
|
Maksim Paskotsi
Hatim Essaouabi
|
33
|
En opnieuw valt een verdediger uit bij Gent. Paskotsi kan niet verder en wordt vervangen door Es-Saoubi.
|
31
|
Cercle blijft aandringen. Dat levert een nieuwe corner op.
|
28
|
Zoals wel vaker de laatste jaren heeft Gent het niet makkelijk met Cercle Brugge. De Vereniging mag zich beklagen dat het eigenlijk weinig doet met het overwicht.
|
|
25
|
En opnieuw een schot van Cercle Brugge, maar afgeblokt. De bezoekers wel de betere ploeg op dit moment.
|
22
|
Uiteindelijk dan toch een uithaal van Van Der Bruggen. Hoog over de kooi van Roef!
|
21
|
Cercle Brugge probeert opnieuw wat meer druk te zetten. Een inworp diep in vijandig gebied, maar er komt weinig van.
|
18
|
Neen, echt genieten was dit nog niet. De neutralisatiefase is volop bezig.
|
15
|
Vrije trap voor Gent op een mooie plaats aan de buitenkant. De fans van Cercle vinden ref Boterberg een liefhebber.
|
14
|
Gele kaart voor Flavio Nazinho
|
12
|
Het kabbelt nu wat meer op en neer, zonder grote kansen.
|
10
|
Corner voor de thuisploeg. Die gaat eigenlijk nergens heen en zo weg kans!
|
7
|
Kadri zet iets op poten. Uiteindelijk is het Sonko die zich verloren loopt. Gent toch ook eens met de neus aan het venster.
|
4
|
Het zijn de bezoekers met het initiatief. Roef moet onder hoge druk wegtrappen.
|
|
2
|
Op de corner is er moeite om de bal weg te krijgen, maar geen speler van Cercle Brugge krijgt de bal tussen de palen.
|
1
|
De bal rolt in de Planet Group Arena. De thuisploeg moet via Araujo meteen een hoekschop toestaan.
|
1
|
KAA Gent - Cercle Brugge: 0-0
|
20:45
|
Wij hebben er zin in. Hopelijk u ook!
|
|
Vooraf
KAA Gent en Cercle Brugge openen speeldag 26 in de Jupiler Pro League. Bij de thuisploeg zijn Kanga en Van Der Heyden nog niet helemaal klaar of ze zitten toch in ieder geval op de bank. Bij de bezoekers krijgt Vanzeir tegen zijn ex-club de voorkeur op Ngoura.