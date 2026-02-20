LIVE: Tijd dringt voor Gent - nog twee verse krachten!

KAA Gent en Cercle Brugge openen op vrijdagavond speeldag 26 van de Jupiler Pro League. De Buffalo's strijden om de top-6, de Vereniging om de Relegation Play-offs te vermijden. En dus kan het opnieuw een belangrijk duel worden.

Cercle Brugge wist de voorbije jaren een paar goede resultaten neer te zetten tegen KAA Gent en ook goede wedstrijden te spelen tegen de Buffalo's. Op dat elan wil De Vereniging dan ook graag doorgaan om een goede zaak te doen in het klassement.

KAA Gent op zoek naar drie belangrijke punten

Maar ook Gent zelf kan met een overwinning een grote stap zetten richting de Champions' Play-offs. Kanga is nog onzeker, terwijl er ook een paar andere spelers niet bij zijn voor De Buffalo's in het duel tegen Cercle Brugge.

"Het zijn vijf finales en vijf pittige wedstrijden, dus die kunnen we alleen maar spelen met mensen die helemaal in vorm zijn en er driehonderd procent klaar voor zijn", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie vooraf.

Sonko komt opnieuw aan de oppervlakte bij KAA Gent

"Als wij een hoog doel hebben met KAA Gent, dan moet een coach veel keuzes kunnen en moeten maken. Dat is net de job van een coach, want je hebt concurrentie nodig. Dat is hoe het gaat in een club met grote ambities."

Sonko is onder Rik De Mil opnieuw aan de oppervlakte gekomen: "We zijn opnieuw van nul begonnen, want hij zat in een spiraal naar beneden. Het was belangrijk om dat te stoppen en stap voor stap opnieuw te gaan opbouwen. We wilden ons het plan met hem uitleggen om te beginnen, door zijn mindset heeft hij daar elke dag aan gewerkt."