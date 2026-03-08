Datum: 08/03/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28

LIVE: Kan Cercle Brugge nog iets forceren na rust?

STVV neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. Bij STVV komt Hata in de ploeg voor Juklerod. Onur Cinel dropt Kondo, Adewumi en Diop in de basis bij de Vereniging.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   50' 18" 
Discussieer live mee! Lees 7 reacties...
46
 De bal rolt opnieuw!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 Cercle dringt aan op een gelijkmaker. STVV heeft het er nog bijzonder moeilijk mee.
40
  Gele kaart voor Lawrence Agyekum
36
 Het spektakel is wat uit de wedstrijd verdwenen sinds het doelpunt. De hoge druk van Cercle nam af. Nu kijken we vooral naar de Kanaries die oplossingen zoeken vooraan.
32
 Een voorzet komt nét niet bij Yamamoto terecht, die anders een geweldige kopkans had.
24

Goal 		Doelpunt van Arbnor Muja (Keisuke Goto)
Daar is de openingstreffer! Hata geeft voor doel tot bij Goto die de bal met een geweldig hakje aan Muja geeft. De nummer 7 van de Kanaries twijfelt niet en laat Warleson een eerste keer achterom kijken.
23
 De thuisploeg had een periode van dominantie, maar Cercle blijft voorlopig toch de betere ploeg.
17
 Een knappe aanval van STVV eindigt zonder beloning. Sebaoui kopt op doel maar Warleson kan nog net redding brengen.
14
 STVV komt ook een eerste keer aan het doel van de tegenstander, zonder echt gevaarlijk te zijn.
14
STVV - Cercle Brugge
11
 Vanwesemael haalt de bal van lijn!
Een corner wordt doorgekopt waarop Kokubo eerst redding brengt. De bal rolt door en Vanwesemael kan het leer op bijna magische wijze nog uit doel houden. Hier komt STVV opnieuw goed weg!
7
 Magnée knalt een volley richting de korte hoek maar Kokubo komt tussen met een geweldige redding! STVV is serieus gewaarschuwd ondertussen.
7
 Cercle zet veel druk en daar heeft de thuisploeg het moeilijk mee.
4
 Daar is Cercle een eerste keer! Van der Bruggen knalt de bal niet zo ver over doel.
1
 De bal rolt op Stayen!
1
 STVV - Cercle Brugge: 0-0
STVV (STVV - Cercle Brugge)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Loïc Mbe Soh - Shogo Taniguchi - Taiga Hata - Ryotaro Ito - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Arbnor Muja - Keisuke Goto - Ilias Sebaoui
Bank: Ryan Merlen - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Joedrick Pupe - Visar Musliu - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Oumar Diouf

Cercle Brugge (STVV - Cercle Brugge)
Cercle Brugge: Warleson - Gary Magnée - Geoffrey Kondo - Emmanuel Kakou - Valy Konate - Lawrence Agyekum - Hannes Van der Bruggen - Edan Diop - Pieter Gerkens - Dante Vanzeir - Oluwaseun Adewumi
Bank: Royer Caicedo - Ibrahim Diakite - Steve Ngoura - Oumar Diakite - Ibrahima Diaby - Maxime Delanghe - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Krys Kouassi

STVV STVV
Kokubo Leobrian 7.76  
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 7.16  
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc 7.49  
  • Nauwkeurige passes: 44/49 (89.8%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 7.02  
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Hata Taiga A 6.94  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/32 (71.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro 6.84  
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 6.98  
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito 6.85  
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 7.92  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Goto Keisuke 6.67  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 6.92  
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Bank
Merlen Ryan  
Merlen Ryan  
Juklerød Simen  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Pupe Joedrick  
Musliu Visar  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Diouf Oumar  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 6.31  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Magnée Gary 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 6.25  
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Konate Valy 6.47  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Agyekum Lawrence   6.06  
  • Nauwkeurige passes: 2/8 (25%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 6.05  
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Diop Edan 6.41  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 6.67  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 6.22  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Caicedo Royer  
Diakite Ibrahim  
Ngoura Steve  
Diakite Oumar  
Diaby Ibrahima  
Delanghe Maxime  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  
Kouassi Krys  

Vooraf

LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge
LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge
Foto: © photonews

STVV neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. De Vereniging hoopt uit de rode zone te klimmen terwijl de Truienaars hun positie bovenaan het klassement willen verstevigen.

Sint-Truiden neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. De Vereniging trekt naar Stayen en kan, afhankelijk van het resultaat van Zulte Waregem, uit de rode zone klimmen.

Maar dan moet het eerst zelf winnen. De laatste vier wedstrijden verloor het slechts één keer. Er werd ook twee keer gewonnen en afgelopen weekend volgde een gelijkspel tegen Dender.

STVV wil eindelijk nog eens winnen van Cercle Brugge

STVV wil Union en Club niet te ver laten uitlopen, maar een makkelijke opdracht wordt dat niet. De Truienaars hebben de laatste jaren veel moeite met Cercle.

De laatste acht keer dat ze elkaar tegenkwamen won de Vereniging vijf keer en werd er drie keer gelijkgespeeld. Als STVV de negatieve reeks breekt, wint het voor het eerst sinds 2021 van Cercle.

Coach Wouter Vrancken kreeg al goed nieuws in aanloop naar de wedstrijd. Musliu zal opnieuw bij de selectie zitten en op die manier is de ziekenboeg weer helemaal leeg bij de Kanaries.

Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

07/03 2

Bij Sint-Truidense VV volgen momenteel zes spelers de ramadan. Onder hen ook Abdoulaye Sissako en Ilias Sebaoui, die tijdens deze periode niets eten of drinken tussen zonso...

LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge

12:35 1

STVV neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. De Vereniging hoopt uit de rode zone te klimmen terwijl de Truienaars hun positie bovenaan het klassement willen verstevi...

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved