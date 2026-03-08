LIVE: Kan Cercle Brugge nog iets forceren na rust?
STVV neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. Bij STVV komt Hata in de ploeg voor Juklerod. Onur Cinel dropt Kondo, Adewumi en Diop in de basis bij de Vereniging.
50' 18"
Kokubo Leobrian
7.76
Leobrian Kokubo
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 7.76
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Keepen
Reddingen 4
Weggebokst 0
Uitgekomen 0/0
Geslaagde plukballen 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 12/14 (85.7%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 2/6 (33.3%)
Balverliezen 2
Reddingen: 4
Weggebokst: 0
Geslaagde plukballen: 0
Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan
7.16
Robert-Jan Vanwesemael
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 7.16
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 4
Intercepties 1
Opruimacties 6
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 25/31 (80.6%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/2 (0%)
Nauwkeurige lange ballen 1/3 (33.3%)
Balverliezen 9
Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
Sleutelpasses: 1
Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc
7.49
Loïc Mbe Soh
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 7.49
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 2
Intercepties 0
Opruimacties 6
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 44/49 (89.8%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 5/7 (71.4%)
Balverliezen 5
Nauwkeurige passes: 44/49 (89.8%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo
7.02
Shogo Taniguchi
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 7.02
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 2
Opruimacties 3
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 37/45 (82.2%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 3/12 (25%)
Balverliezen 8
Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Hata Taiga
A
6.94
Taiga Hata
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.94
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 1
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 1
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 23/32 (71.9%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 2
Nauwkeurige voorzetten 2/4 (50%)
Nauwkeurige lange ballen 3/7 (42.9%)
Balverliezen 13
Assists: 1 Nauwkeurige passes: 23/32 (71.9%)
Sleutelpasses: 1
Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro
6.84
Ryotaro Ito
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.84
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 2
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 3
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 24/30 (80%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 1
Nauwkeurige voorzetten 0/2 (0%)
Nauwkeurige lange ballen 2/2 (100%)
Balverliezen 9
Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
Sleutelpasses: 1
Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye
6.98
Abdoulaye Sissako
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.98
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 5
Intercepties 4
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Succesvolle dribbels 1/1 (100%)
Spelmaken
Nauwkeurige passes 19/24 (79.2%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 1
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 6
Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
Intercepties: 4
Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito
6.85
Rihito Yamamoto
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.85
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 1
Opruimacties 1
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 2
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Succesvolle dribbels 2/2 (100%)
Spelmaken
Nauwkeurige passes 24/28 (85.7%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 5
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 10
Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Muja Arbnor
⚽
7.92
Arbnor Muja
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 7.92
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 1 Penalty (goals) 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 0
Opruimacties 1
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 1
Schoten op doel 1
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 24/26 (92.3%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/5 (0%)
Nauwkeurige lange ballen 1/3 (33.3%)
Balverliezen 9
Goals: 1 Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
Sleutelpasses: 1
Schoten op doel: 1/1
Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Goto Keisuke
6.67
Keisuke Goto
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.67
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 0
Opruimacties 3
Geblokkeerde schoten 1
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 1
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 5/5 (100%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 1
Meer statistieken
Sebaoui Ilias
6.92
Ilias Sebaoui
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.92
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 1
Geblokkeerde schoten 2
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 3
Schoten op doel 1
Schoten op doelkader 0
Succesvolle dribbels 1/2 (50%)
Spelmaken
Nauwkeurige passes 12/20 (60%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 1/6 (16.7%)
Balverliezen 9
Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
Sleutelpasses: 1
Schoten op doel: 1/3
Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Bank
Merlen Ryan
Merlen Ryan
Juklerød Simen
Lendfers Matt
Janssens Wolke
Pupe Joedrick
Musliu Visar
Diriken Alouis
Matsuzawa Kaito
Diouf Oumar
Warleson
6.31
Warleson
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.31
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Keepen
Reddingen 1
Weggebokst 0
Uitgekomen 0/0
Geslaagde plukballen 1
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 8/13 (61.5%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 0/7 (0%)
Balverliezen 5
Reddingen: 1
Weggebokst: 0
Geslaagde plukballen: 1
Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Magnée Gary
6.6
Gary Magnée
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.6
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 4
Opruimacties 5
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 1
Schoten op doel 1
Schoten op doelkader 0
Succesvolle dribbels 2/5 (40%)
Spelmaken
Nauwkeurige passes 11/18 (61.1%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 1/6 (16.7%)
Nauwkeurige lange ballen 1/7 (14.3%)
Balverliezen 19
Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
Intercepties: 4
Schoten op doel: 1/1
Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Kondo Geoffrey
6.25
Geoffrey Kondo
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.25
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 3
Intercepties 1
Opruimacties 4
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Succesvolle dribbels 0/2 (0%)
Spelmaken
Nauwkeurige passes 24/33 (72.7%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/1 (0%)
Nauwkeurige lange ballen 3/9 (33.3%)
Balverliezen 13
Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel
6.56
Emmanuel Kakou
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.56
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 1
Opruimacties 3
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 25/30 (83.3%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 1/2 (50%)
Nauwkeurige lange ballen 1/4 (25%)
Balverliezen 8
Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
Sleutelpasses: 1
Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Konate Valy
6.47
Valy Konate
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.47
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 3
Opruimacties 2
Geblokkeerde schoten 1
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 1
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 1
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Succesvolle dribbels 1/2 (50%)
Spelmaken
Nauwkeurige passes 13/14 (92.9%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/1 (0%)
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 3
Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
Schoten op doel: 0/1
Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Agyekum Lawrence
6.06
Lawrence Agyekum
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.06
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 3
Intercepties 0
Opruimacties 2
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 1
Buitenspel 0
Geel /
Rood
1 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Succesvolle dribbels 0/1 (0%)
Spelmaken
Nauwkeurige passes 2/8 (25%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 1
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 0/1 (0%)
Balverliezen 9
Nauwkeurige passes: 2/8 (25%)
Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes
6.05
Hannes Van der Bruggen
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.05
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 2
Opruimacties 1
Geblokkeerde schoten 1
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 1
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 2
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 15/22 (68.2%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/1 (0%)
Nauwkeurige lange ballen 1/2 (50%)
Balverliezen 8
Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
Sleutelpasses: 1
Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Diop Edan
6.41
Edan Diop
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.41
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 0
Opruimacties 2
Geblokkeerde schoten 1
Discipline
Fouten 2
Fouten ondergaan 1
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 2
Schoten op doel 1
Schoten op doelkader 0
Doelpunten uit vrije trap 0/1
Succesvolle dribbels 0/3 (0%)
Spelmaken
Nauwkeurige passes 12/16 (75%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 1
Nauwkeurige voorzetten 0/1 (0%)
Nauwkeurige lange ballen 0/2 (0%)
Balverliezen 11
Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
Schoten op doel: 1/2
Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter
6.46
Pieter Gerkens
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.46
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 2
Opruimacties 2
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 1
Schoten op doel 1
Schoten op doelkader 0
Succesvolle dribbels 0/1 (0%)
Spelmaken
Nauwkeurige passes 16/19 (84.2%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 1
Nauwkeurige voorzetten 0/1 (0%)
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 6
Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
Sleutelpasses: 1
Schoten op doel: 1/1
Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante
6.67
Dante Vanzeir
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.67
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 1
Schoten op doel 1
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 10/11 (90.9%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 2/3 (66.7%)
Balverliezen 1
Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
Sleutelpasses: 1
Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun
6.22
Oluwaseun Adewumi
@ Sint-Truiden - Cercle Brugge 6.22
Belangrijkste
Gespeelde minuten 47
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Succesvolle dribbels 1/1 (100%)
Spelmaken
Nauwkeurige passes 5/7 (71.4%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 1
Nauwkeurige voorzetten 0/1 (0%)
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 5
Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Caicedo Royer
Diakite Ibrahim
Ngoura Steve
Diakite Oumar
Diaby Ibrahima
Delanghe Maxime
Jurado Heriberto
De Wilde Nils
Kouassi Krys
Vooraf
LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge
Foto: © photonews
STVV neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. De Vereniging hoopt uit de rode zone te klimmen terwijl de Truienaars hun positie bovenaan het klassement willen verstevigen.
Sint-Truiden neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. De Vereniging trekt naar Stayen en kan, afhankelijk van het resultaat van Zulte Waregem, uit de rode zone klimmen.
Maar dan moet het eerst zelf winnen. De laatste vier wedstrijden verloor het slechts één keer. Er werd ook twee keer gewonnen en afgelopen weekend volgde een gelijkspel tegen Dender.
STVV wil eindelijk nog eens winnen van Cercle Brugge
STVV wil Union en Club niet te ver laten uitlopen, maar een makkelijke opdracht wordt dat niet. De Truienaars hebben de laatste jaren veel moeite met Cercle.
De laatste acht keer dat ze elkaar tegenkwamen won de Vereniging vijf keer en werd er drie keer gelijkgespeeld. Als STVV de negatieve reeks breekt, wint het voor het eerst sinds 2021 van Cercle.
Coach Wouter Vrancken kreeg al goed nieuws in aanloop naar de wedstrijd. Musliu zal opnieuw bij de selectie zitten en op die manier is de ziekenboeg weer helemaal leeg bij de Kanaries.