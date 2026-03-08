LIVE: Kan Cercle Brugge nog iets forceren na rust?

STVV neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. De Vereniging hoopt uit de rode zone te klimmen terwijl de Truienaars hun positie bovenaan het klassement willen verstevigen.

Sint-Truiden neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. De Vereniging trekt naar Stayen en kan, afhankelijk van het resultaat van Zulte Waregem, uit de rode zone klimmen.

Maar dan moet het eerst zelf winnen. De laatste vier wedstrijden verloor het slechts één keer. Er werd ook twee keer gewonnen en afgelopen weekend volgde een gelijkspel tegen Dender.

STVV wil eindelijk nog eens winnen van Cercle Brugge

STVV wil Union en Club niet te ver laten uitlopen, maar een makkelijke opdracht wordt dat niet. De Truienaars hebben de laatste jaren veel moeite met Cercle.

De laatste acht keer dat ze elkaar tegenkwamen won de Vereniging vijf keer en werd er drie keer gelijkgespeeld. Als STVV de negatieve reeks breekt, wint het voor het eerst sinds 2021 van Cercle.

Coach Wouter Vrancken kreeg al goed nieuws in aanloop naar de wedstrijd. Musliu zal opnieuw bij de selectie zitten en op die manier is de ziekenboeg weer helemaal leeg bij de Kanaries.