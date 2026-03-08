Volg STVV - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
Datum: 08/03/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28
LIVE: STVV wil na jaren slechte reeks verbreken tegen Cercle Brugge
Foto: © photonews

STVV neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. De Vereniging hoopt uit de rode zone te klimmen terwijl de Truienaars hun positie bovenaan het klassement willen verstevigen.

Sint-Truiden neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. De Vereniging trekt naar Stayen en kan, afhankelijk van het resultaat van Zulte Waregem, uit de rode zone klimmen.

Maar dan moet het eerst zelf winnen. De laatste vier wedstrijden verloor het slechts één keer. Er werd ook twee keer gewonnen en afgelopen weekend volgde een gelijkspel tegen Dender.

STVV wil eindelijk nog eens winnen van Cercle Brugge

STVV wil Union en Club niet te ver laten uitlopen, maar een makkelijke opdracht wordt dat niet. De Truienaars hebben de laatste jaren veel moeite met Cercle.

De laatste acht keer dat ze elkaar tegenkwamen won de Vereniging vijf keer en werd er drie keer gelijkgespeeld. Als STVV de negatieve reeks breekt, wint het voor het eerst sinds 2021 van Cercle.


Coach Wouter Vrancken kreeg al goed nieuws in aanloop naar de wedstrijd. Musliu zal opnieuw bij de selectie zitten en op die manier is de ziekenboeg weer helemaal leeg bij de Kanaries.

Vergelijking STVV - Cercle Brugge

Positie

3
13

Punten

54
28

Gewonnen

17
6

Verloren

7
11

Gescoorde doelpunten

44
34

Doelpunten tegen

30
40

Gele kaarten

50
53

Rode kaarten

2
4

Onderlinge duels gewonnen

12
11
20
29/08 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
26/04 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 STVV STVV
12/04 18:15 STVV STVV 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/12 20:45 STVV STVV 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
04/12 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 STVV STVV
29/09 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
04/02 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 STVV STVV
27/08 16:00 STVV STVV 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/04 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 STVV STVV
12/11 18:15 STVV STVV 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/12 18:30 STVV STVV 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/08 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 STVV STVV
31/01 20:45 STVV STVV 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/09 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 STVV STVV
15/02 20:00 STVV STVV 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
09/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 STVV STVV
26/01 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 STVV STVV
28/07 20:00 STVV STVV 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
04/02 20:00 STVV STVV 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/10 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 STVV STVV
26/06 19:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 STVV STVV
07/05 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 STVV STVV
09/04 20:00 STVV STVV 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/02 18:00 STVV STVV 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-2 STVV STVV
21/03 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 STVV STVV
12/03 19:30 STVV STVV 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/11 20:00 STVV STVV 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/11 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 STVV STVV
15/03 20:00 STVV STVV 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
06/10 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-1 STVV STVV
28/04 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 STVV STVV
25/11 20:00 STVV STVV 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/04 20:00 STVV STVV 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
06/04 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 STVV STVV
05/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 STVV STVV
04/11 19:30 STVV STVV 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/03 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 STVV STVV
19/03 20:00 STVV STVV 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/10 19:30 STVV STVV 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/10 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-1 STVV STVV
24/04 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 STVV STVV
30/11 15:00 STVV STVV 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
