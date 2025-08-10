Volg Anderlecht - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 10/08/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3

Anderlecht ontvangt vanmiddag om 16u Zulte Waregem in het Lotto Park, met in het achterhoofd de overtuigende 3-0-zege tegen Sheriff Tiraspol in Europa. Coach Besnik Hasi wil voorkomen dat zijn spelers fysiek overbelast raken en voert daarom lichte rotatie door.

Tijd   16:00 
Live door Johan Walckiers
Anderlecht (Anderlecht - Zulte Waregem)
Anderlecht: Jan-Carlo Simic - Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Thorgan Hazard - Kasper Dolberg - Nathan-Dylan Saliba - Nilson Angulo - Colin Coosemans - Marco Kana - Nathan De Cat - Ali Maamar
Bank: Lucas Hey - Moussa N'Diaye - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - César Huerta - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Zulte Waregem (Anderlecht - Zulte Waregem)
Zulte Waregem: Anton Tanghe - Laurent Lemoine - Thomas Claes - Wilguens Paugain - Brent Gabriel - Tobias Hedl - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Lukas Willen - Serxho Ujka - Yannick Cappelle
Bank: Louis Bostyn - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Abdoulaye Traoré - Stavros Gavriel - Anosike Ementa - Benoit Nyssen - Jeppe Erenbjerg - Kewan Vemba

Anderlecht Anderlecht
  Speler
4 Simic Jan-Carlo  
6 Augustinsson Ludwig  
10 Verschaeren Yari  
11 Hazard Thorgan  
12 Dolberg Kasper  
13 Saliba Nathan-Dylan  
19 Angulo Nilson  
26 Coosemans Colin  
55 Kana Marco  
74 De Cat Nathan  
79 Maamar Ali  
  Bank
3 Hey Lucas  
5 N'Diaye Moussa  
16 Kikkenborg Mads  
20 Vazquez Luis  
21 Huerta César  
24 Llansana Enric  
29 Stroeykens Mario  
83 Degreef Tristan  
91 Bertaccini Adriano  

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Speler
3 Tanghe Anton  
4 Lemoine Laurent  
8 Claes Thomas  
12 Paugain Wilguens  
13 Gabriel Brent  
20 Hedl Tobias  
21 Nnadi Tochukvu  
22 Opoku Joseph  
31 Willen Lukas  
36 Ujka Serxho  
55 Cappelle Yannick  
  Bank
1 Bostyn Louis  
6 Lofolomo Enrique  
9 Vossen Jelle  
10 Traoré Abdoulaye  
11 Gavriel Stavros  
18 Ementa Anosike  
19 Nyssen Benoit  
24 Erenbjerg Jeppe  
53 Vemba Kewan  

Vooraf

LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring
LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring
Foto: © photonews

Anderlecht ontvangt vanmiddag om 16u Zulte Waregem in het Lotto Park, met in het achterhoofd de overtuigende 3-0-zege tegen Sheriff Tiraspol in Europa. Coach Besnik Hasi wil voorkomen dat zijn spelers fysiek overbelast raken en overweegt daarom lichte rotatie, al is het nog onzeker in welke mate.

In de verdediging lijkt Marco Kana zijn basisplaats te behouden. Zijn opbouwende kwaliteiten en precieze passing worden tegen een verdedigend Zulte Waregem als cruciaal beschouwd. Een wissel met Simic lijkt onwaarschijnlijk. Ook voorin is er weinig reden tot grote wijzigingen, al lonkt een basisplaats voor Adriano Bertaccini na zijn sterke invalbeurten.

Op de linkerflank kan Ali Maamar terugkeren in de basis, mits volledig hersteld van een lichte maag- en darmgriep. Hij zou de geblesseerde Ilay Camara vervangen, die ondanks een vrolijke verschijning na de match tegen Sheriff nog steeds last heeft van een blessure en een tijd aan de kant zal staan.

Slechts drie spelers met ervaring op hoogste niveau

Bij Zulte Waregem kan coach Sven Vandenbroeck rekenen op zijn nieuwe Deense versterkingen. Verdediger Kiilerich wordt meteen in de basis verwacht, terwijl spits Ementa mogelijk als invaller zijn debuut maakt. Vandenbroeck is realistisch: “We hebben dertig procent kans om iets te halen in Brussel.”

Zulte Waregem start niet met veel vertrouwen aan de wedstrijd. Na de 1 op 6 en de matige prestatie bij Westerlo vorige week, wordt de uitdaging in het Lotto Park alleen maar groter. Met slechts drie spelers met ervaring in de hoogste klasse – waaronder Jelle Vossen – zal het jonge elftal zich moeten optrekken aan de routiniers.

Anderlecht is op papier de grote favoriet en zal hoogstwaarschijnlijk het spel domineren. Toch moet Hasi waken voor onderschatting. Met het drukke programma in het vooruitzicht wordt het roteren voor de Anderlecht-coach.

Prono Anderlecht - Zulte Waregem

Anderlecht wint
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk Zulte Waregem Zulte Waregem wint
94.19% 4.59% 1.22%
Populairste
3-0
(75x)		 2-0
(73x)		 3-1
(71x)

Vergelijking Anderlecht - Zulte Waregem

Positie

4
14

Punten

6
1

Gewonnen

2
0

Verloren

0
1

Gescoorde doelpunten

7
2

Doelpunten tegen

2
4

Gele kaarten

6
4

Onderlinge duels gewonnen

35
9
9
18/01 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/10 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 Anderlecht Anderlecht
12/02 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
09/01 13:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/12 16:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/03 18:15 Anderlecht Anderlecht 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/12 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Anderlecht Anderlecht
07/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 7-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
08/11 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
10/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/10 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Anderlecht Anderlecht
25/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/07 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/03 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
12/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/11 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 Anderlecht Anderlecht
22/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/04 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
13/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Anderlecht Anderlecht
01/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/12 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Anderlecht Anderlecht
27/09 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Anderlecht Anderlecht
15/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/09 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-3 Anderlecht Anderlecht
19/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Anderlecht Anderlecht
27/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/09 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/11 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Anderlecht Anderlecht
05/12 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
28/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 6-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Anderlecht Anderlecht
07/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 Anderlecht Anderlecht
24/02 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Anderlecht Anderlecht
15/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/12 20:15 Anderlecht Anderlecht 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Anderlecht Anderlecht
08/05 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 Anderlecht Anderlecht
05/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
11/12 14:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/12 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
