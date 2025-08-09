LIVE Kan Cercle nog voor spanning zorgen in het slotkwartier?

Tussen de twee wedstrijden in de voorrondes van de Champions League ontvangt Club Brugge de buren van Cercle. Herpakt blauw-zwart zich na de nederlaag tegen KV Mechelen?

Op de tweede speeldag ging Club Brugge verrassend onderuit op het veld van KV Mechelen en pakte het 3 op 6 bij de start van het nieuwe seizoen. In de Champions League deed Club weer wat vertrouwen op met een zege tegen Salzburg.

Nieuw puntenverlies tegen Cercle Brugge zou dat vertrouwen opnieuw doen kelderen en dinsdag komen de Oostenrijkers al op bezoek voor de terugwedstrijd. Veel wissels van Hayen worden er echter niet verwacht.

Jackers zal zoals voorzien weer de plaats innemen van Mignolet in doel. Siquet krijgt wellicht nog eens een basisplaats, waardoor Seys naar de linkerflank zou verhuizen. Verder worden er geen wissels verwacht.

Cercle moet punten pakken

Bij Cercle Brugge vertrok deze week Abu Francis, hij speelde vorige week al niet meer mee tegen Anderlecht. De Vereniging is met slechts 1 op 6 begonnen en moet vermijden dat het net als vorig seizoen onderaan het klassement verzeild raakt.

De laatste keer dat Cercle kon winnen op het veld van Club is echter al van 2010 geleden, toen werd het 0-1. In de laatste vijf wedstrijden met het thuisvoordeel voor Club in de competitie wist Cercle wel drie keer een punt te pakken.