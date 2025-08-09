LIVE Kan Cercle nog voor spanning zorgen in het slotkwartier?

|
|
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
|
|
82
|
Tresoldi laat zich een eerste keer zien, hij kopt over
|
79
|
Romeo Vermant
Nicolò Tresoldi
|
|
77
|
Sinds de 2-0 heeft Club Brugge alles onder controle, Cercle lijkt niet bij machte om nog voor spanning te zorgen in het slotkwartier.
|
74
|
Tzolis wordt diep gestuurd en zoekt dan lang naar een gaatje om te trappen, zijn poging gaat niet ver naast.
|
73
|
Agyekum kan zich doorzetten op rechts en zet voor, Mechele kan wegkoppen voor de neus van invaller Kouassi.
|
72
|
Aleksandar Stankovic
Raphael Onyedika
|
70
|
Alan Minda
Krys Kouassi
|
70
|
Hannes Van der Bruggen
Erick
|
|
68
|
Gele kaart voor Ludovit Reis
Reis gaat te stevig door op Minda en pakt ook geel.
|
65
|
Gerkens kopt een vrije trap laag naar de grond, maar Jackers houdt de bal wel uit zijn doel. Hij laat zich voorlopig op geen foutje betrappen.
|
63
|
Doelpunt van Christos Tzolis
Sabbe vindt Tzolis aan de tweede paal. De Griek kapt naar binnen en trapt dan met zijn rechter van dichtbij hoog in doel binnen.
|
62
|
Gele kaart voor Aleksandar Stankovic
Stankovic gaat te veel aan Minda hangen en krijgt geel.
|
61
|
Hugo Siquet
Joaquin Seys
|
61
|
Bjorn Meijer
Kyriani Sabbe
|
59
|
Doelpunt van Hans Vanaken
Een vrije trap wordt door Ravych weggekopt op het penaltypunt. Vanaken staat op de goede plaats om te koppen en legt de bal over alles en iedereen binnen.
|
57
|
De wedstrijd gaat toch verder, de vierde scheidsrechter staat met een oortje en telefoonverbinding in contact met de VAR.
|
56
|
Scheidsrechter D'Hondt maakt iedereen duidelijk dat hij de VAR niet meer hoort, het spel ligt even stil.
|
54
|
Goal van Reis afgekeurd
Meijer zet laag voor vanop links, Reis legt in de verste hoek binnen. De Nederlander vertrok wel vanuit buitenspel en de goal wordt dus afgekeurd.
|
|
52
|
Meijer kan voorzetten op links, Reis kopt de botsende bal aan de tweede paal in de handen van Delanghe.
|
50
|
Een voorzet van Tzolis wordt in corner gewerkt, maar die lever geen gevaar op.
|
48
|
Cercle-trainer Cinel maakt zich boos en krijgt een waarschuwing van scheidsrechter D'Hondt.
|
46
|
Vetlesen kon niet echt overtuigen en is in de kleedkamer gebleven. Reis komt hem vervangen in de tweede helft.
|
De fout waarvoor Kakou een rode kaart kreeg
|
|
Rust
|
45+7
|
Vanaken probeert Vermant te bereiken met een hoge bal, maar Delanghe plukt voor zijn neus.
|
45+4
|
Meijer legt de bal voor doel, maar hij bereikt geen pleogmaat.
|
45+1
|
Tzolis haalt uit, maar Delanghe pareert. Nazinho haalt verhaal voor een fout van Vermant op Magnée, maar krijgt zelf geel.
|
45+1
|
Gele kaart voor Flavio Nazinho
|
|
45
|
We krijgen 5 minuten blessuretijd.
|
45
|
Hugo Vetlesen
Ludovit Reis
|
44
|
Gerkens kan koppen op een vrije trap, de bal gaat er zo'n twee meter naast.
|
43
|
Steve Ngoura
Edgaras Utkus
Spits Ngoura is het slachtoffer van de rode kaart van Kakou, Utkus is de nieuwe centrale verdediger.
|
40
|
Rode kaart voor Emmanuel Kakou
D'Hondt stuurt Kakou vijf minuten voor de rust naar binnen, Cercle moet meer dan een helft met z'n tienen verder.
|
39
|
Krijgen we een rode kaart voor Emmanuel Kakou? De VAR is het aan het nakijken...
D'Hondt wordt naar het scherm geroepen door de VAR voor een overtreding van Kakou op Vermant. Hij stond op de enkel van de spits. Moet Cercle met tien verder?
|
37
|
Tzolis komt alleen voor Delanghe, maar beslist om toch nog achteruit te leggen. Siquet viseert laag de korte hoek, Delanghe duwt in corner.
|
36
|
Spileers verovert de bal en probeert dan Vermant te bereiken, maar hij verliest het duel van Kakou.
|
33
|
Na iets meer dan een half uur heeft Cercle acht schoten, Club nul. Slechts één van de pogingen van Cercle was binnen het kader.
|
31
|
Ravych kan koppen op de hoekschop, maar de bal gaat over het doel van Jackers.
|
|
31
|
Gele kaart voor Gary Magnée
Magnée raakt een pass van Tzolis met de arm en haalt zo de angel uit een aanval. Hij krijgt geel van D'Hondt.
|
30
|
Siquet speelt snelt naar Vermant, die aflegt voor Vetlesen. Zijn aanname is echter niet goed en hij verliest de bal, tot ongenoegen van het Brugse publiek.
|
29
|
Nazinho speelt Siquet goed uit en zet dan voor, Mechele kopt voor de neus van Ngoura in corner.
|
27
|
Jackers plukt een hoge bal en geeft dan snel mee met Sandra. Hij draait terug, verliest de bal en maakt dan een overtreding. Hij kan voorlopig niet overtuigen.
|
26
|
Agyekum probeert Ngoura aan te spelen in de zestien, maar de bal schiet door en rolt over de achterlijn.
|
25
|
Kakou zet Tzolis van de bal en gaat dan makkelijk neer, maar de verdediger van Cercle krijgt wel de fout mee.
|
21
|
Meijer krijgt tijd en ruimte om voor te zetten, maar de bal schiet voorbij alles en iedereen en rolt over de zijlijn.
|
19
|
Agyekum krult richting de verste paal, de bal gaat er een halve meter naast.
|
18
|
Gerkens waagt zijn kans vanop de rand van de zestien, maar de bal gaat zo'n meter naast.
|
18
|
|
|
16
|
Sandra loopt te ver
Vermant duikt op links de zestien in en brengt de bal centraal voor doel, maar Sandra is al te ver doorgelopen en de bal schiet voorbij hem.
|
14
|
Ibrahim Diakite
Gary Magnée
|
12
|
Diakité ligt alweer op de grond, zijn wedstrijd zit erop.
|
11
|
Vermant komt de zestien in en probeert een ploegmaat te bereiken, Van Der Bruggen ruimt op.
|
10
|
Het spel ligt even stil, Diakité heeft verzorging nodig, maar kan wel verder.
|
9
|
Tzolis komt een eerste keer in de zestien, maar hij loopt zich vast.
|
8
|
Bij Club Brugge mislukt er veel, het raakt amper over de middenlijn. Meijer probeert Tzolis te bereiken, maar de bal rolt over de zijlijn.
|
5
|
Daar is Cercle nog een keer. Nazinho dropt een voorzet in de zestien, Jackers loopt achterwaarts en tikt de bal voor de neus van Ngoura in hoekschop.
|
3
|
Cercle blijft aandringen en dwingt opnieuw een corner af. Minda verliest het kopduel aan de eerste paal, maar het spel blijft wel verder gaan op de helft van Club.
|
3
|
Jackers meteen in actie!
Van der Bruggen neemt de afvallende bal op de slof, Jackers duwt weg naar de buitenkant.
|
|
2
|
Cercle is stevig aan de wedstrijd begonnen, na twee minuten dwingt het een eerste corner af.
|
1
|
Club Brugge - Cercle Brugge: 0-0
|
15:59
|
Cercle Brugge kon al acht wedstrijden op rij niet winnen tegen de buren van Club. De laatste zege dateert van 26 december 2021, toen won de Vereninging met 2-0.
|
15:57
|
Nicky Hayen zorgt toch voor een kleine verrassing in zijn basiselftal. Hij dropt Stankovic én Sandra in de basiself. Nieuwkomer Reis en Onyedika zitten op bank. Ook Siquet start in de basis, Seys mag rusten.
|
15:56
|
De Brugse derby is voor Club Brugge en Cercle Brugge altijd een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Als thuisploeg is voor Club Brugge enkel winnen goed genoeg.
|
Club Brugge:
Christos Tzolis
- Hugo Vetlesen
- Cisse Sandra
- Bjorn Meijer
- Romeo Vermant
- Hans Vanaken
- Aleksandar Stankovic
- Nordin Jackers
- Hugo Siquet
- Brandon Mechele
- Jorne Spileers
Bank:
Zaid Romero
- Ludovit Reis
- Nicolò Tresoldi
- Carlos Forbs
- Raphael Onyedika
- Tristan Van Den Heuvel
- Simon Mignolet
- Lynnt Audoor
- Kyriani Sabbe
- Joaquin Seys
Cercle Brugge:
Ibrahim Diakite
- Lawrence Agyekum
- Steve Ngoura
- Alan Minda
- Pieter Gerkens
- Flavio Nazinho
- Maxime Delanghe
- Hannes Van der Bruggen
- Edan Diop
- Christiaan Ravych
- Emmanuel Kakou
Bank:
Warleson
- Edgaras Utkus
- Erick
- Valy Konate
- Gary Magnée
- Ibrahima Diaby
- Heriberto Jurado
- Nils De Wilde
- Krys Kouassi