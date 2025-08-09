Datum: 09/08/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3

LIVE Kan Cercle nog voor spanning zorgen in het slotkwartier?

Tussen de twee wedstrijden in de voorrondes van de Champions League ontvangt Club Brugge de buren van Cercle. Herpakt blauw-zwart zich na de nederlaag tegen KV Mechelen?

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   82' 44" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Discussieer live mee! Lees 61 reacties...
82
 Tresoldi laat zich een eerste keer zien, hij kopt over
79
 Vervangen Romeo Vermant
Ingevallen Nicolò Tresoldi
77
 Sinds de 2-0 heeft Club Brugge alles onder controle, Cercle lijkt niet bij machte om nog voor spanning te zorgen in het slotkwartier.
74
 Tzolis wordt diep gestuurd en zoekt dan lang naar een gaatje om te trappen, zijn poging gaat niet ver naast.
73
 Agyekum kan zich doorzetten op rechts en zet voor, Mechele kan wegkoppen voor de neus van invaller Kouassi.
72
 Vervangen Aleksandar Stankovic
Ingevallen Raphael Onyedika
70
 Vervangen Alan Minda
Ingevallen Krys Kouassi
70
 Vervangen Hannes Van der Bruggen
Ingevallen Erick
68
  Gele kaart voor Ludovit Reis
Reis gaat te stevig door op Minda en pakt ook geel.
65
 Gerkens kopt een vrije trap laag naar de grond, maar Jackers houdt de bal wel uit zijn doel. Hij laat zich voorlopig op geen foutje betrappen.
63

Goal 		Doelpunt van Christos Tzolis
Sabbe vindt Tzolis aan de tweede paal. De Griek kapt naar binnen en trapt dan met zijn rechter van dichtbij hoog in doel binnen.
62
  Gele kaart voor Aleksandar Stankovic
Stankovic gaat te veel aan Minda hangen en krijgt geel.
61
 Vervangen Hugo Siquet
Ingevallen Joaquin Seys
61
 Vervangen Bjorn Meijer
Ingevallen Kyriani Sabbe
59

Goal 		Doelpunt van Hans Vanaken
Een vrije trap wordt door Ravych weggekopt op het penaltypunt. Vanaken staat op de goede plaats om te koppen en legt de bal over alles en iedereen binnen.
57
 De wedstrijd gaat toch verder, de vierde scheidsrechter staat met een oortje en telefoonverbinding in contact met de VAR.
56
 Scheidsrechter D'Hondt maakt iedereen duidelijk dat hij de VAR niet meer hoort, het spel ligt even stil.
54
 Goal van Reis afgekeurd
Meijer zet laag voor vanop links, Reis legt in de verste hoek binnen. De Nederlander vertrok wel vanuit buitenspel en de goal wordt dus afgekeurd.
52
 Meijer kan voorzetten op links, Reis kopt de botsende bal aan de tweede paal in de handen van Delanghe.
50
 Een voorzet van Tzolis wordt in corner gewerkt, maar die lever geen gevaar op.
48
 Cercle-trainer Cinel maakt zich boos en krijgt een waarschuwing van scheidsrechter D'Hondt.
46
 Vetlesen kon niet echt overtuigen en is in de kleedkamer gebleven. Reis komt hem vervangen in de tweede helft.
De fout waarvoor Kakou een rode kaart kreeg


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+7
 Vanaken probeert Vermant te bereiken met een hoge bal, maar Delanghe plukt voor zijn neus.
45+4
 Meijer legt de bal voor doel, maar hij bereikt geen pleogmaat.
45+1
 Tzolis haalt uit, maar Delanghe pareert. Nazinho haalt verhaal voor een fout van Vermant op Magnée, maar krijgt zelf geel.
45+1
  Gele kaart voor Flavio Nazinho
45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Hugo Vetlesen
Ingevallen Ludovit Reis
44
 Gerkens kan koppen op een vrije trap, de bal gaat er zo'n twee meter naast.
43
 Vervangen Steve Ngoura
Ingevallen Edgaras Utkus
Spits Ngoura is het slachtoffer van de rode kaart van Kakou, Utkus is de nieuwe centrale verdediger.
40
  Rode kaart voor Emmanuel Kakou
D'Hondt stuurt Kakou vijf minuten voor de rust naar binnen, Cercle moet meer dan een helft met z'n tienen verder.
39
 Krijgen we een rode kaart voor Emmanuel Kakou? De VAR is het aan het nakijken...
D'Hondt wordt naar het scherm geroepen door de VAR voor een overtreding van Kakou op Vermant. Hij stond op de enkel van de spits. Moet Cercle met tien verder?
37
 Tzolis komt alleen voor Delanghe, maar beslist om toch nog achteruit te leggen. Siquet viseert laag de korte hoek, Delanghe duwt in corner.
36
 Spileers verovert de bal en probeert dan Vermant te bereiken, maar hij verliest het duel van Kakou.
33
 Na iets meer dan een half uur heeft Cercle acht schoten, Club nul. Slechts één van de pogingen van Cercle was binnen het kader.
31
 Ravych kan koppen op de hoekschop, maar de bal gaat over het doel van Jackers.
31
  Gele kaart voor Gary Magnée
Magnée raakt een pass van Tzolis met de arm en haalt zo de angel uit een aanval. Hij krijgt geel van D'Hondt.
30
 Siquet speelt snelt naar Vermant, die aflegt voor Vetlesen. Zijn aanname is echter niet goed en hij verliest de bal, tot ongenoegen van het Brugse publiek.
29
 Nazinho speelt Siquet goed uit en zet dan voor, Mechele kopt voor de neus van Ngoura in corner.
27
 Jackers plukt een hoge bal en geeft dan snel mee met Sandra. Hij draait terug, verliest de bal en maakt dan een overtreding. Hij kan voorlopig niet overtuigen.
26
 Agyekum probeert Ngoura aan te spelen in de zestien, maar de bal schiet door en rolt over de achterlijn.
25
 Kakou zet Tzolis van de bal en gaat dan makkelijk neer, maar de verdediger van Cercle krijgt wel de fout mee.
21
 Meijer krijgt tijd en ruimte om voor te zetten, maar de bal schiet voorbij alles en iedereen en rolt over de zijlijn.
19
 Agyekum krult richting de verste paal, de bal gaat er een halve meter naast.
18
 Gerkens waagt zijn kans vanop de rand van de zestien, maar de bal gaat zo'n meter naast.
18
Club Brugge - Cercle Brugge
16
 Sandra loopt te ver
Vermant duikt op links de zestien in en brengt de bal centraal voor doel, maar Sandra is al te ver doorgelopen en de bal schiet voorbij hem.
14
 Vervangen Ibrahim Diakite
Ingevallen Gary Magnée
12
 Diakité ligt alweer op de grond, zijn wedstrijd zit erop.
11
 Vermant komt de zestien in en probeert een ploegmaat te bereiken, Van Der Bruggen ruimt op.
10
 Het spel ligt even stil, Diakité heeft verzorging nodig, maar kan wel verder.
9
 Tzolis komt een eerste keer in de zestien, maar hij loopt zich vast.
8
 Bij Club Brugge mislukt er veel, het raakt amper over de middenlijn. Meijer probeert Tzolis te bereiken, maar de bal rolt over de zijlijn.
5
 Daar is Cercle nog een keer. Nazinho dropt een voorzet in de zestien, Jackers loopt achterwaarts en tikt de bal voor de neus van Ngoura in hoekschop.
3
 Cercle blijft aandringen en dwingt opnieuw een corner af. Minda verliest het kopduel aan de eerste paal, maar het spel blijft wel verder gaan op de helft van Club.
3
 Jackers meteen in actie!
Van der Bruggen neemt de afvallende bal op de slof, Jackers duwt weg naar de buitenkant.
2
 Cercle is stevig aan de wedstrijd begonnen, na twee minuten dwingt het een eerste corner af.
1
 Club Brugge - Cercle Brugge: 0-0
15:59
 Cercle Brugge kon al acht wedstrijden op rij niet winnen tegen de buren van Club. De laatste zege dateert van 26 december 2021, toen won de Vereninging met 2-0.
15:57
 Nicky Hayen zorgt toch voor een kleine verrassing in zijn basiselftal. Hij dropt Stankovic én Sandra in de basiself. Nieuwkomer Reis en Onyedika zitten op bank. Ook Siquet start in de basis, Seys mag rusten.
15:56
 De Brugse derby is voor Club Brugge en Cercle Brugge altijd een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Als thuisploeg is voor Club Brugge enkel winnen goed genoeg.
Club Brugge (Club Brugge - Cercle Brugge)
Club Brugge: Christos Tzolis - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Hans Vanaken - Aleksandar Stankovic - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Brandon Mechele - Jorne Spileers
Bank: Zaid Romero - Ludovit Reis - Nicolò Tresoldi - Carlos Forbs - Raphael Onyedika - Tristan Van Den Heuvel - Simon Mignolet - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe - Joaquin Seys

Cercle Brugge: Ibrahim Diakite - Lawrence Agyekum - Steve Ngoura - Alan Minda - Pieter Gerkens - Flavio Nazinho - Maxime Delanghe - Hannes Van der Bruggen - Edan Diop - Christiaan Ravych - Emmanuel Kakou
Bank: Warleson - Edgaras Utkus - Erick - Valy Konate - Gary Magnée - Ibrahima Diaby - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Krys Kouassi
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Club Brugge Club Brugge
  Speler G Beoordeel
8 Tzolis Christos 90' -
10 Vetlesen Hugo 45' -
11 Sandra Cisse 90' -
14 Meijer Bjorn 61' -
17 Vermant Romeo 79' -
20 Vanaken Hans 90' -
25 Stankovic Aleksandar   72' -
29 Jackers Nordin 90' -
41 Siquet Hugo 61' -
44 Mechele Brandon 90' -
58 Spileers Jorne 90' -
  Bank G Beoordeel
2 Romero Zaid -  
6 Reis Ludovit   45' -
7 Tresoldi Nicolò 11' -
9 Forbs Carlos -  
15 Onyedika Raphael 18' -
16 Van Den Heuvel Tristan -  
22 Mignolet Simon -  
62 Audoor Lynnt -  
64 Sabbe Kyriani 29' -
65 Seys Joaquin 29' -

Cercle Brugge Cercle Brugge
  Speler G Beoordeel
2 Diakite Ibrahim 14' -
6 Agyekum Lawrence 90' -
9 Ngoura Steve 43' -
11 Minda Alan 70' -
18 Gerkens Pieter 90' -
20 Nazinho Flavio   90' -
21 Delanghe Maxime 90' -
28 Van der Bruggen Hannes 70' -
37 Diop Edan 90' -
66 Ravych Christiaan 90' -
90 Kakou Emmanuel   40' -
  Bank G Beoordeel
1 Warleson -  
3 Utkus Edgaras 47' -
8 Erick 20' -
12 Konate Valy -  
15 Magnée Gary   76' -
19 Diaby Ibrahima -  
23 Jurado Heriberto -  
27 De Wilde Nils -  
41 Kouassi Krys 20' -

Vooraf

LIVE Club Brugge-Cercle Brugge: Tankt Club nog wat meer vertrouwen of steekt Cercle daar een stokje voor?
LIVE Club Brugge-Cercle Brugge: Tankt Club nog wat meer vertrouwen of steekt Cercle daar een stokje voor?
Foto: © photonews

Tussen de twee wedstrijden in de voorrondes van de Champions League ontvangt Club Brugge de buren van Cercle. Herpakt blauw-zwart zich na de nederlaag tegen KV Mechelen?

Op de tweede speeldag ging Club Brugge verrassend onderuit op het veld van KV Mechelen en pakte het 3 op 6 bij de start van het nieuwe seizoen. In de Champions League deed Club weer wat vertrouwen op met een zege tegen Salzburg. 

Nieuw puntenverlies tegen Cercle Brugge zou dat vertrouwen opnieuw doen kelderen en dinsdag komen de Oostenrijkers al op bezoek voor de terugwedstrijd. Veel wissels van Hayen worden er echter niet verwacht. 

Jackers zal zoals voorzien weer de plaats innemen van Mignolet in doel. Siquet krijgt wellicht nog eens een basisplaats, waardoor Seys naar de linkerflank zou verhuizen. Verder worden er geen wissels verwacht. 

Cercle moet punten pakken

Bij Cercle Brugge vertrok deze week Abu Francis, hij speelde vorige week al niet meer mee tegen Anderlecht. De Vereniging is met slechts 1 op 6 begonnen en moet vermijden dat het net als vorig seizoen onderaan het klassement verzeild raakt. 

De laatste keer dat Cercle kon winnen op het veld van Club is echter al van 2010 geleden, toen werd het 0-1. In de laatste vijf wedstrijden met het thuisvoordeel voor Club in de competitie wist Cercle wel drie keer een punt te pakken. 

Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

08/08 8

Ludovit Reis kwam deze zomer als één van de meest begeerde aanwinsten naar Club Brugge, maar zijn start is minder overtuigend dan gehoopt. De Nederlander, die bij Hamburger...

Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

08/08 3

Bij een mogelijke transfer van Joel Ordóñez mag het bestuur van Independiente del Valle zich ook nog in de handen wrijven. De Ecuadoraanse club heeft namelijk nog steeds re...

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 18:15 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 20:45 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved