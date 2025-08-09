Ivan Leko: "Niet voor niets kampioen"

KAA Gent en Union SG gaan op zaterdagavond op zoek naar nieuw puntengewin in de prille competitie. Vorige week werd door beide ploegen gewonnen, maar de manier waarop verschilde toch wel vrij hard.

KAA Gent won in eigen huis met het kleinste verschil van La Louvière, maar echt indruk maken deden ze niet. "Het verschil met vorige week is dat we nieuwe spelers hebben", aldus Ivan Leko.

Extra opties

"We zullen een paar spelers laten spelen met Jong Gent, maar we hebben nu een of twee extra opties." De coach houdt de deur op een kier voor onder meer Siebe Van Der Heyden, maar denkt dat Kadri nog niet klaar zal zijn.

Het gaat dan ook over automatismen en dergelijke meer. "Voor Union waren de eerste twintig minuten zeer sterk. Pocognoli zijn tweede seizoen ... We weten wat hij wil, veel verticaliteit, duels, stabiliteit in de verdediging en winnaarsmentaliteit. Ze zijn niet voor niets kampioen."

Vol voor overwinning gaan

De coach van Union hamert op die mentaliteit en wil dat iedereen er dit weekend vol voor gaat. Aan het verleden denkt hij niet, al is het lijstje van ongeslagen wedstrijden tegen Gent groot.

"Ik denk enkel aan zaterdag. Die reeks toont gewoon aan dat Union de laatste jaren erg constant is geweest. Natuurlijk hoop ik die reeks vast te houden, maar Gent heeft nog altijd veel kwaliteiten en hun nieuwe coach zal nieuwe accenten leggen. We moeten op ons beste niveau zijn en moeten proberen om daar ons eigen spel te spelen."