Datum: 08/08/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3

LIVE: STVV laat vervanger van Bertaccini debuteren

Het is Keisuke Goto die zijn debuut maakt voor de Limburgers. De aanvaller wordt gehuurd van Anderlecht nadat hij een plaats in de pikorde daalde na de komst van Bertaccini

Tijd   90+4' 30" 
90+2
 Het is afwachten naar het einde voor beide partijen. Het is al even geleden dat we nog iets van actie hebben gezien
90+2
 Vervangen Ryotaro Ito
Ingevallen Alouis Diriken
90+1
 Vervangen Ilias Sebaoui
Ingevallen Kaito Matsuzawa
82
  Gele kaart voor Ryan Merlen
80
 Vervangen Fabio Ferraro
Ingevallen Nail Moutha-Sebtaoui
80
 Vervangen Andres Ferrari
Ingevallen Keisuke Goto
77
  Gele kaart voor Rein Van Helden
72
 Vervangen Robert-Jan Vanwesemael
Ingevallen Ryan Merlen
72
 Vervangen Rihito Yamamoto
Ingevallen Shogo Taniguchi
72
 Ito tegen de paal
Prima schot van de aanvaller van STVV, maar hij ziet zijn schot tegen de paal belanden
71
 Yamamoto bijna met de 3-0 aan de voet
Prima plaatsbal van de middenvelder, maar zijn schot gaat juist naast het doel
67
 Vervangen Roman Kvet
Ingevallen Ryan Adewusi
66
 Vervangen Aurélien Scheidler
Ingevallen Moïse Sahi Dion
64
 STVV wil meer
De thuisploeg wil zijn voorsprong nog uitbreiden en gaat nadrukkelijk op zoek naar een derde doelpunt
58
 Vervangen Nathan Rodes
Ingevallen David Hrnčár
57
 Vervangen Noah Mbamba
Ingevallen Krzysztof Koton
56
 Roman Kvet duikt ineens op voor het doel van STVV
De middenvelder van FC Dender is bedrijvig. Hij duikt op voor doel, maar er is niemand gevolgd om zijn prima voorzet binnen te tikken
53

Goal 		Doelpunt van Ryotaro Ito (Ilias Sebaoui)
Prima pas van Sebaoui naar Ito en de aanvaller twijfelde niet. Hij schiet staalhard binnen en maakt zo zijn derde al van het seizoen
49
  Rode kaart voor Luc De Fougerolles
48
 De scheidsrechter moet naar het scherm
De jonge Canadees had een stevige ingreep nodig om Yamamoto af te stoppen. Krijgen we een rode kaart?


Scheidsrechter 		Rust
Dender met het betere voetbal, maar STVV dat toch op 0-1 staat

45+6
  Gele kaart voor Rihito Yamamoto
45+5
 Een kopbal met een tulband
Ferrari kopt, met zijn tulband om het bloeden te stoppen, maar zijn bal gaat juist naast het doel van Verrips
45+3
 Minstens 4 minuten extra tijd
Omwille van de strafschopfase en de blessurebehandeling bij Ferrari en Marijnissen krijgen we minstens 4 minuten extra tijd
45
 Ferrari en Marijnissen stevig met elkaar in botsing
Beide spelers gaat vol voor de bal, maar komen hoofd tegen hoofd. Beide spelers zijn aan het bloeden en het spel ligt even stil
42
 De eerste gele kaart is niet voor een veldspeler
Wouter Vrancken, de coach van STVV, krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd omwille van protest
39
 Scheidler met een schamper op het hoofd en de bal dwarrelt naast het Limburgse doel
30
 Reactie van Dender laat niet snel op zich wachten
Direct een goed schot van Scheidler en Kokubo moet de bal in hoekschop tikken
28

Goal 		Doelpunt van Andres Ferrari (Penalty)
Andres Ferrari met zijn eerste van het nieuwe seizoen. Hij schiet de bal in de rechterhoek
26

Penalty 		Penalty voor STVV
25
 Daar is Dender weer!
Scheidler met de goede trap, maar Kokubu brengt redding in tweemaal
23
 STVV heeft terug wat meer controle over de partij, maar geraakt voorlopig nog niet tot het doel van Verrips
15
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
Prima pas van Kvet op Scheidler en deze werkte beheerst af. De vreugde is echter van korte duur want de aanvaller van Dender staat buitenspel
14
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
14
 Doelpunt van Aurélien Scheidler
12
 Het is Dender dat de meeste aanvallende intenties heeft, maar voorlopig blijven echte kansen uit
6
 Dender speelt best hoog en STVV heeft het daar moeilijk mee
5
 STVV met de eerste hoekschop. De thuisploeg kiest voor de aanval
1
 STVV - FCV Dender EH: 0-0
20:45
 Geen Bruny Nsimba bij FC Dender. Hij ondervond wat hinder en wou geen risico nemen op het kunstgrasveld van STVV. Bij de Limburgers zit nieuwkomer Keisuke Goto ineens op de bank
STVV (STVV - FCV Dender EH)
STVV: Taiga Hata - Rihito Yamamoto - Abdoulaye Sissako - Andres Ferrari - Ilias Sebaoui - Ryotaro Ito - Leobrian Kokubo - Louis Patris - Rein Van Helden - Visar Musliu - Robert-Jan Vanwesemael
Bank: Keisuke Goto - Shogo Taniguchi - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Jay-David Mbalanda - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa

FCV Dender EH: Joedrick Pupe - Luc Marijnissen - Aurélien Scheidler - Roman Kvet - Noah Mbamba - Nathan Rodes - Benjamin Fredrick - Malcolm Viltard - Michael Verrips - Luc De Fougerolles - Fabio Ferraro
Bank: Bryan Goncalves - Moïse Sahi Dion - Krzysztof Koton - David Hrnčár - Kobe Cools - Desmond Acquah - Guillaume Dietsch - Ryan Adewusi - Nail Moutha-Sebtaoui
STVV STVV
  Speler G Beoordeel
3 Hata Taiga 90' -
6 Yamamoto Rihito   72' -
8 Sissako Abdoulaye 90' -
9 Ferrari Andres 80' -
10 Sebaoui Ilias A 90' -
13 Ito Ryotaro 90' -
16 Kokubo Leobrian 90' -
19 Patris Louis 90' -
20 Van Helden Rein   90' -
26 Musliu Visar 90' -
60 Vanwesemael Robert-Jan 72' -
  Bank G Beoordeel
Goto Keisuke 10' -
5 Taniguchi Shogo 18' -
14 Merlen Ryan   18' -
18 Juklerød Simen -  
21 Lendfers Matt -  
22 Janssens Wolke -  
32 Mbalanda Jay-David -  
33 Diriken Alouis -  
38 Matsuzawa Kaito -  

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler G Beoordeel
3 Pupe Joedrick 90' -
5 Marijnissen Luc 90' -
11 Scheidler Aurélien 66' -
16 Kvet Roman 67' -
17 Mbamba Noah 57' -
18 Rodes Nathan 58' -
22 Fredrick Benjamin 90' -
24 Viltard Malcolm 90' -
34 Verrips Michael 90' -
44 De Fougerolles Luc   49' -
88 Ferraro Fabio 80' -
  Bank G Beoordeel
7 Goncalves Bryan -  
10 Dion Moïse Sahi 24' -
15 Koton Krzysztof 33' -
20 Hrnčár David 32' -
21 Cools Kobe -  
23 Acquah Desmond -  
30 Dietsch Guillaume -  
37 Adewusi Ryan 23' -
67 Moutha-Sebtaoui Nail 10' -
