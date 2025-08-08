Andres Ferrari (pen) 28'
1-0
(Ilias Sebaoui) Ryotaro Ito 53'
2-0
|Datum:
|08/08/2025 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 3
LIVE: STVV laat vervanger van Bertaccini debuteren
Het is Keisuke Goto die zijn debuut maakt voor de Limburgers. De aanvaller wordt gehuurd van Anderlecht nadat hij een plaats in de pikorde daalde na de komst van Bertaccini
90+4' 30"
90+2
Het is afwachten naar het einde voor beide partijen. Het is al even geleden dat we nog iets van actie hebben gezien
90+2
|
Ryotaro Ito
Alouis Diriken
90+1
Ilias Sebaoui
Kaito Matsuzawa
82
|
Gele kaart voor Ryan Merlen
80
|
Fabio Ferraro
Nail Moutha-Sebtaoui
80
|
Andres Ferrari
Keisuke Goto
77
|
Gele kaart voor Rein Van Helden
72
|
Robert-Jan Vanwesemael
Ryan Merlen
72
|
Rihito Yamamoto
Shogo Taniguchi
72
|
Ito tegen de paal
Prima schot van de aanvaller van STVV, maar hij ziet zijn schot tegen de paal belanden
71
|
Yamamoto bijna met de 3-0 aan de voet
Prima plaatsbal van de middenvelder, maar zijn schot gaat juist naast het doel
67
|
Roman Kvet
Ryan Adewusi
66
|
Aurélien Scheidler
Moïse Sahi Dion
64
|
STVV wil meer
De thuisploeg wil zijn voorsprong nog uitbreiden en gaat nadrukkelijk op zoek naar een derde doelpunt
58
|
Nathan Rodes
David Hrnčár
57
|
Noah Mbamba
Krzysztof Koton
56
|
Roman Kvet duikt ineens op voor het doel van STVV
De middenvelder van FC Dender is bedrijvig. Hij duikt op voor doel, maar er is niemand gevolgd om zijn prima voorzet binnen te tikken
53
|
Doelpunt van Ryotaro Ito (Ilias Sebaoui)
Prima pas van Sebaoui naar Ito en de aanvaller twijfelde niet. Hij schiet staalhard binnen en maakt zo zijn derde al van het seizoen
49
|
Rode kaart voor Luc De Fougerolles
|
48
|
De scheidsrechter moet naar het scherm
De jonge Canadees had een stevige ingreep nodig om Yamamoto af te stoppen. Krijgen we een rode kaart?
Rust
Dender met het betere voetbal, maar STVV dat toch op 0-1 staat
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+6
|
Gele kaart voor Rihito Yamamoto
|
45+5
|
Een kopbal met een tulband
Ferrari kopt, met zijn tulband om het bloeden te stoppen, maar zijn bal gaat juist naast het doel van Verrips
45+3
|
Minstens 4 minuten extra tijd
Omwille van de strafschopfase en de blessurebehandeling bij Ferrari en Marijnissen krijgen we minstens 4 minuten extra tijd
45
|
Ferrari en Marijnissen stevig met elkaar in botsing
Beide spelers gaat vol voor de bal, maar komen hoofd tegen hoofd. Beide spelers zijn aan het bloeden en het spel ligt even stil
42
|
De eerste gele kaart is niet voor een veldspeler
Wouter Vrancken, de coach van STVV, krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd omwille van protest
39
|
Scheidler met een schamper op het hoofd en de bal dwarrelt naast het Limburgse doel
30
|
Reactie van Dender laat niet snel op zich wachten
Direct een goed schot van Scheidler en Kokubo moet de bal in hoekschop tikken
28
|
Doelpunt van Andres Ferrari (Penalty)
Andres Ferrari met zijn eerste van het nieuwe seizoen. Hij schiet de bal in de rechterhoek
26
|
Penalty voor STVV
25
|
Daar is Dender weer!
Scheidler met de goede trap, maar Kokubu brengt redding in tweemaal
23
|
STVV heeft terug wat meer controle over de partij, maar geraakt voorlopig nog niet tot het doel van Verrips
15
|
Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
Prima pas van Kvet op Scheidler en deze werkte beheerst af. De vreugde is echter van korte duur want de aanvaller van Dender staat buitenspel
14
|
De VAR is het doelpunt aan het checken...
14
|
12
|
Het is Dender dat de meeste aanvallende intenties heeft, maar voorlopig blijven echte kansen uit
6
|
Dender speelt best hoog en STVV heeft het daar moeilijk mee
5
|
STVV met de eerste hoekschop. De thuisploeg kiest voor de aanval
1
|
STVV - FCV Dender EH: 0-0
20:45
Geen Bruny Nsimba bij FC Dender. Hij ondervond wat hinder en wou geen risico nemen op het kunstgrasveld van STVV. Bij de Limburgers zit nieuwkomer Keisuke Goto ineens op de bank
Bank: Keisuke Goto - Shogo Taniguchi - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Jay-David Mbalanda - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa
FCV Dender EH: Joedrick Pupe - Luc Marijnissen - Aurélien Scheidler - Roman Kvet - Noah Mbamba - Nathan Rodes - Benjamin Fredrick - Malcolm Viltard - Michael Verrips - Luc De Fougerolles - Fabio Ferraro
Bank: Bryan Goncalves - Moïse Sahi Dion - Krzysztof Koton - David Hrnčár - Kobe Cools - Desmond Acquah - Guillaume Dietsch - Ryan Adewusi - Nail Moutha-Sebtaoui
