LIVE: STVV laat vervanger van Bertaccini debuteren

90+2

Het is afwachten naar het einde voor beide partijen. Het is al even geleden dat we nog iets van actie hebben gezien



90+2

Ryotaro Ito

Alouis Diriken





90+1

Ilias Sebaoui

Kaito Matsuzawa





82

Gele kaart voor Ryan Merlen





80

Fabio Ferraro

Nail Moutha-Sebtaoui





80

Andres Ferrari

Keisuke Goto





77

Gele kaart voor Rein Van Helden





72

Robert-Jan Vanwesemael

Ryan Merlen





72

Rihito Yamamoto

Shogo Taniguchi





72

Ito tegen de paal

Prima schot van de aanvaller van STVV, maar hij ziet zijn schot tegen de paal belanden



71

Yamamoto bijna met de 3-0 aan de voet

Prima plaatsbal van de middenvelder, maar zijn schot gaat juist naast het doel



67

Roman Kvet

Ryan Adewusi





66

Aurélien Scheidler

Moïse Sahi Dion





64

STVV wil meer

De thuisploeg wil zijn voorsprong nog uitbreiden en gaat nadrukkelijk op zoek naar een derde doelpunt



58

Nathan Rodes

David Hrnčár





57

Noah Mbamba

Krzysztof Koton





56

Roman Kvet duikt ineens op voor het doel van STVV

De middenvelder van FC Dender is bedrijvig. Hij duikt op voor doel, maar er is niemand gevolgd om zijn prima voorzet binnen te tikken



53



Doelpunt van Ryotaro Ito (Ilias Sebaoui)

Prima pas van Sebaoui naar Ito en de aanvaller twijfelde niet. Hij schiet staalhard binnen en maakt zo zijn derde al van het seizoen



49

Rode kaart voor Luc De Fougerolles





48

De scheidsrechter moet naar het scherm

De jonge Canadees had een stevige ingreep nodig om Yamamoto af te stoppen. Krijgen we een rode kaart?







Rust

Dender met het betere voetbal, maar STVV dat toch op 0-1 staat



Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.



45+6

Gele kaart voor Rihito Yamamoto





45+5

Een kopbal met een tulband

Ferrari kopt, met zijn tulband om het bloeden te stoppen, maar zijn bal gaat juist naast het doel van Verrips



45+3

Minstens 4 minuten extra tijd

Omwille van de strafschopfase en de blessurebehandeling bij Ferrari en Marijnissen krijgen we minstens 4 minuten extra tijd



45

Ferrari en Marijnissen stevig met elkaar in botsing

Beide spelers gaat vol voor de bal, maar komen hoofd tegen hoofd. Beide spelers zijn aan het bloeden en het spel ligt even stil



42

De eerste gele kaart is niet voor een veldspeler

Wouter Vrancken, de coach van STVV, krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd omwille van protest



39

Scheidler met een schamper op het hoofd en de bal dwarrelt naast het Limburgse doel



30

Reactie van Dender laat niet snel op zich wachten

Direct een goed schot van Scheidler en Kokubo moet de bal in hoekschop tikken



28



Doelpunt van Andres Ferrari (Penalty)

Andres Ferrari met zijn eerste van het nieuwe seizoen. Hij schiet de bal in de rechterhoek



26



Penalty voor STVV





25

Daar is Dender weer!

Scheidler met de goede trap, maar Kokubu brengt redding in tweemaal



23

STVV heeft terug wat meer controle over de partij, maar geraakt voorlopig nog niet tot het doel van Verrips



15

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.

Prima pas van Kvet op Scheidler en deze werkte beheerst af. De vreugde is echter van korte duur want de aanvaller van Dender staat buitenspel



14

De VAR is het doelpunt aan het checken...





14

Doelpunt van Aurélien Scheidler





12

Het is Dender dat de meeste aanvallende intenties heeft, maar voorlopig blijven echte kansen uit



6

Dender speelt best hoog en STVV heeft het daar moeilijk mee



5

STVV met de eerste hoekschop. De thuisploeg kiest voor de aanval



1

STVV - FCV Dender EH: 0-0





20:45

Geen Bruny Nsimba bij FC Dender. Hij ondervond wat hinder en wou geen risico nemen op het kunstgrasveld van STVV. Bij de Limburgers zit nieuwkomer Keisuke Goto ineens op de bank

