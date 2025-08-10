Datum: 10/08/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3

LIVE: Genk diep, diep in de problemen tegen Standard: Fink grijpt in!

KRC Genk trekt zondagavond naar Sclessin. Genk-coach Fink behoudt het vertrouwen en wisselt niet. Rednic zet Nielsen en Mehssatou in de basis. Zij komen erin voor Ayensa en Karamoko.

Tijd   70' 59" 
Brandon Morren vanuit Sclessin
70

Goal 		Doelpunt van Toluwalase Arokodare
Daar is de aansluitingstreffer! Invaller Tolu heeft niet lang nodig om het verschil te maken.
69
  Gele kaart voor Mujaid Sadick Aliu
67
 Vervangen Nikolas Sattlberger
Ingevallen Yira Collins Sor
67
 Vervangen Jarne Steuckers
Ingevallen Toluwalase Arokodare
66
 Vervangen Joris Kayembe
Ingevallen Yaimar Medina
65
 Daar komt Standard heel goed weg. El Ouahdi ziet zijn schot op de verste paal belanden!
59
 Vervangen Nayel Mehssatou
Ingevallen Dennis Eckert Ayensa
59
 El Ouahdi knalt een afvallende bal over doel.
59
 Nieuwe wissel bij Standard. De Genk-fans zullen zich afvragen waar Fink mee wacht om hetzelfde te doen.
54

Goal 		Doelpunt van Marlon Fossey (Thomas Henry)
Fossey laat Sclessin ontploffen! Na een geweldige bal van Henry knalt de Amerikaan de 2-0 tegen de touwen. Kayembe mag dit tegendoelpunt op zich nemen. De verdediger laat Fossey helemaal zijn gangetje gaan en doet werkelijk niets.
52
Standard - KRC Genk
50
 Een schot van El Ouahdi gaat naast. Verboomen zag dat de bal afweek en geeft een hoekschop, waar Genk nadien niets mee doet.
49
 Standard gaat vol voor de verdediging in de tweede helft, dat is duidelijk. Genk zoekt openingen.
46
 De bal rolt weer. Hautekiet vervangt Saïd bij Standard.


Scheidsrechter 		Rust


45+2
  Gele kaart voor Bryan Heynen
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Rafiki Said
Ingevallen Ibe Hautekiet
44
  Gele kaart voor Rafiki Said
44
 Racing Genk heeft 82% balbezit. Net als de voorbije weken doen de Limburgers daar veel te weinig mee.
37

Goal 		Doelpunt van Thomas Henry (Penalty)
35

Penalty 		Penalty voor Standard
Geklungel achteraan bij de Limburgers. Sadick kan de bal niet wegwerken onder druk van Standard. Hij geeft een te zachte pass tot bij Smets die zelfs niet staat op te letten. Daardoor moet de jonge Rode Duivel een strafschopfout begaan.
31
 Steuckers schildert de bal op het hoofd van Sattlberger na heel dom balverlies van Dierckx. De Genkse middenvelder kopt op doel, maar Epolo kan zijn doel schoon houden.
28
  Gele kaart voor Daan Dierckx
24
 Nu is het Steuckers die op de paal knalt! Beide ploegen gaan vol voor het openingsdoelpunt.
23
 Genk met een veelbelovende aanval. Alleen staren Karetsas en Oh zich blind, terwijl El Ouahdi helemaal vrij stond. Karetsas trapt kort nadien naast doel.


15
 Genk neemt het initiatief voorlopig. Na een chaotische openingsfase nemen de Limburgers de wedstrijd in handen.
15
Standard - KRC Genk
14
  Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra
11
 El Ouahdi knalt over.
9
 We krijgen wel een leuk wedstrijdbegin te zien. Beide ploegen gaan ervoor en willen voetballen.
8
Standard - KRC Genk
5
 Een afgeweken bal van Saïd gaat verrassend genoeg nog op de paal! Genk komt al goed weg.
4
 Het valt dan toch mee. Oh staat weer op het veld.
2
 Nielsen gaat zwaar door op de bal, en raakt daarbij het been van Oh. Die moet verzorgd worden. Echt goed ziet het er niet uit.
1
 We zijn eraan begonnen op Sclessin!
1
 Standard - KRC Genk: 0-0


18:09
 Welkom bij de live van Standard-Genk. De spelers zijn momenteel nog aan het opwarmen, terwijl het stadion goed vol loopt.
Standard (Standard - KRC Genk)
Standard: Matthieu Epolo - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Thomas Henry - Marlon Fossey - Rafiki Said - Alexandro Calut - Marco Ilaimaharitra - Josué Homawoo - Daan Dierckx - Casper Nielsen
Bank: Boli Bolingoli Mbombo - Hakim Sahabo - Dennis Eckert Ayensa - Adnane Abid - Leandre Kuavita - Ibrahim Karamoko - Lucas Pirard - Ibe Hautekiet - Timothée NKada

KRC Genk (Standard - KRC Genk)
KRC Genk: Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Jarne Steuckers - Bryan Heynen - Hyun-Gyu Oh - Joris Kayembe - Konstantinos Karetsas - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Noah Adedeji-Sternberg - Zakaria El Ouahdi
Bank: Lucca Kiaba Brughmans - Yira Collins Sor - Patrik Hrosovský - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Ken Nkuba - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Toluwalase Arokodare
Standard Standard
  Speler G Beoordeel
1 Epolo Matthieu 90' -
7 Mohr Tobias 90' -
8 Mehssatou Nayel 59' -
9 Henry ThomasA 90' -
13 Fossey Marlon 90' -
17 Said Rafiki   45' -
22 Calut Alexandro 90' -
23 Ilaimaharitra Marco   90' -
24 Homawoo Josué 90' -
29 Dierckx Daan   90' -
94 Nielsen Casper 90' -
  Bank G Beoordeel
5 Bolingoli Mbombo Boli -  
6 Sahabo Hakim -  
10 Eckert Ayensa Dennis 31' -
11 Abid Adnane -  
14 Kuavita Leandre -  
20 Karamoko Ibrahim -  
21 Pirard Lucas -  
25 Hautekiet Ibe 45' -
59 NKada Timothée -  

KRC Genk KRC Genk
  Speler G Beoordeel
3 Sadick Aliu Mujaid   90' -
6 Smets Matte 90' -
7 Steuckers Jarne 67' -
8 Heynen Bryan   90' -
9 Oh Hyun-Gyu 90' -
18 Kayembe Joris 66' -
20 Karetsas Konstantinos 90' -
24 Sattlberger Nikolas 67' -
26 Lawal Tobias 90' -
32 Adedeji-Sternberg Noah 90' -
77 El Ouahdi Zakaria 90' -
  Bank G Beoordeel
Kiaba Brughmans Lucca -  
14 Sor Yira Collins 23' -
17 Hrosovský Patrik -  
19 Medina Yaimar 24' -
21 Bangoura Ibrahima Sory -  
27 Nkuba Ken -  
34 Palacios Adrian -  
44 Ndenge Kongolo Josue -  
99 Arokodare Toluwalase 23' -

Vooraf

LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard
LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard
Foto: © photonews

KRC Genk trekt zondagavond naar Sclessin. Standard zal voor zijn eerste thuisoverwinning van het seizoen willen knokken, terwijl Genk op zoek gaat naar zijn eerste zege.

Het meest aantrekkelijke affiche in de Jupiler Pro League op zondag is de topper Standard-Genk. Voor beide ploegen staat er toch iets op het spel.

Standard kon afgelopen weekend zijn eerste thuiswedstrijd niet winnen, het werd 1-1 tegen Dender. En dat terwijl de Rouches op hun thuisreputatie willen focussen.

De club uit Luik ziet wel veel spelers terugkeren uit blessure. Adnane Abid, Boli Bolingoli, Ibe Hautekiet en Casper Nielsen zijn er bij. De kans dat Nielsen start is zelfs groot.

KRC Genk zag Daan Heymans uitvallend deze week, wat een flinke domper is. De aanvallende middenvelder mocht de afgelopen weken invallen en hoopte op meer minuten.

De Limburgers pakten 1 op 6 in het seizoensbegin. Coach Thorsten Fink maakt zich absoluut nog geen zorgen, omdat het voetballend wel allemaal goed is. Nu moeten de punten nog volgen.

