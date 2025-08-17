LIVE: Westerlo krijgt pak slaag van Cercle Brugge, Charaï grijpt in!

63

De bezoekende fans laten zich horen. Kan Westerlo nog iets forceren?



60

Griffin Yow

Adedire Mebude





54

Diop in het zijnet! Cercle komt nog dichter bij de 4-0.



52

Alweer Cercle. Agyekum geeft een voorzet, die uiteindelijk voorlangs gaat. Niet gevaarlijk, maar Westerlo zal toch uit een ander vaatje moeten tappen.



47

Charï heeft ingegrepen en wil nog meer aanvallen. Kan Westerlo een spectaculaire comeback inzetten?



46

Isa Sakamoto

Kyan Vaesen





46

Roman Neustädter

Seiji Kimura





45+1



Doelpunt van Steve Ngoura

Jungdal... Ngoura draait prachtig weg en komt voor doel. Hij trapt op Jungdal, maar de Westerlo-doelman laat de bal tussen zijn benen gaan. Komen de Kemphanen hier nog van bovenop?



41

Héél zuur is het voor Westerlo. Cercle is 10 keer zo efficiënt, en dat is net wat telt.



37



Doelpunt van Steve Ngoura (Lawrence Agyekum)

En Minda verdubbelt de voorsprong! Westerlo staat kinderlijk te verdedigen en betaalt dat meteen cash. Hoe gaan de bezoekers hierop reageren?



35



Doelpunt van Pieter Gerkens (Flavio Nazinho)

Tegen de gang van het spel in, maar Cercle staat op voorsprong! De Vereniging moest vooral verdedigen, maar het heeft genoeg aan één counter om de wedstrijd te doen kantelen. Nazinho geeft tot bij Gerkens, die de bal makkelijk in doel kan schuiven.



34

Sakamoto trapt maar net naast! De Vereniging heeft al veel waarschuwingen gehad.



25

Delanghe moet tot twee keer toe knap redding brengen bij een vrije trap van Westerlo. Hij houdt Cercle recht!



18

Het spel gaat goed op en neer. Na een mislukte aanval van Cercle, knalt Sakamoto over doel aan de andere kant.



17







15

Een afgeweken bal van Alcocer gaat naast. Voorlopig nog een rustige wedstrijd.



7

Griffin Yow knalt van ver. Geen verkeerde poging, maar zijn schot gaat naast.



5

Beide ploegen voelen elkaar nog wat aan in de openingsfase.



1

We zijn eraan begonnen!



1

Cercle Brugge - Westerlo: 0-0



