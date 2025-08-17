Datum: 17/08/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4

LIVE: Westerlo krijgt pak slaag van Cercle Brugge, Charaï grijpt in!

Cercle Brugge ontvangt zondagavond KVC Westerlo. Magnée komt in de ploeg bij Cercle Brugge. Coach Issame Charaï behoudt het vertrouwen bij Westerlo.

Tijd   65' 42" 
63
 De bezoekende fans laten zich horen. Kan Westerlo nog iets forceren?
60
 Vervangen Griffin Yow
Ingevallen Adedire Mebude
54
 Diop in het zijnet! Cercle komt nog dichter bij de 4-0.
52
 Alweer Cercle. Agyekum geeft een voorzet, die uiteindelijk voorlangs gaat. Niet gevaarlijk, maar Westerlo zal toch uit een ander vaatje moeten tappen.
47
 Charï heeft ingegrepen en wil nog meer aanvallen. Kan Westerlo een spectaculaire comeback inzetten?
46
 Vervangen Isa Sakamoto
Ingevallen Kyan Vaesen
46
 Vervangen Roman Neustädter
Ingevallen Seiji Kimura


Scheidsrechter 		Rust


45+1

Goal 		Doelpunt van Steve Ngoura
Jungdal... Ngoura draait prachtig weg en komt voor doel. Hij trapt op Jungdal, maar de Westerlo-doelman laat de bal tussen zijn benen gaan. Komen de Kemphanen hier nog van bovenop?
41
 Héél zuur is het voor Westerlo. Cercle is 10 keer zo efficiënt, en dat is net wat telt.
37

Goal 		Doelpunt van Steve Ngoura (Lawrence Agyekum)
En Minda verdubbelt de voorsprong! Westerlo staat kinderlijk te verdedigen en betaalt dat meteen cash. Hoe gaan de bezoekers hierop reageren?
35

Goal 		Doelpunt van Pieter Gerkens (Flavio Nazinho)
Tegen de gang van het spel in, maar Cercle staat op voorsprong! De Vereniging moest vooral verdedigen, maar het heeft genoeg aan één counter om de wedstrijd te doen kantelen. Nazinho geeft tot bij Gerkens, die de bal makkelijk in doel kan schuiven.
34
 Sakamoto trapt maar net naast! De Vereniging heeft al veel waarschuwingen gehad.
25
 Delanghe moet tot twee keer toe knap redding brengen bij een vrije trap van Westerlo. Hij houdt Cercle recht!
18
 Het spel gaat goed op en neer. Na een mislukte aanval van Cercle, knalt Sakamoto over doel aan de andere kant.
17
Cercle Brugge - Westerlo
15
 Een afgeweken bal van Alcocer gaat naast. Voorlopig nog een rustige wedstrijd.
7
 Griffin Yow knalt van ver. Geen verkeerde poging, maar zijn schot gaat naast.
5
 Beide ploegen voelen elkaar nog wat aan in de openingsfase.
1
 We zijn eraan begonnen!
1
 Cercle Brugge - Westerlo: 0-0
Cercle Brugge (Cercle Brugge - Westerlo)
Cercle Brugge: Lawrence Agyekum - Steve Ngoura - Alan Minda - Gary Magnée - Pieter Gerkens - Flavio Nazinho - Maxime Delanghe - Hannes Van der Bruggen - Edan Diop - Christiaan Ravych - Emmanuel Kakou
Bank: Oluwaseun Adewumi - Warleson - Edgaras Utkus - Dalangunypole Gomis - Erick - Valy Konate - Ibrahima Diaby - Alama Bayo - Nils De Wilde

Westerlo (Cercle Brugge - Westerlo)
Westerlo: Isa Sakamoto - Griffin Yow - Bryan Reynolds - Tuur Rommens - Roman Neustädter - Dogucan Haspolat - Thomas Van Den Keybus - Emin Bayram - Josimar Alcocer - Nacho Ferri - Andreas Jungdal
Bank: Lucas Mbamba-Muanda - Seiji Kimura - Antoñito Cordero - Amando Lapage - Sergiy Sydorchuk - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Arthur Piedfort
Cercle Brugge Cercle Brugge
  Speler G Beoordeel
6 Agyekum Lawrence A 90' -
9 Ngoura Steve ⚽ ⚽ 90' -
11 Minda Alan 90' -
15 Magnée Gary 90' -
18 Gerkens Pieter 90' -
20 Nazinho Flavio A 90' -
21 Delanghe Maxime 90' -
28 Van der Bruggen Hannes 90' -
37 Diop Edan 90' -
66 Ravych Christiaan 90' -
90 Kakou Emmanuel 90' -
  Bank G Beoordeel
Adewumi Oluwaseun -  
1 Warleson -  
3 Utkus Edgaras -  
4 Gomis Dalangunypole -  
8 Erick -  
12 Konate Valy -  
19 Diaby Ibrahima -  
22 Bayo Alama -  
27 De Wilde Nils -  

Westerlo Westerlo
  Speler G Beoordeel
13 Sakamoto Isa 45' -
18 Yow Griffin 60' -
22 Reynolds Bryan 90' -
25 Rommens Tuur 90' -
33 Neustädter Roman 45' -
34 Haspolat Dogucan 90' -
39 Van Den Keybus Thomas 90' -
40 Bayram Emin 90' -
77 Alcocer Josimar 90' -
90 Nacho Ferri 90' -
99 Jungdal Andreas 90' -
  Bank G Beoordeel
Mbamba-Muanda Lucas -  
Kimura Seiji 45' -
Cordero Antoñito -  
4 Lapage Amando -  
8 Sydorchuk Sergiy -  
11 Mebude Adedire 30' -
14 Vaesen Kyan 45' -
23 Mbamba Lucas -  
30 Vanlangendonck Koen -  
46 Piedfort Arthur -  

