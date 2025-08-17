Volg FCV Dender EH - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
LIVE: Zien we vandaag twee spitsen aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht tegen Dender?
Foto: © photonews

Anderlecht trekt vanmiddag om 13u30 naar Dender voor een duel dat meer weg heeft van een krachtmeting tegen het eigen ritme dan tegen de tegenstander. Amper 65 uur na het gelijkspel in Moldavië wacht de volgende afspraak in een overvol programma.

Coach Besnik Hasi gaf al aan dat vermoeidheid een reële factor wordt binnen zijn groep. Daarom lijkt een rotatie in het elftal onvermijdelijk. Verwacht wordt dat Thorgan Hazard terugkeert in de basis, maar vooral dat Adriano Bertaccini mogelijk zijn eerste basisplaats krijgt sinds zijn overstap van STVV. De spits uit Charleroi maakte al indruk als invaller en klopt nadrukkelijk op de deur.

Bertaccini ontpopte zich in korte tijd tot publiekslieveling. Met een doelpunt, twee assists en een afgedwongen owngoal liet hij in amper vier invalbeurten zijn visitekaartje achter. Donderdag nog leverde hij de corner waaruit Saliba gelijkmaakte tegen Tiraspol. 

Zelf blijft de aanvaller nuchter. “De fans willen mij graag vanaf de aftrap zien, maar het is belangrijk geen stappen over te slaan”, zei hij onlangs. Toch groeit de roep steeds luider om de jonge spits meer minuten te gunnen, zeker in een periode waarin Anderlecht offensieve frisheid kan gebruiken.

De tegenstander lijkt daarvoor ideaal. Voor Anderlecht is het zaak geen tweede misstap op rij in de competitie te begaan, na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Zulte Waregem.

Of Bertaccini vandaag zijn eerste basisplaats krijgt, blijft het grote vraagteken. Hasi verklapte alvast dat zondag in Dender prioriteit krijgt boven het duel met AEK Athene.

13/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
