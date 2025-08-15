Volg OH Leuven - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 15/08/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit
LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit
Foto: © photonews

Speeldag 4 van de Jupiler Pro League opent vanavond met een duel tussen twee ploegen die dringend punten nodig hebben. Zowel OH Leuven als Racing Genk begon het seizoen met een teleurstellende 1 op 9 en bivakkeert zo onderin het klassement.

Het maakt dat er meteen druk op de ketel staat in het King Power at Den Dreef Stadion. Bij Genk is het vooral het afwerkingsprobleem dat zwaar weegt. De Limburgers creëren kansen, maar laten die veel te vaak onbenut. “Het zou pas zorgwekkend zijn als we geen kansen maken. We spelen goed, maar belonen onszelf te weinig", benadrukt coach Thorsten Fink, die zijn ploeg toch op hetzelfde spoor wil houden.

OH Leuven zit in een vergelijkbare situatie, al heeft het meer moeite gehad om aanvallend dreiging te brengen. De ploeg van David Hubert zoekt nog naar automatismen en defensieve zekerheid, maar weet dat een thuiszege tegen Genk de twijfels in één klap kan wegblazen.

Opvallend is dat beide teams hun eerste overwinning nog najagen tegen een rechtstreekse concurrent in de onderste regionen. Een nederlaag zou voor de verliezer betekenen dat de kloof met de middenmoot nu al groter wordt, nog voor de eerste interlandbreak.

Voor Genk wordt het ook uitkijken of Fink kiest voor Hyeon-gyu Oh in de spits, of dat Tolu Arokodare – die tegen lage blokken het verschil kan maken – zijn kans krijgt van bij de aftrap. 

Aftrap is om 20u45 in Leuven. Het wordt een match waarin punten belangrijker zijn dan mooi voetbal, en waarin de ploeg die het eerst zijn kansen benut waarschijnlijk ook als winnaar van het veld stapt.

Prono OH Leuven - KRC Genk

Gelijk
KRC Genk wint
OH Leuven OH Leuven wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
2.95% 8.52% 88.52%
Populairste
1-2
(89x)		 1-3
(70x)		 0-2
(68x)

Vergelijking OH Leuven - KRC Genk

Positie

16
14

Punten

1
1

Verloren

2
2

Gescoorde doelpunten

3
3

Doelpunten tegen

10
5

Gele kaarten

8
5

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

3
5
12
11/01 18:15 KRC Genk KRC Genk 2-0 OH Leuven OH Leuven
03/08 18:15 OH Leuven OH Leuven 3-1 KRC Genk KRC Genk
31/01 18:45 OH Leuven OH Leuven 2-1 KRC Genk KRC Genk
12/11 16:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 OH Leuven OH Leuven
08/07 11:00 KRC Genk KRC Genk 4-0 OH Leuven OH Leuven
02/04 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
15/10 20:45 OH Leuven OH Leuven 0-1 KRC Genk KRC Genk
09/02 21:00 OH Leuven OH Leuven 2-1 KRC Genk KRC Genk
14/08 20:45 KRC Genk KRC Genk 4-0 OH Leuven OH Leuven
05/04 13:30 OH Leuven OH Leuven 2-3 KRC Genk KRC Genk
15/08 16:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 OH Leuven OH Leuven
21/11 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-3 KRC Genk KRC Genk
25/07 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 OH Leuven OH Leuven
01/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 OH Leuven OH Leuven
03/08 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-4 KRC Genk KRC Genk
25/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 OH Leuven OH Leuven
05/08 18:00 OH Leuven OH Leuven 2-2 KRC Genk KRC Genk
28/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 5-0 OH Leuven OH Leuven
24/09 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 KRC Genk KRC Genk
17/07 19:00 OH Leuven OH Leuven 0-0 KRC Genk KRC Genk
Genk-coach Thorsten Fink gaat ingrijpen voor duel met OH Leuven

Genk-coach Thorsten Fink gaat ingrijpen voor duel met OH Leuven

14/08 1

Genk startte met 1 op 9, maar coach Fink blijft rustig. Hij wil roteren en zo iedereen ritme geven. Verwacht dit weekend dus nieuwe namen aan de aftrap.

Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

14/08 4

OH Leuven staat momenteel allerlaatste in de Jupiler Pro League. Toch blijven de ambities volgens doelman Tobe Leysen nog steeds hetzelfde.

Thorsten Fink twijfelt... Mooi plan Genk mogelijk de vuilbak in aangezien de nood al hoog is (en de situatie veranderde)

Thorsten Fink twijfelt... Mooi plan Genk mogelijk de vuilbak in aangezien de nood al hoog is (en de situatie veranderde)

14/08 1

Genk zit in een lastige periode. Na een pijnlijke 1 op 9 staat Thorsten Fink onder druk om snel weer punten te pakken. Er is werk aan het spel, maar er is ook een duidelijk...

"Desastreuze cijfers": Peter Vandenbempt ziet dat het money-time is voor Genk-coach Fink

"Desastreuze cijfers": Peter Vandenbempt ziet dat het money-time is voor Genk-coach Fink

14/08 11

KRC Genk startte met 1 op 9 in het nieuwe seizoen, veel te weinig voor een topclub. Peter Vandenbempt ziet dat de druk groeit.

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved