Datum: 15/08/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4

LIVE: Ongelooflijk: El Ouahdi al met zijn tweede van de avond voor Genk

Speeldag 4 van de Jupiler Pro League opent vanavond met een duel tussen twee ploegen die dringend punten nodig hebben. Zowel OH Leuven als Racing Genk begon het seizoen met een teleurstellende 1 op 9 en bivakkeert zo onderin het klassement.

Tijd   29' 56" 
Live door Johan Walckiers
27
 Gil mist zijn onderschepping volledig en Sor kan met de bal aan de haal. Gelukkig voor Gil en Leuven schiet die recht op Leysen, want anders was het al helemaal boeken toe. Wat een dramatische wedstrijd van de rechtsback momenteel.
20

Goal 		Doelpunt van Zakaria El Ouahdi (Jarne Steuckers)
El Ouahdi maakt het af vanuit een heel schuine hoek. De wedstrijd kan al gespeeld zijn.
20
 Op de manier waarop Leuven aan het verdedigen is, gaat het een heel lange avond worden. Die achterste lijn staat nergens.
18
 Sor mag ook eens schieten: naast.
18
 Schotje van Karetsas, maar makkelijk voor Leysen.
14

Goal 		Doelpunt van Zakaria El Ouahdi (Jarne Steuckers)
Heynen stuurt El Ouahdi door de buitenspelval na slim lopen van Oh. De wingback maakt het af met een gekruist schot.
11
 Leuven speelt goed mee, maar ze hebben het toch zo moeilijk in de zone van de waarheid.
9
 Goed doorgekopt van Mijatovic naar Traoré. De snelle Guineeër ziet zijn schot geblokt door Lawal, maar het was eveneens buitenspel.
4
 Na een uitbraak schiet Schrijvers op de paal. Wauw, direct twee grote kansen in de eerste vier minuten.
3
 Oh kan koppen na een corner, Leysen moet de eerste redding verrichten. Heel goeie kans!
1
 Als Leuven zoveel ruimte op de flanken weggeeft, kan het een lange avond worden voor de thuisploeg. El Ouahdi mocht ongehinderd voorzetten.
1
 OH Leuven - KRC Genk: 0-0
OH Leuven (OH Leuven - KRC Genk)
OH Leuven: Tobe Leysen - Takuma Ominami - Siebe Schrijvers - Abdoul Karim Traoré - Casper Terho - Jovan Mijatovic - Ewoud Pletinckx - Takahiro Akimoto - Roggerio Nyakossi - Wouter George
Bank: Theo Radelet - Thibaud Verlinden - Youssef Maziz - Maxence Andre Prévôt - William Balikwisha - Óscar Gil Regaño - Nachon Nsingi - Mohamed Yassine Azzouz - Christ Souanga - Thibault Vlietinck - Davis Opoku

KRC Genk (OH Leuven - KRC Genk)
KRC Genk: Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Jarne Steuckers - Bryan Heynen - Hyun-Gyu Oh - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Konstantinos Karetsas - Ibrahima Sory Bangoura - Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi
Bank: Junya Ito - Patrik Hrosovský - Yaimar Medina - Nikolas Sattlberger - Lucca Kiaba Brughmans - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Toluwalase Arokodare
OH Leuven OH Leuven
  Speler
1 Leysen Tobe  
5 Ominami Takuma  
8 Schrijvers Siebe  
9 Karim Traoré Abdoul  
11 Terho Casper  
22 Mijatovic Jovan  
28 Pletinckx Ewoud  
30 Akimoto Takahiro  
34 Nyakossi Roggerio  
55 George Wouter  
  Bank
Radelet Theo  
7 Verlinden Thibaud  
10 Maziz Youssef  
16 Prévôt Maxence Andre  
21 Balikwisha William  
27 Gil Regaño Óscar  
43 Nsingi Nachon  
60 Azzouz Mohamed Yassine  
63 Souanga Christ  
77 Vlietinck Thibault  
99 Opoku Davis  

KRC Genk KRC Genk
  Speler
3 Sadick Aliu Mujaid  
6 Smets Matte  
7 Steuckers Jarne A A  
8 Heynen Bryan  
9 Oh Hyun-Gyu  
14 Sor Yira Collins  
18 Kayembe Joris  
20 Karetsas Konstantinos  
21 Bangoura Ibrahima Sory  
26 Lawal Tobias  
77 El Ouahdi Zakaria ⚽ ⚽  
  Bank
10 Ito Junya  
17 Hrosovský Patrik  
19 Medina Yaimar  
24 Sattlberger Nikolas  
28 Kiaba Brughmans Lucca  
32 Adedeji-Sternberg Noah  
34 Palacios Adrian  
44 Ndenge Kongolo Josue  
99 Arokodare Toluwalase  

Vooraf

Foto: © photonews

Speeldag 4 van de Jupiler Pro League opent vanavond met een duel tussen twee ploegen die dringend punten nodig hebben. Zowel OH Leuven als Racing Genk begon het seizoen met een teleurstellende 1 op 9 en bivakkeert zo onderin het klassement.

Het maakt dat er meteen druk op de ketel staat in het King Power at Den Dreef Stadion. Bij Genk is het vooral het afwerkingsprobleem dat zwaar weegt. De Limburgers creëren kansen, maar laten die veel te vaak onbenut. “Het zou pas zorgwekkend zijn als we geen kansen maken. We spelen goed, maar belonen onszelf te weinig", benadrukt coach Thorsten Fink, die zijn ploeg toch op hetzelfde spoor wil houden.

OH Leuven zit in een vergelijkbare situatie, al heeft het meer moeite gehad om aanvallend dreiging te brengen. De ploeg van David Hubert zoekt nog naar automatismen en defensieve zekerheid, maar weet dat een thuiszege tegen Genk de twijfels in één klap kan wegblazen.

Opvallend is dat beide teams hun eerste overwinning nog najagen tegen een rechtstreekse concurrent in de onderste regionen. Een nederlaag zou voor de verliezer betekenen dat de kloof met de middenmoot nu al groter wordt, nog voor de eerste interlandbreak.

Voor Genk wordt het ook uitkijken of Fink kiest voor Hyeon-gyu Oh in de spits, of dat Tolu Arokodare – die tegen lage blokken het verschil kan maken – zijn kans krijgt van bij de aftrap. 

Aftrap is om 20u45 in Leuven. Het wordt een match waarin punten belangrijker zijn dan mooi voetbal, en waarin de ploeg die het eerst zijn kansen benut waarschijnlijk ook als winnaar van het veld stapt.

