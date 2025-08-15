LIVE: Ongelooflijk: El Ouahdi al met zijn tweede van de avond voor Genk

Speeldag 4 van de Jupiler Pro League opent vanavond met een duel tussen twee ploegen die dringend punten nodig hebben. Zowel OH Leuven als Racing Genk begon het seizoen met een teleurstellende 1 op 9 en bivakkeert zo onderin het klassement.

Het maakt dat er meteen druk op de ketel staat in het King Power at Den Dreef Stadion. Bij Genk is het vooral het afwerkingsprobleem dat zwaar weegt. De Limburgers creëren kansen, maar laten die veel te vaak onbenut. “Het zou pas zorgwekkend zijn als we geen kansen maken. We spelen goed, maar belonen onszelf te weinig", benadrukt coach Thorsten Fink, die zijn ploeg toch op hetzelfde spoor wil houden.

OH Leuven zit in een vergelijkbare situatie, al heeft het meer moeite gehad om aanvallend dreiging te brengen. De ploeg van David Hubert zoekt nog naar automatismen en defensieve zekerheid, maar weet dat een thuiszege tegen Genk de twijfels in één klap kan wegblazen.

Opvallend is dat beide teams hun eerste overwinning nog najagen tegen een rechtstreekse concurrent in de onderste regionen. Een nederlaag zou voor de verliezer betekenen dat de kloof met de middenmoot nu al groter wordt, nog voor de eerste interlandbreak.

Voor Genk wordt het ook uitkijken of Fink kiest voor Hyeon-gyu Oh in de spits, of dat Tolu Arokodare – die tegen lage blokken het verschil kan maken – zijn kans krijgt van bij de aftrap.

Aftrap is om 20u45 in Leuven. Het wordt een match waarin punten belangrijker zijn dan mooi voetbal, en waarin de ploeg die het eerst zijn kansen benut waarschijnlijk ook als winnaar van het veld stapt.