Datum: 17/08/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4

LIVE: RAAL laat voorsprong liggen tegen STVV!

STVV neemt het zondagnamiddag op tegen RAAL La Louvière. Wouter Vrancken behoudt het vertrouwen bij de Truienaars.

Tijd   86' 5" 
84
 Krijgen we nog een winnaar? Het kan nog beide kanten uit.
84
 Vervangen Oucasse Mendy
Ingevallen Théo Epailly
80
  Gele kaart voor Visar Musliu
75
 Ongelooflijk! Guindo komt oog in oog met Kokubo, maar de Japanse doelman lost het geweldig op. Hier had RAAL altijd moeten scoren.
72
 Vrancken grijpt meteen in.
72
 Vervangen Ilias Sebaoui
Ingevallen Shogo Taniguchi
72
 Vervangen Louis Patris
Ingevallen Ryan Merlen
70

Goal 		Doelpunt van Oucasse Mendy
Daar is de gelijkmaker! Mendy kopt de bal staalhard binnen. Een knappe goal, al had de verdediging van STVV hier meer kunnen doen.
68
 Goto knalt van dichtbij over doel. Hier moest de STVV-aanvaller meer mee doen.
64
 De thuisploeg is beter, maar de zege is nog niet veilig gesteld. RAAL beseft dat ook en hoopt nog op de gelijkmaker.
62
 Peano brengt knap redding op een actie van Vanwesemael!
61
 Vervangen Maxime Pau
Ingevallen Sekou Sidibe
61
 Vervangen Jordi Liongola
Ingevallen Owen Maës
57
 STVV komt voorlopig het dichtste bij een doelpunt. Vanwesemael laat de 2-0 liggen.
56
 Vervangen Andres Ferrari
Ingevallen Keisuke Goto
55
 Ferrari probeert zich door de verdediging van RAAL te wurmen, maar wordt op tijd gestopt.
54
  Gele kaart voor Jordi Liongola
52
 Joël Ito knalt op doel, maar Kokubo voorkomt de gelijkmaker! Dit was een stevige kans voor de bezoekers.
48
 Bij RAAL was het al even chaos achteraan. Scherp zijn ze niet uit de kleedkamer gekomen.
46
 De bal rolt weer in Limburg!
45+20
 Over het algemeen een leuke eerste helft. STVV kwam wat tegen de gang van het spel in op voorsprong. RAAL probeerde wel enkele keren, maar het mist nog kwaliteit.


Scheidsrechter 		Rust


39
 RAAL probeert, maar STVV overklast de bezoekers op ieder vlak momenteel.
31
STVV - La Louvière
28
 Na het doelpunt heeft de thuisploeg de match in handen genomen. RAAL komt niet veel meer in het spel voor nu.
25
 Sebaoui geeft heerlijk tot bij Patris, maar de flankverdediger besluit met een enorm zwak schot.
22
 De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.
22
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
20

Goal 		Doelpunt van Robert-Jan Vanwesemael (Andres Ferrari)
Daar is het openingsdoelpunt! STVV heeft het bijzonder moeilijk tegen de promovendus, maar toch komt de thuisploeg als eerste tot scoren. Vanwesemael knalt vanuit de korte hoek voorbije Peano, die eigenlijk meer had kunnen doen.
17
 Een strakke vrije trap van de bezoekers komt op het hoofd van Guindo terecht. Hij kan net niet afwerken, maar wat een kans! STVV is gewaarschuwd.
9
 RAAL probeert goed mee te voetballen en slaagt daar voorlopig ook in. STVV heeft het niet gemakkelijk.
5
 RAAL-doelman Peano geeft de bal zomaar in de voeten van Ito. De Japanse middenvelder wil hem lobben, maar doet dat gewoonweg slecht. Hier zat véél meer in voor STVV, en hier komen de bezoekers eigenlijk al heel goed weg.
4
 Sissako trapt een zeer zwak schot naast doel. Beide ploegen voelen elkaar nog wat aan.
1
 We zijn eraan begonnen op Stayen!
1
 STVV - La Louvière: 0-0
STVV (STVV - La Louvière)
STVV: Taiga Hata - Rihito Yamamoto - Abdoulaye Sissako - Andres Ferrari - Ilias Sebaoui - Ryotaro Ito - Leobrian Kokubo - Louis Patris - Rein Van Helden - Visar Musliu - Robert-Jan Vanwesemael
Bank: Keisuke Goto - Illyès Benachour - Shogo Taniguchi - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa

La Louvière: Thierry Lutonda - Wagane Faye - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Sami Lahssaini - Marcos Hernán Peano - Joël Ito - Djibril Alain Lamego - Oucasse Mendy
Bank: Owen Maës - Yllan Okou - Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Théo Epailly - Dario Benavides - Matthis Riou - Sekou Sidibe
STVV STVV
  Speler G Beoordeel
3 Hata Taiga 90' -
6 Yamamoto Rihito 90' -
8 Sissako Abdoulaye 90' -
9 Ferrari Andres A 57' -
10 Sebaoui Ilias 72' -
13 Ito Ryotaro 90' -
16 Kokubo Leobrian 90' -
19 Patris Louis 72' -
20 Van Helden Rein 90' -
26 Musliu Visar   90' -
60 Vanwesemael Robert-Jan 90' -
  Bank G Beoordeel
Goto Keisuke 33' -
1 Benachour Illyès -  
5 Taniguchi Shogo 18' -
14 Merlen Ryan 18' -
18 Juklerød Simen -  
21 Lendfers Matt -  
22 Janssens Wolke -  
33 Diriken Alouis -  
38 Matsuzawa Kaito -  

La Louvière La Louvière
  Speler G Beoordeel
Lutonda Thierry 90' -
4 Faye Wagane 90' -
9 Yaya Guindo Mohamed 90' -
10 Pau Maxime 61' -
11 Liongola Jordi   61' -
13 Maisonneuve Maxence 90' -
15 Lahssaini Sami 90' -
21 Peano Marcos Hernán 90' -
23 Ito Joël 90' -
25 Alain Lamego Djibril 90' -
29 Mendy Oucasse 84' -
  Bank G Beoordeel
Maës Owen 29' -
Okou Yllan -  
1 De Schrevel Celestin -  
3 Gillot Nolan -  
6 Beka Beka Alexis -  
12 Epailly Théo 6'  
19 Benavides Dario -  
26 Riou Matthis -  
51 Sidibe Sekou 29' -
