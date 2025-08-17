LIVE: RAAL laat voorsprong liggen tegen STVV!

84

Krijgen we nog een winnaar? Het kan nog beide kanten uit.



Oucasse Mendy

Théo Epailly





80

Gele kaart voor Visar Musliu





75

Ongelooflijk! Guindo komt oog in oog met Kokubo, maar de Japanse doelman lost het geweldig op. Hier had RAAL altijd moeten scoren.



72

Vrancken grijpt meteen in.



72

Ilias Sebaoui

Shogo Taniguchi





72

Louis Patris

Ryan Merlen





70



Doelpunt van Oucasse Mendy

Daar is de gelijkmaker! Mendy kopt de bal staalhard binnen. Een knappe goal, al had de verdediging van STVV hier meer kunnen doen.



68

Goto knalt van dichtbij over doel. Hier moest de STVV-aanvaller meer mee doen.



64

De thuisploeg is beter, maar de zege is nog niet veilig gesteld. RAAL beseft dat ook en hoopt nog op de gelijkmaker.



62

Peano brengt knap redding op een actie van Vanwesemael!



61

Maxime Pau

Sekou Sidibe





61

Jordi Liongola

Owen Maës





57

STVV komt voorlopig het dichtste bij een doelpunt. Vanwesemael laat de 2-0 liggen.



56

Andres Ferrari

Keisuke Goto





55

Ferrari probeert zich door de verdediging van RAAL te wurmen, maar wordt op tijd gestopt.



54

Gele kaart voor Jordi Liongola





52

Joël Ito knalt op doel, maar Kokubo voorkomt de gelijkmaker! Dit was een stevige kans voor de bezoekers.



48

Bij RAAL was het al even chaos achteraan. Scherp zijn ze niet uit de kleedkamer gekomen.



46

De bal rolt weer in Limburg!



45+20

Over het algemeen een leuke eerste helft. STVV kwam wat tegen de gang van het spel in op voorsprong. RAAL probeerde wel enkele keren, maar het mist nog kwaliteit.



39

RAAL probeert, maar STVV overklast de bezoekers op ieder vlak momenteel.



31







28

Na het doelpunt heeft de thuisploeg de match in handen genomen. RAAL komt niet veel meer in het spel voor nu.



25

Sebaoui geeft heerlijk tot bij Patris, maar de flankverdediger besluit met een enorm zwak schot.



22

De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.





22

De VAR is het doelpunt aan het checken...





20



Doelpunt van Robert-Jan Vanwesemael (Andres Ferrari)

Daar is het openingsdoelpunt! STVV heeft het bijzonder moeilijk tegen de promovendus, maar toch komt de thuisploeg als eerste tot scoren. Vanwesemael knalt vanuit de korte hoek voorbije Peano, die eigenlijk meer had kunnen doen.



17

Een strakke vrije trap van de bezoekers komt op het hoofd van Guindo terecht. Hij kan net niet afwerken, maar wat een kans! STVV is gewaarschuwd.



9

RAAL probeert goed mee te voetballen en slaagt daar voorlopig ook in. STVV heeft het niet gemakkelijk.



5

RAAL-doelman Peano geeft de bal zomaar in de voeten van Ito. De Japanse middenvelder wil hem lobben, maar doet dat gewoonweg slecht. Hier zat véél meer in voor STVV, en hier komen de bezoekers eigenlijk al heel goed weg.



4

Sissako trapt een zeer zwak schot naast doel. Beide ploegen voelen elkaar nog wat aan.



1

We zijn eraan begonnen op Stayen!



1

STVV - La Louvière: 0-0



