LIVE: Zulte Waregem wil na Anderlecht ook Club Brugge kloppen, Hayen laat belangrijke pionnen thuis

Club Brugge gaat na de comeback tegen Salzburg vol vertrouwen naar Zulte Waregem, maar moet het doen zonder Carlos Forbs en Zaid Romero. De thuisploeg heeft dan weer een goede zaak gedaan tegen Anderlecht en wil op dat elan verder gaan.

De kans dat coach Sven Vandenbroeck na de knappe zege in Anderlecht tegen Club Brugge met een vergelijkbare ploegopstelling gaat komen is realistisch te noemen.

Beproefd recept van Zulte Waregem?

Vanuit een egelstelling snel uitbreken of met lange ballen werken? Het zou een idee kunnen zijn dat ook tegen blauw-zwart kan werken. De coach moet het doen zonder Jelle Vossen, die last heeft van een lichte hersenschudding.

In de selectie van Nicky Hayen ontbreken dan weer heel wat spelers. Zo is er Joel Ordonez, die er nog steeds niet bij is, al moet dat geen grote verrassing zijn. Toch zijn er ook twee opmerkelijke afwezigen.

Transfer voor Romero?

De eerste is Carlos Forbs, die tegen Salzburg nog een mooi en belangrijk doelpunt maakte. Verder is er ook geen spoor van Zaid Romero in de kern voor de match tegen Zulte Waregem. Gaat die een transfer maken?

Blauw-zwart wil voor de wedstrijden tegen Rangers nog eens extra vertrouwen tanken en dan is een tripje naar de Gaverbeek nooit echt makkelijk te noemen. Wij zijn er vanaf 16 uur voor u uiteraard ook bij en volgen alles op de voet.