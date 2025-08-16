Volg Zulte Waregem - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 16/08/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
LIVE: Zulte Waregem wil na Anderlecht ook Club Brugge kloppen, Hayen laat belangrijke pionnen thuis
Foto: © photonews

Club Brugge gaat na de comeback tegen Salzburg vol vertrouwen naar Zulte Waregem, maar moet het doen zonder Carlos Forbs en Zaid Romero. De thuisploeg heeft dan weer een goede zaak gedaan tegen Anderlecht en wil op dat elan verder gaan.

De kans dat coach Sven Vandenbroeck na de knappe zege in Anderlecht tegen Club Brugge met een vergelijkbare ploegopstelling gaat komen is realistisch te noemen.

Beproefd recept van Zulte Waregem?

Vanuit een egelstelling snel uitbreken of met lange ballen werken? Het zou een idee kunnen zijn dat ook tegen blauw-zwart kan werken. De coach moet het doen zonder Jelle Vossen, die last heeft van een lichte hersenschudding.

In de selectie van Nicky Hayen ontbreken dan weer heel wat spelers. Zo is er Joel Ordonez, die er nog steeds niet bij is, al moet dat geen grote verrassing zijn. Toch zijn er ook twee opmerkelijke afwezigen.

Transfer voor Romero?

De eerste is Carlos Forbs, die tegen Salzburg nog een mooi en belangrijk doelpunt maakte. Verder is er ook geen spoor van Zaid Romero in de kern voor de match tegen Zulte Waregem. Gaat die een transfer maken? 

Blauw-zwart wil voor de wedstrijden tegen Rangers nog eens extra vertrouwen tanken en dan is een tripje naar de Gaverbeek nooit echt makkelijk te noemen. Wij zijn er vanaf 16 uur voor u uiteraard ook bij en volgen alles op de voet.

Prono Zulte Waregem - Club Brugge

Gelijk
Club Brugge wint
Zulte Waregem Zulte Waregem wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
2.71% 9.94% 87.35%
Populairste
1-2
(87x)		 1-3
(70x)		 0-2
(55x)

Vergelijking Zulte Waregem - Club Brugge

Positie

9
6

Punten

4
6

Gewonnen

1
2

Verloren

1
1

Gescoorde doelpunten

5
5

Doelpunten tegen

6
3

Gele kaarten

7
3

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

14
11
33
06/12 20:45 Club Brugge Club Brugge 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/07 16:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/01 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
05/08 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/12 21:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/08 21:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Club Brugge Club Brugge
07/07 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/03 16:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/09 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-6 Club Brugge Club Brugge
05/02 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
22/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Club Brugge Club Brugge
23/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-5 Club Brugge Club Brugge
30/11 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3* Club Brugge Club Brugge
26/11 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
11/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
01/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/04 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Club Brugge Club Brugge
24/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Club Brugge Club Brugge
19/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Club Brugge Club Brugge
23/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/11 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/08 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Club Brugge Club Brugge
07/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
18/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/04 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
08/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
11/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 5-2 Club Brugge Club Brugge
18/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
09/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Club Brugge Club Brugge
04/11 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 15:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/08 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
12/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Club Brugge Club Brugge
05/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Club Brugge Club Brugge
09/04 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 Club Brugge Club Brugge
08/02 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Club Brugge Club Brugge
23/09 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/07 19:00 Club Brugge Club Brugge 0-5 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/01 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Club Brugge Club Brugge
29/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Club Brugge Club Brugge
03/11 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
28/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/04 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Club Brugge Club Brugge
07/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/11 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
06/11 13:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/11 19:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo
