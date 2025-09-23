Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 23/09/2025 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
LIVE: Anderlecht en Gent kunnen beide zowaar tweede worden: vooral Hasi heeft zege dringend nodig
Foto: © photonews

Vanavond ontvangt Anderlecht in een uitgestelde wedstrijd van speeldag vijf AA Gent in het Lotto Park. Het duel werd verplaatst om paars-wit de nodige ademruimte te geven in Europa, maar na de uitschakeling in de voorrondes kwam de focus volledig op de competitie te liggen.

Voor Besnik Hasi kan een driepunter opnieuw rust brengen, na het gelijkspel tegen Antwerp en de mindere resultaten. Een vraagteken blijft de aanwezigheid van Thorgan Hazard. De flankaanvaller, die zaterdag last kreeg aan de hamstrings, ondergaat een ultieme test om te zien of hij inzetbaar is.

Anderlecht wil geen enkel risico nemen en kan beslissen hem nog te sparen. Het ontbreken van Hazard zou opnieuw een aderlating zijn in een kern die al verzwakt is door blessures.

Buiten Max Dean een volledig fitte Gentse kern

Bij AA Gent heerst er meer optimisme. Ivan Leko zag zijn ploeg de voorbije weken winnen van Antwerp en Dender en wil die lijn graag doortrekken in Brussel. “Onze focus is duidelijk: onze beste match tot nu toe afwerken”, klonk het bij de Kroaat. Enkel Max Dean ontbreekt in de selectie, waardoor Gent quasi volledig op volle sterkte aan de aftrap verschijnt.

Leko beseft dat het Lotto Park een moeilijke verplaatsing is, maar ook dat er kansen liggen. “Anderlecht heeft veel geïnvesteerd en beschikt over grote namen, maar dat betekent niet dat ze onverslaanbaar zijn. Wij moeten met onze kwaliteiten spelen, focussen op onze prestatie en de beste versie van onszelf brengen.”

Hasi nog buiten schot

De context bij Anderlecht blijft delicaat. Hasi staat na zeven speeldagen met elf punten minder dan Brian Riemer exact een jaar geleden, die toen wél Europees voetbal haalde maar toch ontslagen werd. Toch staat de Kosovaar momenteel niet ter discussie. De club investeerde stevig in een sportieve structuur rond hem en wil vooral stabiliteit bewaren.

Een overwinning tegen Gent zou rust bieden. Anderlecht kan dan opschuiven naar een gedeelde tweede plaats en de kritische stemmen even het zwijgen opleggen. Maar bij een nieuwe misstap in eigen huis kan de twijfel opnieuw toeslaan, en komt Hasi sneller in de vuurlinie dan hij zelf hoopt.

Prono Anderlecht - KAA Gent

Anderlecht wint
Gelijk
69.14% 22.85% 8.01%
Populairste
2-1
(90x)		 2-0
(64x)		 1-1
(62x)

Vergelijking Anderlecht - KAA Gent

Positie

6
7

Punten

11
11

Gewonnen

3
3

Verloren

2
2

Gescoorde doelpunten

12
11

Doelpunten tegen

8
9

Gele kaarten

16
11

Rode kaarten

3
1

Onderlinge duels gewonnen

37
23
14
27/04 13:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 KAA Gent KAA Gent
02/02 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
24/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 6-0 KAA Gent KAA Gent
04/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
12/11 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
05/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 KAA Gent KAA Gent
18/04 15:00 KAA Gent KAA Gent P4-3 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
23/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
31/01 18:15 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
08/11 18:15 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
31/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 KAA Gent KAA Gent
19/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
20/01 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
13/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
27/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
30/04 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
09/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
22/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
28/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
01/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
21/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
17/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
24/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
30/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 KAA Gent KAA Gent
12/02 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-0 KAA Gent KAA Gent
04/02 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/11 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
15/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
11/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KAA Gent KAA Gent
16/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
30/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KAA Gent KAA Gent
02/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 Anderlecht Anderlecht
18/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Anderlecht Anderlecht
11/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 KAA Gent KAA Gent
20/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 KAA Gent KAA Gent
14/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/07 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
25/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 KAA Gent KAA Gent
31/03 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 21:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
18/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
18/05 16:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
23/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
22/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
18/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/04 15:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
03/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 KAA Gent KAA Gent
02/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 KAA Gent KAA Gent
06/02 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
04/02 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
30/08 19:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Anderlecht Anderlecht
28/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
24/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
16/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Anderlecht Anderlecht
09/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
31/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 20:30 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo
