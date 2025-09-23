LIVE: Nog een heel goeie kans voor Huerta, maar afwerking lijkt nergens op

Vanavond ontvangt Anderlecht in een uitgestelde wedstrijd van speeldag vijf AA Gent in het Lotto Park. Het duel werd verplaatst om paars-wit de nodige ademruimte te geven in Europa, maar na de uitschakeling in de voorrondes kwam de focus volledig op de competitie te liggen.

Voor Besnik Hasi kan een driepunter opnieuw rust brengen, na het gelijkspel tegen Antwerp en de mindere resultaten. Een vraagteken blijft de aanwezigheid van Thorgan Hazard. De flankaanvaller, die zaterdag last kreeg aan de hamstrings, ondergaat een ultieme test om te zien of hij inzetbaar is.

Anderlecht wil geen enkel risico nemen en kan beslissen hem nog te sparen. Het ontbreken van Hazard zou opnieuw een aderlating zijn in een kern die al verzwakt is door blessures.

Buiten Max Dean een volledig fitte Gentse kern

Bij AA Gent heerst er meer optimisme. Ivan Leko zag zijn ploeg de voorbije weken winnen van Antwerp en Dender en wil die lijn graag doortrekken in Brussel. “Onze focus is duidelijk: onze beste match tot nu toe afwerken”, klonk het bij de Kroaat. Enkel Max Dean ontbreekt in de selectie, waardoor Gent quasi volledig op volle sterkte aan de aftrap verschijnt.

Leko beseft dat het Lotto Park een moeilijke verplaatsing is, maar ook dat er kansen liggen. “Anderlecht heeft veel geïnvesteerd en beschikt over grote namen, maar dat betekent niet dat ze onverslaanbaar zijn. Wij moeten met onze kwaliteiten spelen, focussen op onze prestatie en de beste versie van onszelf brengen.”

Hasi nog buiten schot

De context bij Anderlecht blijft delicaat. Hasi staat na zeven speeldagen met elf punten minder dan Brian Riemer exact een jaar geleden, die toen wél Europees voetbal haalde maar toch ontslagen werd. Toch staat de Kosovaar momenteel niet ter discussie. De club investeerde stevig in een sportieve structuur rond hem en wil vooral stabiliteit bewaren.

Een overwinning tegen Gent zou rust bieden. Anderlecht kan dan opschuiven naar een gedeelde tweede plaats en de kritische stemmen even het zwijgen opleggen. Maar bij een nieuwe misstap in eigen huis kan de twijfel opnieuw toeslaan, en komt Hasi sneller in de vuurlinie dan hij zelf hoopt.