Datum: 24/09/2025 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5

LIVE Alcocer en Westerlo bezorgen Club Brugge koude douche

De wedstrijden blijven elkaar snel opvolgen voor Club Brugge. Drie dagen nadat het STVV thuis ontving, komt Westerlo woensdagavond op bezoek voor een inhaalwedstrijd.

Tijd   11' 35" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
11
 Eerste corner voor Westerlo en daarvoor nemen de bezoekers hun tijd, het thuispubliek kan dat niet appreciëren. Jackers dan de bal wegboksen met zijn vuisten.
10
 Jackers trapt snel en probeert Forbs diep te sturen, maar door een bots van de bal kan Piedfort hem terughalen.
10
 Vrije trap voor Westerlo, maar Visser fluit al snel af voor een fout.
9
 Sakamoto recupereert op eigen helft de bal, maar scheidsrechter Visser staat dan in de weg als hij zich wil doorzetten.
8
 Al na 24 seconden mocht Westerlo de 0-1 van Alcocer vieren.
Club Brugge - Westerlo
5
 Daar is Club nog eens. Forbs haalt de achterlijn en zet voor, Vanaken krijgt de bal niet door een bos van benen.
3
 Club reageert en dwingt een eerste corner af. Tzolis legt de bal naar de rand van de zestien, maar Westerlo kan makkelijk opruimen.
1

Goal 		Doelpunt van Josimar Alcocer (Isa Sakamoto)
Meteen prijs voor Westerlo. Alcocer neemt een voorzet van Sakamoto goed aan in de zestien en haalt uit. De bal is redelijk centraal, maar botst tegen Jackers en gaat binnen. Club moet nu al achtervolgen.
1
 Club Brugge - Westerlo: 0-0
20:18
 Bij Westerlo verhuist Yow naar de bank, Sayyadmanesh komt in zijn plaats in de basis.
19:48
 Romeo Vermant zit voor het eerst in een maand weer in de selectie, maar hij begint wel op de bank. Nicolo Tresoldi scoorde tegen Monaco en STVV en blijft voorlopig staan in de basis.
19:46
 Nicky Hayen voert drie wissels door in vergelijking met de thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag tegen STVV. Seys komt in de plaats van Meijer, Spileers voor Ordonez en Audoor voor Stankovic.
Club Brugge (Club Brugge - Westerlo)
Club Brugge: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Lynnt Audoor - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Bank: Joel Ordonez - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Aleksandar Stankovic - Hugo Siquet - Mamadou Diakhon - Axl De Corte - Kaye Furo

Westerlo: Andreas Jungdal - Seiji Kimura - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Bryan Reynolds - Tuur Rommens - Dogucan Haspolat - Emin Bayram - Arthur Piedfort - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Antoñito Cordero - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus

Club Brugge Club Brugge
  Speler
29 Jackers Nordin  
64 Sabbe Kyriani  
44 Mechele Brandon  
58 Spileers Jorne  
65 Seys Joaquin  
62 Audoor Lynnt  
15 Onyedika Raphael  
9 Forbs Carlos  
20 Vanaken Hans  
8 Tzolis Christos  
7 Tresoldi Nicolò  
  Bank
4 Ordonez Joel  
11 Sandra Cisse  
14 Meijer Bjorn  
16 Van Den Heuvel Tristan  
17 Vermant Romeo  
25 Stankovic Aleksandar  
41 Siquet Hugo  
67 Diakhon Mamadou  
71 De Corte Axl  
87 Furo Kaye  

Westerlo Westerlo
  Speler
99 Jungdal Andreas  
5 Kimura Seiji  
7 Sayyadmanesh Allahyar  
13 Sakamoto Isa A  
22 Reynolds Bryan  
25 Rommens Tuur  
34 Haspolat Dogucan  
40 Bayram Emin  
46 Piedfort Arthur  
77 Alcocer Josimar  
90 Nacho Ferri  
  Bank
4 Lapage Amando  
10 Cordero Antoñito  
11 Mebude Adedire  
14 Vaesen Kyan  
18 Yow Griffin  
19 Fixelles Mathias  
23 Mbamba-Muanda Lucas  
23 Mbamba Lucas  
30 Vanlangendonck Koen  
39 Van Den Keybus Thomas  

Vooraf

LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?
Foto: © photonews

De wedstrijden blijven elkaar snel opvolgen voor Club Brugge. Vier dagen nadat het STVV thuis ontving, komt Westerlo woensdagavond op bezoek voor een inhaalwedstrijd.

Club Brugge had Westerlo normaal gezien op 23 augustus moeten ontvangen, maar die wedstrijd werd toen uitgesteld. Blauw-zwart kreeg zo meer rust tussen zijn wedstrijden tegen Rangers en kwalificeerde zich ook voor de League Phase van de Champions League. 

Een maand later ontvangt Club nu toch thuis Westerlo, zaterdag moet blauw-zwart al naar Standard. Na de 2-0 zege tegen STVV wil Club gewoon doorstomen, het liet thuis nog geen enkel punt liggen en pakte 9 op 9. 

Een nieuwe thuiszege is ook een must voor Club, dat over STVV naar plek twee wil springen. De kloof met leider Union, die nu zeven punten bedraagt, kan bij een overwinning tot vier punten verkleind worden. 

Opnieuw veel goals in Club Brugge-Westerlo?

Nicky Hayen kan opnieuw rekenen op Romeo Vermant, die een maand in de lappenmand lag. Zijn vervanger Tresoldi deed het afgelopen week wel goed met een goal tegen Monaco en STVV. Hayen zal dus moeten kiezen. 

Westerlo staat met 9 op 21 voorlopig op de twaalfde plaats in het klassement. Na een thuiszege tegen Antwerp en een uitzege op STVV, verloor Westerlo afgelopen zondag in eigen huis van Standard.

In de vorige twee wedstrijden in Jan Breydel was Club-Westerlo goed voor heel wat goals. Twee seizoenen geleden won Club met 3-0, vorig seizoen werd het 4-3. Westerlo maakte toen twee keer gelijk, maar Siquet scoorde in de 94ste minuut toch de winning goal. 

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 0-1 Westerlo Westerlo
