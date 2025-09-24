LIVE Alcocer en Westerlo bezorgen Club Brugge koude douche

De wedstrijden blijven elkaar snel opvolgen voor Club Brugge. Vier dagen nadat het STVV thuis ontving, komt Westerlo woensdagavond op bezoek voor een inhaalwedstrijd.

Club Brugge had Westerlo normaal gezien op 23 augustus moeten ontvangen, maar die wedstrijd werd toen uitgesteld. Blauw-zwart kreeg zo meer rust tussen zijn wedstrijden tegen Rangers en kwalificeerde zich ook voor de League Phase van de Champions League.

Een maand later ontvangt Club nu toch thuis Westerlo, zaterdag moet blauw-zwart al naar Standard. Na de 2-0 zege tegen STVV wil Club gewoon doorstomen, het liet thuis nog geen enkel punt liggen en pakte 9 op 9.

Een nieuwe thuiszege is ook een must voor Club, dat over STVV naar plek twee wil springen. De kloof met leider Union, die nu zeven punten bedraagt, kan bij een overwinning tot vier punten verkleind worden.

Opnieuw veel goals in Club Brugge-Westerlo?

Nicky Hayen kan opnieuw rekenen op Romeo Vermant, die een maand in de lappenmand lag. Zijn vervanger Tresoldi deed het afgelopen week wel goed met een goal tegen Monaco en STVV. Hayen zal dus moeten kiezen.

Westerlo staat met 9 op 21 voorlopig op de twaalfde plaats in het klassement. Na een thuiszege tegen Antwerp en een uitzege op STVV, verloor Westerlo afgelopen zondag in eigen huis van Standard.

In de vorige twee wedstrijden in Jan Breydel was Club-Westerlo goed voor heel wat goals. Twee seizoenen geleden won Club met 3-0, vorig seizoen werd het 4-3. Westerlo maakte toen twee keer gelijk, maar Siquet scoorde in de 94ste minuut toch de winning goal.