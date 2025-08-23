LIVE: Cercle Brugge doet Standard Luik pijn vlak voor rust

45+3



Doelpunt van Edgaras Utkus

De 0-2 was nog maar juist verteerd en daar is al de 0-3. Edgaras Utkus duikt goed op in de kleine rechthoek en hij kan vlot de 0-3 op het bord zetten via het hoofd



45+2

Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra





45



Doelpunt van Steve Ngoura (Edan Diop)

Om het moment dat Standard nadrukkelijk op zoek gaat naar de gelijkmaker is daar Steve Ngoura. Geen goed schot, maar genoeg om Epolo te verschalken en zo staat de 0-2 op het bord



40







40

Schot van Fossey

Prima schot van de rechtsachter, maar Delanghe kan redding brengen



38

Het is Standard dat echt probeert het tij te keren momenteel met nog 8 minuten voor de rust



37

Gele kaart voor Gary Magnée





30

Standard krijgt wat meer drang naar voren, maar voorlopig kunnen ze Delanghe nog niet onder druk zetten



23

Cercle domineert op Sclessin

De Bruggelingen zijn momenteel baas. Zowel Minda als Gerkens komen tot een schot, maar de defensie van Standard kan deze keren. Hoelang gaat het nog duren voor de 0-2 op het bord staat?



19

Bijna 0-2 op het bord

Minda kreeg veel vrije ruimte en kon zo bijna de 0-2 op het bord zetten, maar Epolo bracht redding



14



Doelpunt van Edan Diop

Een afgeweken voorzet die voor de voeten van Edan Diop komt en de voorsprong voor Cercle Brugge is een feit



13

Cercle zet hoog druk en Standard geraakt er voorlopig niet uit



8

Stevige botsing tussen Utkus en Bolingoli, maar beide spelers kunnen gelukkig verder



4

Eerste schot op doel is van Standard, maar Delanghe zat er goed tussen



1

Standard - Cercle Brugge: 0-0





18:07

Standard Luik verrast met een eerste basisplaats voor een verdediger en Cercle Brugge met noodgedwongen wisselen

Boli Bolingoli krijgt zijn eerste basisplaats van het seizoen bij Standard Luik. Bij Cercle Brugge moet Edgaras Utkus de geschorste Kakou vervangen



La composition du #Standard contre le Cercle : Epolo - Bolingoli, Homawoo, Hautekiet, Fossey - Ilaimaharitra, Nielsen - Mohr, Messhatou, Abid - Saïd. — Loïc Woos (@LoicWoos) August 23, 2025