14' Edan Diop
45' Steve Ngoura (Edan Diop)
45+3' Edgaras Utkus
|Datum:
|23/08/2025 18:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 5
LIVE: Cercle Brugge doet Standard Luik pijn vlak voor rust
De 0-2 was nog maar juist verteerd en daar is al de 0-3. Edgaras Utkus duikt goed op in de kleine rechthoek en hij kan vlot de 0-3 op het bord zetten via het hoofd
Rust
Rust
45+3
Doelpunt van Edgaras Utkus
De 0-2 was nog maar juist verteerd en daar is al de 0-3. Edgaras Utkus duikt goed op in de kleine rechthoek en hij kan vlot de 0-3 op het bord zetten via het hoofd
45+2
Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra
45
Doelpunt van Steve Ngoura (Edan Diop)
Om het moment dat Standard nadrukkelijk op zoek gaat naar de gelijkmaker is daar Steve Ngoura. Geen goed schot, maar genoeg om Epolo te verschalken en zo staat de 0-2 op het bord
40
40
Schot van Fossey
Prima schot van de rechtsachter, maar Delanghe kan redding brengen
38
Het is Standard dat echt probeert het tij te keren momenteel met nog 8 minuten voor de rust
37
Gele kaart voor Gary Magnée
30
Standard krijgt wat meer drang naar voren, maar voorlopig kunnen ze Delanghe nog niet onder druk zetten
23
Cercle domineert op Sclessin
De Bruggelingen zijn momenteel baas. Zowel Minda als Gerkens komen tot een schot, maar de defensie van Standard kan deze keren. Hoelang gaat het nog duren voor de 0-2 op het bord staat?
19
Bijna 0-2 op het bord
Minda kreeg veel vrije ruimte en kon zo bijna de 0-2 op het bord zetten, maar Epolo bracht redding
14
Doelpunt van Edan Diop
Een afgeweken voorzet die voor de voeten van Edan Diop komt en de voorsprong voor Cercle Brugge is een feit
13
Cercle zet hoog druk en Standard geraakt er voorlopig niet uit
8
Stevige botsing tussen Utkus en Bolingoli, maar beide spelers kunnen gelukkig verder
4
Eerste schot op doel is van Standard, maar Delanghe zat er goed tussen
1
Standard - Cercle Brugge: 0-0
18:07
Standard Luik verrast met een eerste basisplaats voor een verdediger en Cercle Brugge met noodgedwongen wisselen
Boli Bolingoli krijgt zijn eerste basisplaats van het seizoen bij Standard Luik. Bij Cercle Brugge moet Edgaras Utkus de geschorste Kakou vervangen
17:53
Bank: Hakim Sahabo - Leandre Kuavita - Mitongo René - Ibrahim Karamoko - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Mohamed El Hankouri - Daan Dierckx - Bradley Nam James
Cercle Brugge: Edgaras Utkus - Lawrence Agyekum - Steve Ngoura - Alan Minda - Gary Magnée - Pieter Gerkens - Flavio Nazinho - Maxime Delanghe - Hannes Van der Bruggen - Edan Diop - Christiaan Ravych
Bank: Warleson - Dalangunypole Gomis - Erick - Valy Konate - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Alama Bayo - Nils De Wilde - Elhadji Kone
Standard
|Speler
|1
|Epolo Matthieu
|5
|Bolingoli Mbombo Boli
|7
|Mohr Tobias
|8
|Mehssatou Nayel
|11
|Abid Adnane
|13
|Fossey Marlon
|17
|Said Rafiki
|23
|Ilaimaharitra Marco
|24
|Homawoo Josué
|25
|Hautekiet Ibe
|94
|Nielsen Casper
|Bank
|6
|Sahabo Hakim
|14
|Kuavita Leandre
|19
|René Mitongo
|20
|Karamoko Ibrahim
|21
|Pirard Lucas
|22
|Calut Alexandro
|27
|El Hankouri Mohamed
|29
|Dierckx Daan
|73
|Nam James Bradley
Cercle Brugge
|Speler
|3
|Utkus Edgaras ⚽
|6
|Agyekum Lawrence
|9
|Ngoura Steve ⚽
|11
|Minda Alan
|15
|Magnée Gary
|18
|Gerkens Pieter
|20
|Nazinho Flavio
|21
|Delanghe Maxime
|28
|Van der Bruggen Hannes
|37
|Diop Edan ⚽ A
|66
|Ravych Christiaan
|Bank
|1
|Warleson
|4
|Gomis Dalangunypole
|8
|Erick
|12
|Konate Valy
|17
|Adewumi Oluwaseun
|19
|Diaby Ibrahima
|22
|Bayo Alama
|27
|De Wilde Nils
|31
|Kone Elhadji