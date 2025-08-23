Datum: 23/08/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5

LIVE: Cercle Brugge doet Standard Luik pijn vlak voor rust

De 0-2 was nog maar juist verteerd en daar is al de 0-3. Edgaras Utkus duikt goed op in de kleine rechthoek en hij kan vlot de 0-3 op het bord zetten via het hoofd

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Discussieer live mee! Lees 15 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+3

Goal 		Doelpunt van Edgaras Utkus
De 0-2 was nog maar juist verteerd en daar is al de 0-3. Edgaras Utkus duikt goed op in de kleine rechthoek en hij kan vlot de 0-3 op het bord zetten via het hoofd
45+2
  Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra
45

Goal 		Doelpunt van Steve Ngoura (Edan Diop)
Om het moment dat Standard nadrukkelijk op zoek gaat naar de gelijkmaker is daar Steve Ngoura. Geen goed schot, maar genoeg om Epolo te verschalken en zo staat de 0-2 op het bord
40
Standard - Cercle Brugge
40
 Schot van Fossey
Prima schot van de rechtsachter, maar Delanghe kan redding brengen
38
 Het is Standard dat echt probeert het tij te keren momenteel met nog 8 minuten voor de rust
37
  Gele kaart voor Gary Magnée
30
 Standard krijgt wat meer drang naar voren, maar voorlopig kunnen ze Delanghe nog niet onder druk zetten
23
 Cercle domineert op Sclessin
De Bruggelingen zijn momenteel baas. Zowel Minda als Gerkens komen tot een schot, maar de defensie van Standard kan deze keren. Hoelang gaat het nog duren voor de 0-2 op het bord staat?
19
 Bijna 0-2 op het bord
Minda kreeg veel vrije ruimte en kon zo bijna de 0-2 op het bord zetten, maar Epolo bracht redding
14

Goal 		Doelpunt van Edan Diop
Een afgeweken voorzet die voor de voeten van Edan Diop komt en de voorsprong voor Cercle Brugge is een feit
13
 Cercle zet hoog druk en Standard geraakt er voorlopig niet uit
8
 Stevige botsing tussen Utkus en Bolingoli, maar beide spelers kunnen gelukkig verder
4
 Eerste schot op doel is van Standard, maar Delanghe zat er goed tussen

1
 Standard - Cercle Brugge: 0-0
18:07
 Standard Luik verrast met een eerste basisplaats voor een verdediger en Cercle Brugge met noodgedwongen wisselen
Boli Bolingoli krijgt zijn eerste basisplaats van het seizoen bij Standard Luik. Bij Cercle Brugge moet Edgaras Utkus de geschorste Kakou vervangen
17:53
Standard - Cercle Brugge


Standard (Standard - Cercle Brugge)
Standard: Matthieu Epolo - Boli Bolingoli Mbombo - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Adnane Abid - Marlon Fossey - Rafiki Said - Marco Ilaimaharitra - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Casper Nielsen
Bank: Hakim Sahabo - Leandre Kuavita - Mitongo René - Ibrahim Karamoko - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Mohamed El Hankouri - Daan Dierckx - Bradley Nam James

Cercle Brugge: Edgaras Utkus - Lawrence Agyekum - Steve Ngoura - Alan Minda - Gary Magnée - Pieter Gerkens - Flavio Nazinho - Maxime Delanghe - Hannes Van der Bruggen - Edan Diop - Christiaan Ravych
Bank: Warleson - Dalangunypole Gomis - Erick - Valy Konate - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Alama Bayo - Nils De Wilde - Elhadji Kone

Standard Standard
  Speler
1 Epolo Matthieu  
5 Bolingoli Mbombo Boli  
7 Mohr Tobias  
8 Mehssatou Nayel  
11 Abid Adnane  
13 Fossey Marlon  
17 Said Rafiki  
23 Ilaimaharitra Marco    
24 Homawoo Josué  
25 Hautekiet Ibe  
94 Nielsen Casper  
  Bank
6 Sahabo Hakim  
14 Kuavita Leandre  
19 René Mitongo  
20 Karamoko Ibrahim  
21 Pirard Lucas  
22 Calut Alexandro  
27 El Hankouri Mohamed  
29 Dierckx Daan  
73 Nam James Bradley  

Cercle Brugge Cercle Brugge
  Speler
3 Utkus Edgaras  
6 Agyekum Lawrence  
9 Ngoura Steve  
11 Minda Alan  
15 Magnée Gary    
18 Gerkens Pieter  
20 Nazinho Flavio  
21 Delanghe Maxime  
28 Van der Bruggen Hannes  
37 Diop EdanA  
66 Ravych Christiaan  
  Bank
1 Warleson  
4 Gomis Dalangunypole  
8 Erick  
12 Konate Valy  
17 Adewumi Oluwaseun  
19 Diaby Ibrahima  
22 Bayo Alama  
27 De Wilde Nils  
31 Kone Elhadji  
"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan

"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan

22/08 6

Wie zal Mircea Rednic opstellen in de aanval om Cercle Brugge te confronteren? Thomas Henry is geschorst, terwijl Timothé Nkada en Dennis Ayensa geblesseerd zijn.

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved