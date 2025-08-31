Volg KAA Gent - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 31/08/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
LIVE: "Iedereen weet dat Club Brugge al enkele jaren de beste ploeg is in dit land"
Foto: © photonews

Zowel voor KAA Gent als voor Club Brugge staat er op zondagnamiddag veel op het spel. Zeker voor de supporters is 'De Slag om Vlaanderen' een levensbelangrijk duel. Bij ons kan u die wedstrijd LIVE en op de voet volgen.

Club Brugge zit op een wolk na de 6-0 tegen Rangers. Het kent ondertussen ook zijn tegenstanders in de League Phase van de Champions League en weet dat het de komende maanden zal mogen smullen.

Vorige week waren beide teams vrij in de competitie, waardoor blauw-zwart nu met 9 op 12 staat en Gent met 4 op 12. De bezoekers kunnen een goede zaak doen richting top van het klassement, de thuisploeg richting de top-6.

Bij de Buffalo's zijn er wel een aantal spelers door ziekte getroffen, waardoor het nog de vraag is wie aan de aftrap kan verschijnen. Spits Gudjohnsen sowieso niet: hij wordt verkocht richting Engeland.

Ivan Leko was vooraf zeer duidelijk over de strijd tegen zijn ex-ploeg: "Mijn ex-club? We weten allemaal dat Club Brugge al enkele jaren de beste club in dit land is", wilde hij er zeker geen doekjes om winden.

De wedstrijd begint om 13.30 uur en bij ons hoeft u er geen minuut van te missen, want ook wij zitten straks voor u klaar in de Planet Group Arena. 

Prono KAA Gent - Club Brugge

Gelijk
Club Brugge wint
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
4.15% 10.86% 84.98%
Populairste
1-2
(85x)		 1-3
(81x)		 0-2
(45x)

Vergelijking KAA Gent - Club Brugge

Positie

12
6

Punten

4
9

Gewonnen

1
3

Verloren

2
1

Gescoorde doelpunten

5
6

Doelpunten tegen

7
3

Gele kaarten

4
5

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

27
19
37
01/05 16:10 Club Brugge Club Brugge 4-1 KAA Gent KAA Gent
20/04 18:30 KAA Gent KAA Gent 0-5 Club Brugge Club Brugge
01/03 16:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/09 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
16/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
17/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
03/09 13:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
06/11 13:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
17/07 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
02/03 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
06/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 KAA Gent KAA Gent
02/02 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
29/08 13:30 KAA Gent KAA Gent 6-1 Club Brugge Club Brugge
15/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-4 Club Brugge Club Brugge
20/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
22/12 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
06/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 KAA Gent KAA Gent
05/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
31/03 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KAA Gent KAA Gent
03/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
23/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-4 Club Brugge Club Brugge
20/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
08/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
28/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
01/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
21/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
02/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
29/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
02/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
08/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
09/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
07/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
03/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
21/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/10 14:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Club Brugge Club Brugge
16/07 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
17/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-3 KAA Gent KAA Gent
26/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
22/02 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
22/12 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-3 Club Brugge Club Brugge
25/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
27/01 14:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
30/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
28/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
15/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
12/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Club Brugge Club Brugge
26/10 20:45 KAA Gent KAA Gent P4-4 Club Brugge Club Brugge
16/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
17/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 KAA Gent KAA Gent
02/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
03/10 15:30 Club Brugge Club Brugge 3-2 KAA Gent KAA Gent
08/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 6-2 Club Brugge Club Brugge
04/05 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-2 KAA Gent KAA Gent
11/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
14/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
27/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
20/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-4 KAA Gent KAA Gent
19/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-3 Club Brugge Club Brugge
18/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
15/03 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-4 KAA Gent KAA Gent
26/10 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 Club Brugge Club Brugge
20/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
02/12 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
08/05 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
18/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 3-1 Club Brugge Club Brugge
21/01 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
31/07 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Club Brugge Club Brugge
28/07 20:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
01/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 Club Brugge Club Brugge
31/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
31/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
29/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
23/01 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
21/01 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 FF KAA Gent KAA Gent
16/08 19:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
15/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
15/02 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
13/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
23/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
21/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

30/08 7

Het organigram van KAA Gent werd hertekend. Zo komt er onder meer een directiecomité dat boven het huidige management zal staan. En zo krijgt een nieuwe naam ook steeds mee...

Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

30/08 11

Club Brugge heeft een stevige loting gekregen voor de League Phase van de Champions League. En dus willen ze daarin geen mal figuur slaan, maar met de best mogelijke ploeg ...

Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge

Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge

30/08 1

Eintracht Frankfurt probeert in de slotdagen van de mercato nog een deal te forceren voor Raphael Onyedika. Dat meldt transferexpert Florian Plettenberg, die benadrukt dat ...

Weeral geen spoor van Ordonez in Brugse selectie, maar ook nog aantal andere opmerkelijke afwezigen

Weeral geen spoor van Ordonez in Brugse selectie, maar ook nog aantal andere opmerkelijke afwezigen

30/08 1

Voor Club Brugge is het na het succes in de Champions League alweer tijd voor een topmatch. Zondag wacht meteen de verplaatsing naar AA Gent voor de Slag om Vlaanderen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 13:30 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
