LIVE: "Iedereen weet dat Club Brugge al enkele jaren de beste ploeg is in dit land"

Zowel voor KAA Gent als voor Club Brugge staat er op zondagnamiddag veel op het spel. Zeker voor de supporters is 'De Slag om Vlaanderen' een levensbelangrijk duel. Bij ons kan u die wedstrijd LIVE en op de voet volgen.

Club Brugge zit op een wolk na de 6-0 tegen Rangers. Het kent ondertussen ook zijn tegenstanders in de League Phase van de Champions League en weet dat het de komende maanden zal mogen smullen.

Vorige week waren beide teams vrij in de competitie, waardoor blauw-zwart nu met 9 op 12 staat en Gent met 4 op 12. De bezoekers kunnen een goede zaak doen richting top van het klassement, de thuisploeg richting de top-6.

Alles over de wedstrijd lees je hier in de Club Facts! 🗞️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 30, 2025

Bij de Buffalo's zijn er wel een aantal spelers door ziekte getroffen, waardoor het nog de vraag is wie aan de aftrap kan verschijnen. Spits Gudjohnsen sowieso niet: hij wordt verkocht richting Engeland.

Ivan Leko was vooraf zeer duidelijk over de strijd tegen zijn ex-ploeg: "Mijn ex-club? We weten allemaal dat Club Brugge al enkele jaren de beste club in dit land is", wilde hij er zeker geen doekjes om winden.

De wedstrijd begint om 13.30 uur en bij ons hoeft u er geen minuut van te missen, want ook wij zitten straks voor u klaar in de Planet Group Arena.