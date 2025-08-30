Datum: 30/08/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6

KV Mechelen staat na vijf speeldagen verdienstelijk zesde, maar wil graag nog wat extra punten. Vanderbiest hoopt dat Raman hiervoor kan zorgen: hij krijgt de voorkeur op Lauberbach. Ook één wijziging bij La Louvière, dat vorig weekend Union bedwong: Afriyie start vooraan.

Live door Kevin Vanbuggenhout
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
43
 De rust nadert stilaan. Het lijkt erop dat KV Mechelen naar de kleedkamers zal kunnen gaan met een nipte voorsprong.
39
 Op een afvallende bal reageren ze niet meteen bij KV. Guindo trapt in de handen van De Wolf.
37
 Konaté staat toch weer op de juiste plaats om de angel uit een aanval van La Louvière te halen.
33
 Pau raakt de bal onzuiver en laat een afzwaaier optekenen.
31
 Het is wat ongelukkig voor La Louvière om vlak na een bal op de lat een doelpunt te incasseren, maar de voorsprong voor Mechelen is wel verdiend.
27
 De VAR moet wel nog even kijken, maar het doelpunt telt.
25

Goal 		Doelpunt van Rob Schoofs (Mory Konaté)
Het is toch de thuisploeg die als eerste weet te scoren. Een aanval van Mechelen eindigt bij Schoofs. Die vindt van in de rechthoek de rechterbendenhoek.
24
 Guindo op de lat!
La Louvière toont dat het ook gevaarlijk kan zijn. Guindo krult de bal tegen de dwarsligger. Een ploegmaat schiet de herneming over.
22
 Bezoekers ontsnappen opnieuw
Raman wordt toch eens gevonden in de rug van de bezoekende defensie. Peano is opnieuw de reddende engel. Aan de tweede paal kan Mrabti net niet bij de bal, anders had die wel de 1-0 binnengeduwd.
20
 Weer Bafdili vs Peano
Bafdili schiet een lage voorzet in één tijd op doel. Het is weer een strijd tussen hem en Peano: de bezoekende doelman brengt redding met een reflex.
18
 Twee kleine schietkansjes voor La Louvière. Konaté staat telkens in de weg.
14
 Het is nog niet gedaan, want La Louvière krijgt de hoekschop die volgt niet meteen weg. Schoofs krijgt de bal in een kansrijke positie voor zijn voeten. De KVM-aanvoerder kraakt zijn schot en mikt voorlangs.
13
 Save Peano op vrijschop Bafdili
Daar is het eerste doelgevaar. Peano moet een save uit zijn mouwen schudden op een vrije trap van Bafdili.
9
 Diouf heeft al een paar keer geprobeerd om met een kruispass Koudou te bereiken. Dat is er nog niet echt uitgekomen.
5
 Guindo komt net niet tot een goed schot. Zijn poging wordt afgeblokt.
1
 De bezoekers hebben afgetrapt Achter de Kazerne.
1
 KV Mechelen - La Louvière: 0-0
16:00
 Hartelijk dank om deze wedstrijd bij Voetbalkrant te volgen. Ze gaan er zodadelijk aan beginnen in Mechelen.
KV Mechelen (KV Mechelen - La Louvière)
KV Mechelen: Gora Diouf - Ortwin De Wolf - Redouane Halhal - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Mory Konaté - Benito Raman - Rob Schoofs - Kerim Mrabti - Moncef Zekri - Bilal Bafdili
Bank: Tijn Van Ingelgom - Ryan Teague - Nacho Miras - Ian Truyf - Ian Struyf - Lion Lauberbach - Lovro Golic - Bill Antonio - Patrick Pflücke

La Louvière (KV Mechelen - La Louvière)
La Louvière: Thierry Lutonda - Owen Maës - Jerry Afriyie - Wagane Faye - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Sami Lahssaini - Marcos Hernán Peano - Djibril Alain Lamego
Bank: Yllan Okou - Celestin De Schrevel - Samuel Gueulette - Théo Epailly - Dario Benavides - Joël Ito - Matthis Riou - Oucasse Mendy - Sekou Sidibe

Vooraf
KV Mechelen KV Mechelen
  Speler
Diouf Gora  
1 De Wolf Ortwin  
2 Halhal Redouane  
6 Hammar Fredrik  
7 Koudou Therence  
8 Konaté Mory A  
14 Raman Benito  
16 Schoofs Rob  
19 Mrabti Kerim  
23 Zekri Moncef  
35 Bafdili Bilal  
  Bank
Van Ingelgom Tijn  
5 Teague Ryan  
13 Miras Nacho  
18 Truyf Ian  
18 Struyf Ian  
20 Lauberbach Lion  
22 Golic Lovro  
38 Antonio Bill  
77 Pflücke Patrick  

La Louvière La Louvière
  Speler
Lutonda Thierry  
Maës Owen  
Afriyie Jerry  
4 Faye Wagane  
9 Yaya Guindo Mohamed  
10 Pau Maxime  
11 Liongola Jordi  
13 Maisonneuve Maxence  
15 Lahssaini Sami  
21 Peano Marcos Hernán  
25 Alain Lamego Djibril  
  Bank
Okou Yllan  
1 De Schrevel Celestin  
8 Gueulette Samuel  
12 Epailly Théo  
19 Benavides Dario  
23 Ito Joël  
26 Riou Matthis  
29 Mendy Oucasse  
51 Sidibe Sekou  

Vooraf

LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen
LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen
Foto: © photonews

De fans zullen verwachten dat KV Mechelen zaterdagnamiddag de punten thuishoudt. Er komt meer bij kijken dan op het eerste gezicht lijkt: dit kan echt wel als een test beschouwd worden voor Malinwa.

Zo zou je in eerste instantie een thuiswedstrijd tegen La Louvière misschien niet omschrijven, maar toch is dat het geval. KV Mechelen zal immers meer dan in zijn vorige competitiematchen het spel moeten maken. De vorige tegenstanders Achter de Kazerne waren Club Brugge en Gent: tegen La Lou wordt het een heel andere match.

Op verplaatsing is het ook al eens mogelijk om wat meer op de omschakeling te teren, waar Mechelen dan ook gebruik van heeft gemaakt. De conclusie is simpel: het is zelfs de eerste keer dit seizoen dat de ploeg van Fred Vanderbiest écht het spel zal maken. Zijn spelers moeten nu dus bewijzen dat ze bij machte zijn om dit ook te doen.

Vanderbiest wil kwaliteit aan de bal zien

Vanderbiest beseft dat zijn ploeg voor deze primeur staat. "Het lijkt me logisch, als je ons programma gezien hebt. In onze eerste twee thuiswedstrijden was het speculeren op de omschakeling. Dat hebben we bij momenten heel goed gedaan. Nu zullen we heel goed moeten zijn aan de bal", schetst de KVM-coach de uitdaging.

Op dat vlak was de prestatie op het veld van Antwerp zeker een stap in de goede richting. Organisatie, intensiteit en strijdlust: dat is dan weer wat van La Louvière verwacht mag worden. De promovendus verzamelde dankzij deze mix toch al 4 punten. De ploeg uit Henegouwen pakte deze punten wel op het eigen droge kunstgras: buitenshuis is het nog een ander verhaal.

Geen Marsa of St. Jago bij KV Mechelen

Er zijn bij deze ploegen wel aardig wat spelers die thuis of in de tribune moeten toekijken. KV Mechelen mist Marsa, St. Jago, Ouahabi, Vanrafelghem, Kireev en Özdemir. Bij de bezoekers ontbreken Ito, Fall en Bretelle. Volg KV Mechelen - La Louvière LIVE om 16u op VOETBALKRANT.COM!

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 18:15 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
