LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

De fans zullen verwachten dat KV Mechelen zaterdagnamiddag de punten thuishoudt. Er komt meer bij kijken dan op het eerste gezicht lijkt: dit kan echt wel als een test beschouwd worden voor Malinwa.

Zo zou je in eerste instantie een thuiswedstrijd tegen La Louvière misschien niet omschrijven, maar toch is dat het geval. KV Mechelen zal immers meer dan in zijn vorige competitiematchen het spel moeten maken. De vorige tegenstanders Achter de Kazerne waren Club Brugge en Gent: tegen La Lou wordt het een heel andere match.

Op verplaatsing is het ook al eens mogelijk om wat meer op de omschakeling te teren, waar Mechelen dan ook gebruik van heeft gemaakt. De conclusie is simpel: het is zelfs de eerste keer dit seizoen dat de ploeg van Fred Vanderbiest écht het spel zal maken. Zijn spelers moeten nu dus bewijzen dat ze bij machte zijn om dit ook te doen.

Vanderbiest wil kwaliteit aan de bal zien

Vanderbiest beseft dat zijn ploeg voor deze primeur staat. "Het lijkt me logisch, als je ons programma gezien hebt. In onze eerste twee thuiswedstrijden was het speculeren op de omschakeling. Dat hebben we bij momenten heel goed gedaan. Nu zullen we heel goed moeten zijn aan de bal", schetst de KVM-coach de uitdaging.

Op dat vlak was de prestatie op het veld van Antwerp zeker een stap in de goede richting. Organisatie, intensiteit en strijdlust: dat is dan weer wat van La Louvière verwacht mag worden. De promovendus verzamelde dankzij deze mix toch al 4 punten. De ploeg uit Henegouwen pakte deze punten wel op het eigen droge kunstgras: buitenshuis is het nog een ander verhaal.

Geen Marsa of St. Jago bij KV Mechelen

Er zijn bij deze ploegen wel aardig wat spelers die thuis of in de tribune moeten toekijken. KV Mechelen mist Marsa, St. Jago, Ouahabi, Vanrafelghem, Kireev en Özdemir. Bij de bezoekers ontbreken Ito, Fall en Bretelle. Volg KV Mechelen - La Louvière LIVE om 16u op VOETBALKRANT.COM!