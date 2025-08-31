LIVE: Anderlecht al na drie minuten op achterstand

Union ontvangt zondagavond Anderlecht in het Joseph Marienstadion voor een nieuwe editie van het Brusselse derby. De landskampioen komt met vertrouwen aan de aftrap na een sterke week, terwijl Anderlecht diep in de problemen zit na de Europese uitschakeling tegen AEK Athene.

De druk bij paars-wit is bijzonder groot. Sinds de terugkeer van Union in de hoogste klasse kon Anderlecht in zeven confrontaties in Dudenpark nog geen overwinning boeken: vijf nederlagen en twee gelijke spelen zijn hun balans. Daarbovenop komt de mentale tik van de Europese exit, die nog zwaar weegt.

Coach Besnik Hasi en Thorgan Hazard riepen hun ploeg op om te reageren in het derby, net zoals het eerder gebeurde na de misser tegen Häcken. Maar de vraag is of Anderlecht de mentale weerbaarheid kan opbrengen, na de futloze indruk die het in Griekenland achterliet. En dan zijn er nog de vele transferperikelen.

Fans Anderlecht zullen druk zetten

Union houdt zich intussen ver weg van het tumult bij de buren. Coach Sébastien Pocognoli benadrukt dat zijn ploeg enkel met zichzelf bezig is. “Het blijft een derby, een unieke wedstrijd. Voor ons verandert er niets. We willen deze match winnen en de interlandbreak met een goed gevoel ingaan", zegt hij.

Pocognoli mist wel Kamiel Van De Perre, Henok Teklab en Sofiane Boufal door blessures. Daartegenover staat dat Promise David en Mohammed Fuseini inzetbaar zijn en dat Charles Vanhoutte er gewoon bij is, net na zijn eerste oproep voor de Rode Duivels.

Bij Anderlecht ligt de druk om te presteren niet alleen op het veld. De supporters, al weken ontevreden over de Europese teleurstellingen, verwachten een sterke reactie. Een nieuw pijnlijke nederlaag tegen Union zou de sfeer nog verder doen kantelen.