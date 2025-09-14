Datum: 14/09/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7

LIVE: Anderlecht en Genk komen stilaan onder stoom

In de Jupiler Pro League staat op zondagavond nog een echte topper op het programma. Zowel Anderlecht als Genk kunnen wel wat puntjes gebruiken en dus zal het hard tegen onzacht zijn, zoveel is duidelijk. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Tijd   32' 5" 
Aernout Van Lindt vanuit Anderlecht
30
 Heynen met veel intentie naar de bal en dan is er Degreef die hem aantrapt. Rode kaart voor de speler van Anderlecht. De VAR zal niet tussenkomen vermoeden we.
30
  Rode kaart voor Tristan Degreef
27
 Karetsas vindt de korte hoek, maar niet meer dan in het zijnet alweer. Genk is wel stilaan aan het doordrukken.
25
 Plots een heel goede voorzet van Kayembé. Sadick kopt op de paal.
23
 Ingestudeerd nummertje op de corner, maar Hazard trapt half in de grond en zo weg kans.
21
 Plots een diepe bal van Heynen op Steuckers, maar die kan niet meer dan het zijnet vinden.
18
 De eerste aanvalsgolf is wat gaan liggen. Schotje van Huerta, maar niet in de buurt van doel.
15
 Huerta gaat wild door op Kayembe en dat komt hem op een gele prent te staan.
15
  Gele kaart voor César Huerta
14
 De vlam zit in de pijp. Nu een schotje van Huerta, maar te centraal om Lawal écht te bedreigen.
13
 Aan de overkant meteen een voorzet van Ito die gevaarlijk leek te worden, maar Coosemans zit er makkelijk tussen.
12
 Lekkere bal op Degreef, die achteruit legt op Hazard. De trap zoeft centraal over de kooi van Lawal.
10
 Steuckers trapt de vrije trap hoog over. Het mocht wat meer zijn!
8
 Augustinsson legt El Ouadhi over de knie. Vrije trap voor Genk op een dikke 25 meter van doel.
6
 Ito is er bijna doorheen, maar Sardella kan nog net uitpakken met een goede tackle. Hij zweept het publiek nog een keertje extra op. De corner levert niets op.
3
 Anderlecht wil een hoekschop, maar meer dan een doeltrap komt er andermaal niet van. De fans meteen wakker.
1
 De bal rolt. Meteen een schot van Vazquez. Lawal moet ingrijpen, maar het was al buitenspel en zo gaat de corner niet door.
1
 Anderlecht - KRC Genk: 0-0
17:39
 Welkom vanuit het Lotto Park. Wij zitten al eventjes in de perszaal in de catacomben, maar zijn stilaan klaar voor de strijd. We zijn ook benieuwd naar de reacties van de fans uiteraard.

Vooraf
RSC Anderlecht wil na woelige weken in eigen huis de maat nemen van KRC Genk. Saliba en Angulo zijn geschorst en worden vervangen door De Cat en Sardella. Voor die laatste is het zijn eerste wedstrijd sinds zijn blessure. Bij de bezoekers verdwijnt Mirisola naar de ploeg ten gunste van Hyeon-Guy Oh.

Anderlecht Anderlecht
  Speler
26 Coosemans Colin  
6 Augustinsson Ludwig  
3 Hey Lucas  
55 Kana Marco  
54 Sardella Killian  
11 Hazard Thorgan  
24 Llansana Enric  
74 De Cat Nathan  
83 Degreef Tristan    
20 Vazquez Luis  
21 Huerta César    
  Bank
5 N'Diaye Moussa  
9 Cvetkovic Mihajlo  
10 Verschaeren Yari  
16 Kikkenborg Mads  
29 Stroeykens Mario  
58 Özcan Yasin  
78 Tajaouart Anas  
79 Maamar Ali  
99 Kanate Ibrahim  

KRC Genk KRC Genk
  Speler
26 Lawal Tobias  
18 Kayembe Joris  
6 Smets Matte  
3 Sadick Aliu Mujaid  
77 El Ouahdi Zakaria  
8 Heynen Bryan  
21 Bangoura Ibrahima Sory  
10 Ito Junya  
20 Karetsas Konstantinos  
7 Steuckers Jarne  
9 Oh Hyun-Gyu  
  Bank
1 Van Crombrugge Hendrik  
17 Hrosovský Patrik  
19 Medina Yaimar  
27 Nkuba Ken  
29 Mirisola Robin  
32 Adedeji-Sternberg Noah  
34 Palacios Adrian  
44 Ndenge Kongolo Josue  
99 Erabi Jusef  

In de Jupiler Pro League staat op zondagavond nog een echte topper op het programma. Zowel Anderlecht als Genk kunnen wel wat puntjes gebruiken en dus zal het hard tegen onzacht zijn, zoveel is duidelijk.

RSC Anderlecht heeft voorlopig 9 op 15, KRC Genk moet het stellen met 7 op 15. Beide ploegen zagen door Europees voetbal een wedstrijd uitgesteld worden, waardoor de kloof met leider Union (17 op 21) vrij groot lijkt.

En dus staat er zondagavond een belangrijk duel op het programma. Anderlecht speelt de komende weken ook nog tegen Antwerp en Gent en dus is het stilaan alles of niets voor paars-wit.

Besnik Hasi zal bovendien na moeilijke weken - waarin ook voorzitter Wouter Vandenhaute werd ontslagen - moeten puzzelen. Angulo en Saliba zijn namelijk geschorst.

Vertrouwen tanken voor beide ploegen

"We zijn hier om over het sportieve te praten, niet over wat zich boven onze hoofden afspeelt. Neen, hier heerst geen onzekerheid", klonk het nog bij Hasi op zijn persconferentie over wat er speelde rond de voorzitterskwestie.

Bovendien is hij met Kasper Dolberg ook nog eens zijn eerste spits kwijt. Bij Genk was het vertrek van Tolu Arokodare meer voorzien. Genk wil vertrouwen opdoen met oog op de eerste wedstrijd in de Europa League later op de week.

