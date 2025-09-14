Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 14/09/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
LIVE: Anderlecht en Genk staan voor de weken van de waarheid
In de Jupiler Pro League staat op zondagavond nog een echte topper op het programma. Zowel Anderlecht als Genk kunnen wel wat puntjes gebruiken en dus zal het hard tegen onzacht zijn, zoveel is duidelijk.

RSC Anderlecht heeft voorlopig 9 op 15, KRC Genk moet het stellen met 7 op 15. Beide ploegen zagen door Europees voetbal een wedstrijd uitgesteld worden, waardoor de kloof met leider Union (17 op 21) vrij groot lijkt.

En dus staat er zondagavond een belangrijk duel op het programma. Anderlecht speelt de komende weken ook nog tegen Antwerp en Gent en dus is het stilaan alles of niets voor paars-wit.

Besnik Hasi zal bovendien na moeilijke weken - waarin ook voorzitter Wouter Vandenhaute werd ontslagen - moeten puzzelen. Angulo en Saliba zijn namelijk geschorst.

Vertrouwen tanken voor beide ploegen

"We zijn hier om over het sportieve te praten, niet over wat zich boven onze hoofden afspeelt. Neen, hier heerst geen onzekerheid", klonk het nog bij Hasi op zijn persconferentie over wat er speelde rond de voorzitterskwestie.

Bovendien is hij met Kasper Dolberg ook nog eens zijn eerste spits kwijt. Bij Genk was het vertrek van Tolu Arokodare meer voorzien. Genk wil vertrouwen opdoen met oog op de eerste wedstrijd in de Europa League later op de week.

Prono Anderlecht - KRC Genk

Anderlecht wint
Gelijk
KRC Genk wint
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
19.05% 27.3% 53.65%
Populairste
1-2
(94x)		 1-1
(66x)		 2-1
(36x)

Vergelijking Anderlecht - KRC Genk

Positie

5
9

Punten

9
7

Gewonnen

3
2

Verloren

2
2

Gescoorde doelpunten

11
8

Doelpunten tegen

7
8

Gele kaarten

11
9

Rode kaarten

2
1

Onderlinge duels gewonnen

38
14
26
12/09

Het was één van de transferverhalen van de afgelopen mercato. Na de verkoop van Tolu Arokodare kon Racing Genk ook Hyeon-Gyu Oh voor grof geld van de hand doen. Maar uitein...

13/09 6

De beslissing van RSC Anderlecht om Mats Rits naar de B-kern te verwijzen, roept de nodige vragen op. Waarom mag Cedric Hatenboer wél bij de A-kern blijven trainen, ondanks...

13/09 1

Op deze speeldag in de Jupiler Pro League is het vooral uitkijken naar het duel tussen Anderlecht en KRC Genk. Analist Johan Boskamp hoopt op het nodige vuurwerk in de aanval.

07:00 1

Jan-Carlo Simic Mihajlo Ilić arriveerde onlangs om het vertrek van Jan-Carlo Simic opp te vangen, maar die transfer is administratief nog niet in orde. Hij kan dus nog niet...

13:30

Michael Verschueren wordt genoemd als mogelijke nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht. De zoon van icoon Michel Verschueren had in het verleden al een stevige rol bij paars-...

