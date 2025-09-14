LIVE: Anderlecht en Genk staan voor de weken van de waarheid

In de Jupiler Pro League staat op zondagavond nog een echte topper op het programma. Zowel Anderlecht als Genk kunnen wel wat puntjes gebruiken en dus zal het hard tegen onzacht zijn, zoveel is duidelijk.

RSC Anderlecht heeft voorlopig 9 op 15, KRC Genk moet het stellen met 7 op 15. Beide ploegen zagen door Europees voetbal een wedstrijd uitgesteld worden, waardoor de kloof met leider Union (17 op 21) vrij groot lijkt.

En dus staat er zondagavond een belangrijk duel op het programma. Anderlecht speelt de komende weken ook nog tegen Antwerp en Gent en dus is het stilaan alles of niets voor paars-wit.

Besnik Hasi zal bovendien na moeilijke weken - waarin ook voorzitter Wouter Vandenhaute werd ontslagen - moeten puzzelen. Angulo en Saliba zijn namelijk geschorst.

Vertrouwen tanken voor beide ploegen

"We zijn hier om over het sportieve te praten, niet over wat zich boven onze hoofden afspeelt. Neen, hier heerst geen onzekerheid", klonk het nog bij Hasi op zijn persconferentie over wat er speelde rond de voorzitterskwestie.

Bovendien is hij met Kasper Dolberg ook nog eens zijn eerste spits kwijt. Bij Genk was het vertrek van Tolu Arokodare meer voorzien. Genk wil vertrouwen opdoen met oog op de eerste wedstrijd in de Europa League later op de week.