Datum: 14/09/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7

Met de mercato achter de rug kunnen Antwerp en KAA Gent laten zien tot wat ze echt in staat zijn. Thoelen behoudt het vertrouwen maar er zijn wel zes(!) wijzigingen bij Antwerp, met Foulon, Praet en Kerk die er weer bij zijn. Leko houdt het bij drie veranderingen en start onder andere met Skoras.

Tijd   25' 15" 
25
 De Gentse defensie kraakt voorlopig niet. Het voornaamste voor de Buffalo's wordt nu uiteraard om zo lang mogelijk de nul op het bord te houden.
21
 Vervangen Mathias Delorge
Ingevallen Jean-Kevin Duverne
Nu dan toch de vervanging bij Gent: Delorge is het slachtoffer. Duverne maakt zijn debuut.
19
 Ivan Leko lost het voorlopig op zonder wissel. Het is wel duidelijk dat de bal voortaan vooral voor Antwerp zal zijn, terwijl Gent naar de Bosuil gekomen was om ook verzorgd voetbal te brengen.
17
  Gele kaart voor Yuto Tsunashima
15
 Van den Bosch kan koppen op de vrije trap die volgt: recht in de handen van Roef.
14
  Rode kaart voor Samuel Kotto
Gent komt met tien te staan! Kotto loopt de doorgebroken Kerk onderuit. Een zware fout is het niet, maar de Gent-verdediger was wel de laatste man: rood dus.
10
 Eerste kans voor Antwerp
De eerste grote kans is voor Antwerp. De bal komt aan de tweede paal bij Kerk, die mikt echter binnen het bereik van Roef.
9
 Van den Bosch verstuurt een kruispass van achteruit. Deze gaat enkele meters te ver. Zonde, want er lag wel ruimte op de rechterflank.
5
 Gent zal moeten oppassen bij het uitvoetballen. Antwerp heeft de bezoekers al twee keer bijna kunnen vastzetten.
1
 De eerste affiche van deze namiddag mag er best zijn: de aftrap is gegeven op de Bosuil.
1
 Antwerp - KAA Gent: 0-0
Antwerp (Antwerp - KAA Gent)
Antwerp: Yannick Thoelen - Zeno Van Den Bosch - Rosen Bozhinov - Yuto Tsunashima - Thibo Somers - Mahamadou Diawara - Isaac Babadi - Daam Foulon - Dennis Praet - Vincent Janssen - Gyrano Kerk
Bank: Marwan Al-Sahafi - Mauricio Benítez - Mukhammadali Urinboev - Andreas Verstraeten - Glenn Bijl - Kiki Kouyaté - Taishi Brandon Nozawa - Youssef Hamdaoui - Gabriel David

KAA Gent (Antwerp - KAA Gent)
KAA Gent: Davy Roef - Leonardo Da Silva Lopes - Samuel Kotto - Siebe Van Der Heyden - Matisse Samoise - Mathias Delorge - Atsuki Ito - Michal Skoras - Omri Gandelman - Abdelkahar Kadri - Wilfried Kanga
Bank: Momodou Sonko - Dante Vanzeir - Franck Surdez - Tiago Araujo - Bram Lagae - Tibe De Vlieger - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Hyllarion Goore

Vooraf
Antwerp Antwerp
  Speler
15 Thoelen Yannick  
33 Van Den Bosch Zeno  
26 Bozhinov Rosen  
4 Tsunashima Yuto    
24 Somers Thibo  
34 Diawara Mahamadou  
10 Babadi Isaac  
5 Foulon Daam  
8 Praet Dennis  
18 Janssen Vincent  
7 Kerk Gyrano  
  Bank
9 Al-Sahafi Marwan  
16 Benítez Mauricio  
19 Urinboev Mukhammadali  
21 Verstraeten Andreas  
23 Bijl Glenn  
25 Kouyaté Kiki  
41 Nozawa Taishi Brandon  
43 Hamdaoui Youssef  
92 David Gabriel  

KAA Gent KAA Gent
  Speler
33 Roef Davy  
22 Lopes Leonardo Da Silva  
2 Kotto Samuel    
44 Van Der Heyden Siebe  
18 Samoise Matisse  
17 Delorge Mathias  
15 Ito Atsuki  
8 Skoras Michal  
6 Gandelman Omri  
37 Kadri Abdelkahar  
7 Kanga Wilfried  
  Bank
11 Sonko Momodou  
14 Vanzeir Dante  
19 Surdez Franck  
20 Araujo Tiago  
26 Lagae Bram  
27 De Vlieger Tibe  
29 Duverne Jean-Kevin  
30 Peersman Kjell  
45 Goore Hyllarion  

Vooraf

LIVE: Belangrijke ontmoeting in het teken van terugkeer Gent-trainer Leko op de Bosuil en keeperskwestie bij Antwerp
Foto: © photonews

Het wordt een behoorlijk belangrijke ontmoeting tussen Antwerp en Gent deze namiddag op de Bosuil. Antwerp kan de stap zetten naar de top 3. KAA Gent zou met een tweede zege wat meer bij de mensen komen te staan.

Antwerp moet zich herpakken na de uitschuiver in de Kempen, waar het wel nog maar de eerste nederlaag van het seizoen leed. De verwachting is dat het in eigen huis toch een ander gelaat laat zien. Het is uitkijken naar een beslissing van Stef Wils: ook bij Antwerp is er sprake van een keeperskwestie. Die is er dus niet alleen bij Club Brugge.

In het licht van het vertrek van Lammens kreeg Thoelen twee keer zijn kans. Tegen KV Mechelen viel dat goed mee, tegen Westerlo veel minder. Dit zou misschien wel eens het moment kunnen zijn om de Japanner Nozawa onder de lat te posteren, tenzij Wils beslist dat het nog te vroeg is voor hem. Daarnaast wordt het interessant wie hij inzet als vervanger van Doumbia.

Gent wordt niet vrolijk van rangschikking

Hoewel het nog vroeg in het seizoen is, worden ze bij KAA Gent niet vrolijk als ze naar de stand kijken. Met hun vijf punten staan de Buffalo's onderaan. Er zijn voorlopig minder punten gepakt dan er potentieel aanwezig is. Dit is het goede nieuws: een overwinning op de Bosuil en Gent volgt meteen in het spoor van teams als Antwerp. Het is nu tijd om rendement te brengen.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren met voormalig Club Brugge-speler Skoras tussen de lijnen. Ivan Leko, die heeft toegegeven dat een terugkeer naar de Bosuil nog altijd speciaal is voor hem, heeft meer opties na de inkomende transfers die Gent kon realiseren. Het mogelijke effect van de boost door het behaalde punt tegen Club zouden we nu ook te zien moeten krijgen.

Mitrovic en Paskotsi een vraagteken

Bij Antwerp is iedereen fit, uitgezonderd langdurig geblesseerden Hairemans, Valencia en Engels. Paskotsi en Mitrovic zijn onzeker bij Gent. Dean herstelt verder van zijn kruisbandblessure. Volg Antwerp - KAA Gent om 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 13:30 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Westerlo Westerlo
