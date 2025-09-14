Volg STVV - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
Datum: 14/09/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7

LIVE: Kan STVV hun goede competitiestart verder zetten of gooit Westerlo roet in het eten?

STVV is prima aan het seizoen begonnen en staat mee aan de top in de Jupiler Pro League te blinken. Westerlo kende een moeilijk begin, maar heeft voor de interlandbreak vertrouwen getankt dankzij een overwinning tegen Antwerp. Aanvallend voetbal prediken beide teams dus doelpunten zullen er vallen.

Prono STVV - Westerlo

STVV wint
Gelijk
STVV STVV wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
81.01% 14.56% 4.43%
Populairste
2-1
(132x)		 2-0
(51x)		 3-1
(41x)

Vergelijking STVV - Westerlo

Positie

2
15

Punten

14
6

Gewonnen

4
2

Verloren

0
3

Gescoorde doelpunten

11
8

Doelpunten tegen

4
11

Gele kaarten

8
7

Onderlinge duels gewonnen

19
9
23
05/07 11:00 Westerlo Westerlo 1-3 STVV STVV
11/01 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 STVV STVV
26/10 20:45 STVV STVV 2-0 Westerlo Westerlo
03/05 20:45 Westerlo Westerlo 2-2 STVV STVV
31/03 18:30 STVV STVV 2-0 Westerlo Westerlo
24/02 18:15 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
10/11 20:45 Westerlo Westerlo 3-3 STVV STVV
01/07 16:00 Westerlo Westerlo 2-2 STVV STVV
19/02 19:15 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
29/10 18:15 Westerlo Westerlo 2-3 STVV STVV
08/09 14:30 Westerlo Westerlo 0-5 STVV STVV
10/07 16:00 STVV STVV 2-1 Westerlo Westerlo
18/05 20:00 STVV STVV 2-1 Westerlo Westerlo
06/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-2 STVV STVV
05/02 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 STVV STVV
15/10 20:00 STVV STVV 2-2 Westerlo Westerlo
23/01 20:00 STVV STVV 1-2 Westerlo Westerlo
19/09 20:00 Westerlo Westerlo 0-3 STVV STVV
19/01 15:00 STVV STVV 3-2 Westerlo Westerlo
03/09 20:30 Westerlo Westerlo 1-1 STVV STVV
21/04 15:00 STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
02/12 15:00 Westerlo Westerlo 4-1 STVV STVV
28/11 20:00 Westerlo Westerlo 5-5P STVV STVV
21/04 20:30 STVV STVV 1-4 Westerlo Westerlo
13/04 20:30 Westerlo Westerlo 4-0 STVV STVV
07/04 20:00 STVV STVV 3-1 Westerlo Westerlo
31/03 20:00 Westerlo Westerlo 3-2 STVV STVV
25/01 20:30 STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo
17/09 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 STVV STVV
22/01 20:00 Westerlo Westerlo 3-0 STVV STVV
02/10 20:00 STVV STVV 1-2 Westerlo Westerlo
03/02 20:00 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
29/01 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 STVV STVV
26/09 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 STVV STVV
25/09 19:30 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
12/04 20:00 STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
10/11 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 STVV STVV
17/02 20:00 STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
09/09 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 STVV STVV
08/09 19:30 STVV STVV 2-0 Westerlo Westerlo
04/03 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 STVV STVV
24/09 20:00 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
23/09 19:30 Westerlo Westerlo 0-1 STVV STVV
09/05 19:30 Westerlo Westerlo 0-0 STVV STVV
08/05 15:00 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
06/12 19:30 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
04/12 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 STVV STVV
07/02 20:00 Westerlo Westerlo 3-0 STVV STVV
30/08 20:00 STVV STVV 0-0 Westerlo Westerlo
15/02 20:00 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
14/09 20:00 Westerlo Westerlo 0-3 STVV STVV

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Westerlo Westerlo
