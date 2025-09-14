LIVE: Kan STVV hun goede competitiestart verder zetten of gooit Westerlo roet in het eten?

STVV is prima aan het seizoen begonnen en staat mee aan de top in de Jupiler Pro League te blinken. Westerlo kende een moeilijk begin, maar heeft voor de interlandbreak vertrouwen getankt dankzij een overwinning tegen Antwerp. Aanvallend voetbal prediken beide teams dus doelpunten zullen er vallen.

Prono STVV - Westerlo

STVV wint Gelijk

STVV wint Gelijk Westerlo wint 81.01% 14.56% 4.43% Populairste 2-1

(132x) 2-0

(51x) 3-1

(41x)

Vergelijking STVV - Westerlo

Positie

2 15

Punten

14 6

Gewonnen

4 2

Verloren

0 3

Gescoorde doelpunten

11 8

Doelpunten tegen

4 11

Gele kaarten

8 7

Onderlinge duels gewonnen