Volg STVV - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
|Datum:
|14/09/2025 19:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 7
LIVE: Kan STVV hun goede competitiestart verder zetten of gooit Westerlo roet in het eten?
STVV is prima aan het seizoen begonnen en staat mee aan de top in de Jupiler Pro League te blinken. Westerlo kende een moeilijk begin, maar heeft voor de interlandbreak vertrouwen getankt dankzij een overwinning tegen Antwerp. Aanvallend voetbal prediken beide teams dus doelpunten zullen er vallen.
Prono STVV - Westerlo
STVV wint
Gelijk
|STVV wint
|Gelijk
|Westerlo wint
|81.01%
|14.56%
|4.43%
|Populairste
|2-1
(132x)
|2-0
(51x)
|3-1
(41x)
Vergelijking STVV - Westerlo
Positie
2
15
Punten
14
6
Gewonnen
4
2
Verloren
0
3
Gescoorde doelpunten
11
8
Doelpunten tegen
4
11
Gele kaarten
8
7
Onderlinge duels gewonnen
19
9
23