Datum: 12/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7

Standard rekent na een 0 op 9 op drie punten in eigen huis, zeker omdat trainer Vincent Euvrard voor het eerst echt de tijd gekregen heeft om de wedstrijd voor te bereiden. Hij stelt onder andere El Hankouri en Abid op. Vanderbiest verrast bij KVM met basisplaatsen voor Miras, Servais en Lauberbach.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   57' 41" 
live_by
Discussieer live mee! Lees 22 reacties...
57

Penalty 		Penalty voor Standard
56
 Krijgen we een penalty voor Standard? De VAR is het aan het nakijken...
De ref gaat naar het scherm... Dat is wellicht geen goed nieuws voor KV Mechelen.
54
 Laforge stopt het spel even. Mogelijk moet een Mechelse handsbal in de box van KVM gecheckt worden...
53
 Daar is de ingevallen spits opnieuw. Hij komt net te laat om een voorzet binnen te glijden aan de tweede paal.
53
 Ayensa kopt een hoekschop nog voor de eerste paal naast.
50
 Er is echt te weinig balvastheid vanavond bij KV Mechelen. Standard speelt het in het laatste derde van het veld dan weer niet goed genoeg uit.
46
 De tweede helft is begonnen, met dus een tweede vervanging bij Standard.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+8
 KV Mechelen lijkt te zullen standhouden in deze eerste helft. Daar mag Vanderbiest niet over klagen, al was zijn ploeg eigenlijk nog het dichtst bij een doelpunt.
45+4
 In deze actie van Standard zit nog wel muziek... Saïd laat de bal echter te ver van de voet springen en weg is de mogelijkheid. De linkerflankaanvaller krijgt de hoon van het thuispubliek over zich.
45
 We krijgen 9 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Mohamed El Hankouri
Ingevallen Dennis Eckert Ayensa
44
  Gele kaart voor Bilal Bafdili
43
 De rust komt stilaan in zicht, al zullen we natuurlijk wel een lange blessuretijd krijgen.
39
 Het lage, gekruiste schot van Lauberbach brengt Epolo slechts heel beperkt in de problemen.
38
 KVM dicht bij de 0-1
Plots is KVM op een vrijschop wel heel dicht bij de gevleide 0-1. Eerst kopt Halhal naar doel en dan Konaté. Fossey kopt in eerste instantie weg op de lijn, bij de tweede poging is er een knappe parade van Epolo.

34
 Zowaar een schot vanwege Mechelen richting het Standard-doel. Epolo pakt probleemloos.
31
 Standard zou nog meer moeten creëren uit het overwicht dat het heeft. Heel veel uitgespeelde kansen zijn er nog niet geweest.
31
Standard - KV Mechelen
27
 Eindelijk steekt Mechelen eens de neus aan het venster, maar ook met deze hoekschop vangen de bezoekers niets aan.
23
 Kopbal Fossey
Fossey kopt de hoekschop naar doel van redelijk ver. Miras moet over tikken.
22
 Een afgeweken Luiks schot verdwijnt in hoekschop. KV Mechelen had hier iets doortastender moeten op reageren.
18
 KV Mechelen dreigt pijnlijk balverlies te leiden. Bafdili zet het recht.
15
 Sinds er weer gevoetbald wordt, zien we een heel fel Standard. Voor KV Mechelen is het momenteel overleven.
11
 Na de noodzakelijke wissel wordt er weer gevoetbald. U hebt begrepen dat deze voetbalavond iets langer in beslag zal nemen dan voorzien.
9
 Vervangen Josué Homawoo
Ingevallen Ibrahim Karamoko
8
 Homawoo wordt op een draagberrie van het veld gedragen, onder luid applaus.
6
 Er stijgt applaus uit van op de tribune, ter aanmoediging van de geblesseerde speler.
5
 Het was een botsing tussen Homawoo en Bafdili. Die eerste leek nadien wel een epilepsie-aanval te hebben. Bafdili is er beter aan toe. Er wordt nog altijd niet gevoetbald.
1
 Meteen een best schrikwekkende botsing. Er worden dringend alle medische teams op het veld gevraagd.
1
 De bezoekers hebben afgetrapt op Sclessin.
1
 Standard - KV Mechelen: 0-0
20:37
 Hartelijk dank om de opener van de JPL-speeldag, Standard - KV Mechelen, bij ons te volgen. Het is stilaan aftellen naar de aftrap op Sclessin.


Vooraf
Standard rekent na een 0 op 9 op drie punten in eigen huis, zeker omdat trainer Vincent Euvrard voor het eerst echt de tijd gekregen heeft om de wedstrijd voor te bereiden. Hij stelt onder andere El Hankouri en Abid op. Vanderbiest verrast met basisplaatsen voor Miras, nieuwkomer Servais en Lauberbach.
Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

21:30

Standard - KV Mechelen is de opener van de zevende speeldag in de JPL. Al in de openingsminuut grepen vele aanwezigen op Sclessin zich naar de haren.

Standard Standard
  Speler
1 Epolo Matthieu  
13 Fossey Marlon  
24 Homawoo Josué  
29 Dierckx Daan  
7 Mohr Tobias  
94 Nielsen Casper  
27 El Hankouri Mohamed  
23 Ilaimaharitra Marco  
11 Abid Adnane  
9 Henry Thomas  
17 Said Rafiki  
  Bank
6 Sahabo Hakim  
8 Mehssatou Nayel  
10 Eckert Ayensa Dennis  
14 Kuavita Leandre  
18 Lawrence Henry  
19 René Mitongo  
20 Karamoko Ibrahim  
21 Pirard Lucas  
22 Calut Alexandro  

KV Mechelen KV Mechelen
  Speler
13 Miras Nacho  
4 Diouf Gora  
8 Konaté Mory  
2 Halhal Redouane  
7 Koudou Therence  
6 Hammar Fredrik  
17 Servais Mathis  
23 Zekri Moncef  
19 Mrabti Kerim  
11 Bafdili Bilal    
20 Lauberbach Lion  
  Bank
1 De Wolf Ortwin  
3 Marsa Jose  
5 Teague Ryan  
9 van Brederode Myron  
14 Raman Benito  
18 Truyf Ian  
18 Struyf Ian  
22 Golic Lovro  
32 Willockx Axel  
38 Antonio Bill  

Vooraf

LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?
LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?
Foto: © photonews

KV Mechelen maakt vanavond de verplaatsing naar Sclessin, in de wetenschap dat Standard al onder enige druk staat. Dat kan voor een aantal verschillende scenario's zorgen.

Het nog prille seizoen is al een rollercoaster geweest voor Standard, zoals dat wel vaker het geval is aan de boorden van de Maas. Een 7 op 9 werd gevolgd door een 0 op 9, inmiddels heeft Rednic plaats moeten maken voor Euvrard. Wanneer vrijdagavond de aftrap gegeven wordt, vertoeft Standard dus al in een best explosieve situatie.

"Dat is een mes dat langs twee kanten snijdt", geeft KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest aan hoe hij daar naar kijkt. "Ofwel begin je met een ei in de broek en is het de eerste 20 à 25 minuten overleven, omdat je weet dat ze druk gaan zetten. Ofwel kun je in die eerste 25 minuten enkele keren prikken en misschien op voorsprong komen. Dan weet je dat het publiek op Sclessin zich kan gaan roeren."

Vanderbiest moet nieuwe spelers inpassen

Standard ging op de vorige speeldag de boot in aan Den Dreef, maar toen was Euvrard pas aangesteld als nieuwe trainer. Het vermoeden is dat hij inmiddels wel zijn stempel heeft kunnen drukken. Vanderbiest moet daarentegen bij Mechelen enkele jongens inpassen die aan het einde van de transferperiode pas binnengehaald zijn. 

Daar ligt dus de uitdaging voor Malinwa, dat aan het post-Schoofs-tijdperk begint. Dat doen de Kakkers met Hammar als nieuwe aanvoerder. Na een goede competitiestart trekt KVM als nummer 3 in de stand naar Sclessin. De vorige ontmoeting met een Waalse ploeg liep goed af, zij het op het nippertje. Lauberbach was tegen La Louvière de held van dienst. 

Hautekiet valt uit bij Standard

Bates mist door zijn knieblessure het weerzien met zijn ex-ploeg. Daarnaast is langs Luikse zijde ook Homawoo nog niet inzetbaar en blesseerde Hautekiet zich op training. Met Ouahabi, Vanrafelghem, Kireev, St. Jago, Özdemir en Salifou zijn er ook wel wat afwezigen bij Mechelen. Volg Standard - KV Mechelen vanavond om 20u45 bij VOETBALKRANT.COM!

Vanderbiest heeft besloten: dit is de nieuwe aanvoerder van KV Mechelen

Vanderbiest heeft besloten: dit is de nieuwe aanvoerder van KV Mechelen

11/09 5

KV Mechelen nam afscheid van enkele sterkhouders én kapitein Rob Schoofs. Trainer Fred Vanderbiest duidt nu de 24-jarige Zweed Hammar aan als nieuwe aanvoerder.

Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen

Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen

11/09 2

Het is niet bepaald een modale, traditionele transferperiode die KV Mechelen achter de rug heeft, met zoveel uitgaand en inkomend verkeer. Sterkhouders als Schoofs en Storm...

Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

07:20

Standard en KV Mechelen openen vrijdagavond de zevende speeldag van de JPL. Vincent Euvrard neemt in aanloop naar die partij het woord 'titel' in de mond.

Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard

Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard

11/09 1

Zal Tobias Mohr evolueren naar een linksback tegen Mechelen? Het is een mogelijkheid, aangezien hij deze positie innam tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Fortuna...

Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

09:00

Terwijl Josué Homawoo zeer onzeker blijft, raakte Ibe Hautekiet deze week geblesseerd tijdens de training en zo zal hij niet beschikbaar zijn voor de wedstrijd tegen KV Mec...

Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

13:00 1

Het valt op als je naar het programma van Standard kijkt. De Rouches spelen zes van hun komende zeven thuiswedstrijden op vrijdagavond. Niet naar de zin van de supporters, ...

De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

11:21

Vincent Euvrard zal zijn eerste wedstrijd thuis als coach van Standard beleven, vrijdagavond tegen Mechelen. Hij zou mogelijk zonder Josué Homawoo moeten doen en enkele kle...

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved