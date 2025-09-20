Datum: 20/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8

LIVE: Anderlecht probeert een slotoffensief met nieuwe mensen

Zaterdagavond staat er in het Lotto Park opnieuw een klepper op het programma. Anderlecht ontvangt Antwerp, een affiche die altijd vonken geeft. Beide ploegen hebben hun eigen zorgen én hun eigen wapens.

Tijd   90+1' 45" 
90
  Gele kaart voor Kiki Kouyaté
90
  Gele kaart voor Nathan-Dylan Saliba
84
 Vervangen César Huerta
Ingevallen Ibrahim Kanate
84
 Vervangen Luis Vazquez
Ingevallen Mihajlo Cvetkovic
81
 Vervangen Marwan Al-Sahafi
Ingevallen Farouck Adekami
81
 Vervangen Isaac Babadi
Ingevallen Youssef Hamdaoui
80
 Het gaat van een individuele flits moeten komen, want we zien niet in wie van beide ploegen met een combinatie een goal gaat maken. Aanvallend is deze tweede helft pijnlijk aan de ogen.
75
 Angulo met een goeie vrije trap, maar Thoelen tikt over.
70
 Passje van Angulo naar Huerta, maar de Mexicaan werkt veel te zacht af.
69
 Vervangen Marco Kana
Ingevallen Moussa N'Diaye
69
 Vervangen Killian Sardella
Ingevallen Ali Maamar
67
 Vervangen Mahamadou Diawara
Ingevallen Christopher Scott
67
 Kana heeft krampen. Mag Ilic invallen?
63
 Vervangen Nathan De Cat
Ingevallen Nathan-Dylan Saliba
60
 Anderlecht probeert snel naar voor te trekken, maar daar loopt het telkens mis. Ze kunnen het niet deftig uitspelen.
59
  Gele kaart voor Luis Vazquez
57
 Vervangen Yuto Tsunashima
Ingevallen Andreas Verstraeten
56
 Veel krijgen we weer niet meer te zien. Er wordt vooral gebikkeld. En veel!
52
  Gele kaart voor César Huerta
50
 Al-Sahafi krijgt geel voor een schwalbe.
49
  Gele kaart voor Marwan Al-Sahafi
46
 Vazquez kan ontsnappen na een misverstand in de Antwerpse defensie, maar de Argentijn kan schuin voor de goal enkel in het zijnet trappen.


Scheidsrechter 		Rust


45
 Vervangen Rosen Bozhinov
Ingevallen Kiki Kouyaté
43
 De beste kans van de wedstrijd! Somers plaatst een voorzet in één tijd op de paal.
40
 Er liep zonet een kat op het veld. Dat was het hoogtepunt van de match tot nu toe.
39
 Omhaal van Van Den Bosch, maar recht in de handen van Coosemans.
32
 Counter van Anderlecht met Llansana en Huerta. Die eerste komt ook nog tot een schot, maar in de handen van Thoelen.
28
 Janssen staat intussen weer tussen de lijnen.
28
 Goeie harde voorzet van Sardella, bijna in eigen doel gewerkt door Van Den Bosch.
27
 Janssen heeft een probleem. Hij blijft liggen en roept onmiddellijk de medische staf.
22
 Dat was de beste kans van de match. Al-Sahafi zet voor en Janssen schiet in één tijd. Maar de bal gaat een metertje over.
20
 Eindelijk een schuchtere poging van Antwerp. Babadi schiet hoog over.
20
 Een schot van Stroeykens hobbelt voorlangs.
18
 Llansana met een wild schot, maar ver over en naast. Antwerp verdedigt met iedereen en er is amper doorkomen aan.
17
 Anderlecht drukt Antwerp wel weg, maar de grote kansen moeten nog volgen.
15
 Vazquez ligt geveld in de zestien.
13
 De Cat probeert Huerta te lanceren, maar zijn pass is veel te hard.
12
 Vazquez klimt hoog, maar kan zijn kopbal net niet richten. Goeie voorzet van Huerta wel.
9
 Een schot van Huerta wordt afgeblokt. In de rebound probeert De Cat het, maar voorlangs. Anderlecht heeft het heft in handen, maar in de zestien geraken ze amper.
5
 Amai, Antwerp metselt het centrum volledig dicht. Er is geen doorgekomen aan.
1
 Antwerp dwingt de eerste corner af via Somers.
1
 Anderlecht - Antwerp: 0-0
20:38
 Ja, bevestiging. Stroeykens start in de plaats van Hazard.
20:32
 Waarschijnlijk is er een probleem met Hazard. Hij sprak met de dokter en het zag er niet goed uit. Stroeykens was zich al aan het opwarmen.
Anderlecht (Anderlecht - Antwerp)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Marco Kana - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan De Cat - César Huerta - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Luis Vazquez
Bank: Moussa N'Diaye - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Mario Stroeykens - Ali Maamar - Ibrahim Kanate

Antwerp (Anderlecht - Antwerp)
Antwerp: Yannick Thoelen - Zeno Van Den Bosch - Rosen Bozhinov - Yuto Tsunashima - Thibo Somers - Mahamadou Diawara - Isaac Babadi - Daam Foulon - Dennis Praet - Vincent Janssen - Marwan Al-Sahafi
Bank: Semm Renders - Mukhammadali Urinboev - Andreas Verstraeten - Farouck Adekami - Glenn Bijl - Kiki Kouyaté - Christopher Scott - Taishi Brandon Nozawa - Youssef Hamdaoui
Stevige domper voor Anderlecht: Thorgan Hazard moet plots verstek geven voor de clash tegen Antwerp

Stevige domper voor Anderlecht: Thorgan Hazard moet plots verstek geven voor de clash tegen Antwerp

21:00 1

Eerder vanavond is Anderlecht - Antwerp begonnen. In principe moest Thorgan Hazard bij de aftrap ook tussen de lijnen staan.

Vooraf

LIVE: Anderlecht met De Cat en Angulo, Stef Wils moet vooraan puzzelen
LIVE: Anderlecht met De Cat en Angulo, Stef Wils moet vooraan puzzelen
Foto: © photonews

Zaterdagavond staat er in het Lotto Park opnieuw een klepper op het programma. Anderlecht ontvangt Antwerp, een affiche die altijd vonken geeft. Beide ploegen hebben hun eigen zorgen én hun eigen wapens.

Bij de Brusselaars kan Besnik Hasi rekenen op goed nieuws: Nilson Angulo en Nathan Saliba zijn terug van schorsing en sluiten opnieuw aan. Dat compenseert het gemis van Tristan Degreef, die twee speeldagen aan de kant moet blijven na zijn rode kaart tegen Union.

Mihajlo Ilic, de Servische verdediger die op de laatste dag van de mercato werd binnengehaald, zit voor het eerst in de wedstrijdkern. Al waarschuwt Hasi dat hij nog niet klaar is voor een basisplaats: “Hij moet het ritme nog wat oppikken, maar hij had een goede trainingsweek.”

Daarnaast ontbreken Zoumana Keita, Adrian Bertaccini en Ilay Camara nog steeds. Voor Camara wordt voorzichtig naar een rentree volgende week gekeken, al wil de coach geen enkel risico nemen.

Bij Antwerp ligt Gyrano Kerk langer in de lappenmand dan verwacht met een dijblessure. Stef Wils moet dus schuiven in zijn aanvalslijn.

De verwachting is dat Vincent Janssen opnieuw de lijnen uitzet in de spits, met de keuze tussen Adekami en Al-Sahafi naast hem. Voor de rest worden er geen verrassingen verwacht in de basiself van The Great Old.

Verwachte elf:

Anderlecht: Coosemans ; Sardella, Hey, Kana, Augustinsson ; Llansana, De Cat ; Huerta, Hazard, Angulo ; Vazquez.

Antwerp: Thoelen ; Tsunashima, Van der Bosch, Bozhinov ; Somers, Praet, Babadi, Diawara, Foulon ; Janssen, Adekami.

