LIVE: Zulte Waregem komt met mannetje meer naast Charleroi!

83

Aké probeert het zelf. Vossen stond nochtans vrij voor doel. Daar zat misschien meer in voor Essevee.



80

Nog eens een trapje van Charleroi, maar over de kooi van Gabriël.



78

Yacine Titraoui

Yassine Khalifi





77

De tijd begint nu toch wel te dringen. Geen van beide ploegen maakt nog écht indruk op dit moment.



74

Opoku moet gaan zitten. Dat ziet er niet goed uit. Kan hij verder?



73

Gele kaart voor Kevin Van Den Kerkhof





71

Nog twintig minuten. Geen van beide ploegen dringt in deze fase aan.



68

Charleroi neemt een beetje over opnieuw gek genoeg. De kopbal van Keita naast!



67

Gele kaart voor Jakob Kiilerich





65

Zulte Waregem wil doorgaan op het elan. Zorgt dat nu ook voor de 1-2?



62

Yannick Cappelle

Emran Soglo





62

Wilguens Paugain

Benoit Nyssen





62



Doelpunt van Joseph Opoku





62

Gele kaart voor Cheick Keita





62

Daar is dan toch de gelijkmaker! Het is Opoku die uiteindelijk voor de 1-1 weet te zorgen. Erop en erover?



60

Nieuwkomer Aké laat zich meteen zien, maar in hoekschop geblokt.



57

De Mil gaat uit zijn plaat en dat levert geel op.



55

Mardochee Nzita

Jules Gaudin





55

Patrick Pflücke

Lewin Blum





54

Scheidler haalt eens uit, maar hoog over.



51

Erenbjerg trapt, afgeblokt en in corner!



49

De bezoekers zijn meteen met veel vuur uit de kleedkamer gekomen.



46

Tochukvu Nnadi

Jelle Vossen





46

De bal rolt opnieuw in Charleroi.



46

Stavros Gavriel

Marley Ake





45+3

En zo haalt Charleroi met een mannetje minder de rust. Erenbjerg nog met een ultiem schot, maar afgeblokt.



45+1

Enkel de vier minuten extra nog in deze eerste helft.



44

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



43

Charleroi lijkt op weg de rust te halen met een voorsprong!



41

Een blessurebehandeling bij Charleroi. Die staan zo eventjes met negen op het veld.



39

Claes met een pegel, via Keita in hoekschop. Die levert niets op!



36

Zulte Waregem neemt stilaan over. Levert dat nog voor de rust een gelijkmaker op?



33

Erenbjerg tot bij Gavriel. Die lijkt te kunnen afwerken, maar botst nog op een verdediger.



30

Zulte Waregem krijgt nu de bal wat meer van Charleroi. Een wending in deze wedstrijd, zoveel is duidelijk.



27

Meteen de wissel bij Charleroi na de rode kaart voor Ousou. Rik De Mil stuurt bij en haalt Colassin naar de kant.



27

Antoine Colassin

Mehdi Boukamir





24

Ementa is na balverlies van Charleroi op weg naar doel en Ousou haalt hem neer. Rode kaart voor Charleroi.



24

Rode kaart voor Aiham Ousou





18

Daar is Zulte Waregem een keertje. Claes en Erenbjerg zetten iets op, maar het brengt weinig zoden aan de dijk.



15

Nu dan toch het doelpunt. Het is Pflücke die Gabriël tegenvoets pakt en zo dan toch de 1-0 voor Charleroi.



15



Doelpunt van Patrick Pflücke (Etienne Camara)





12

Vrije trap Charleroi. Scheidler kopt, Gabriël kan pakken!



8

Daar is de vroege voorsprong voor Charleroi. Neen, toch niet! Scheidler maakt het af, maar de ref fluit af voor handspel.



6

Het balbezit is meteen voor de thuisploeg, de bezoekers wachten af en kruipen nu al achteruit.



3

Wordt het een 12 op 12 voor Charleroi of een 6 op 6 voor Zulte Waregem? Dat is de vraag.



1

De bal rolt in Charleroi!



1

Charleroi - Zulte Waregem: 0-0





Charleroi: Martin Delavallee - Mardochee Nzita - Cheick Keita - Aiham Ousou - Kevin Van Den Kerkhof - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Antoine Colassin - Patrick Pflücke - Aurélien Scheidler

Bank: Filip Szymczak - Jules Gaudin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Quentin Benaets - Amine Boukamir



Zulte Waregem: Brent Gabriel - Yannick Cappelle - Jakob Kiilerich - Anton Tanghe - Wilguens Paugain - Thomas Claes - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Jeppe Erenbjerg - Stavros Gavriel - Anosike Ementa

Bank: Louis Bostyn - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Emran Soglo - Benoit Nyssen - Tobias Hedl - Lukas Willen - Serxho Ujka - Marley Ake