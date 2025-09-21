Volg Club Brugge - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 21/09/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?
LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?
Foto: © photonews

Het is een oud zeer in Jan Breydel: schitteren op het kampioenenbal, maar punten morsen in eigen land. Vorig seizoen verloor Club Brugge maar liefst 17 punten na een Champions League-wedstrijd. Die terugval kostte blauw-zwart uiteindelijk de titel.

Vanavond tegen STVV krijgt de ploeg van Nicky Hayen een nieuwe kans om die negatieve spiraal te doorbreken. De cijfers liegen niet. Tegen ploegen als KV Mechelen, Kortrijk en ook STVV liep Club in het verleden al vaker averij op kort na een Europese topprestatie.

Voorzitter Bart Verhaeghe legde deze week nog de vinger op de wonde: consistentie in élke competitie blijft de grote uitdaging. Na de demonstratie tegen Monaco kan er geen sprake zijn van zelfgenoegzaamheid. Hayen liet na de 4-1-zege al verstaan dat de nederlaag tegen La Louvière nog altijd knaagt.

Ook Kyriani Sabbe wees erop dat tegenstanders Brugge zien als hun Champions League-match en daarom tot het uiterste gaan. “Dat mag geen excuus zijn, wij moeten élke keer ons niveau halen.”

Wouter Vrancken met klein hartje naar Jan Breydel

STVV reist met gemengde gevoelens naar Brugge. Coach Wouter Vrancken erkende tijdens zijn persmoment dat Club over “de veruit beste kern van België” beschikt, maar benadrukte tegelijk dat zijn ploeg niets te verliezen heeft. “We staan tweede met veertien punten. Dat hebben we zelf afgedwongen. Als we lef tonen, kunnen we verrassen.”

De Kanaries slikten vorige week tegen Westerlo hun eerste nederlaag van het seizoen, maar trekken met vertrouwen en een fitte kern naar West-Vlaanderen. Voor Club Brugge is het vanavond zaak om eindelijk te bewijzen dat Europese glorie en resultaten in de competitie samen kunnen gaan.

Prono Club Brugge - STVV

Club Brugge wint
Gelijk
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk STVV STVV wint
90.35% 7.07% 2.57%
Populairste
2-0
(83x)		 2-1
(65x)		 3-1
(60x)

Vergelijking Club Brugge - STVV

Positie

8
2

Punten

10
14

Gewonnen

3
4

Verloren

2
1

Gescoorde doelpunten

7
11

Doelpunten tegen

5
7

Gele kaarten

8
9

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

25
13
9
15/02 20:45 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
23/11 16:00 Club Brugge Club Brugge 7-0 STVV STVV
17/03 13:30 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
01/10 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
19/01 20:45 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
21/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-4 STVV STVV
19/10 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 STVV STVV
15/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
30/10 20:45 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
10/01 20:45 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
05/12 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
07/12 20:30 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
02/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 6-0 STVV STVV
02/03 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
27/10 20:30 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
11/03 14:30 STVV STVV 0-1 Club Brugge Club Brugge
29/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 STVV STVV
12/03 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 STVV STVV
18/11 20:30 STVV STVV 0-1 Club Brugge Club Brugge
05/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 STVV STVV
24/07 20:30 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
11/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
07/08 20:30 STVV STVV 3-3 Club Brugge Club Brugge
28/11 18:00 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
07/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-1 STVV STVV
02/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
27/03 18:30 STVV STVV 0-0 Club Brugge Club Brugge
01/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
28/02 18:30 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
31/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
30/10 19:30 STVV STVV 1-0 Club Brugge Club Brugge
03/02 13:00 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
17/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
23/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
17/09 20:30 STVV STVV 2-3 Club Brugge Club Brugge
15/09 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
11/02 18:00 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
10/02 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
10/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
09/09 19:30 STVV STVV 2-0 Club Brugge Club Brugge
21/05 20:00 STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
20/05 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 STVV STVV
19/12 19:00 Club Brugge Club Brugge 5-1 STVV STVV
21/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
21/09 20:00 STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
03/05 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
30/11 20:00 STVV STVV 5-2 Club Brugge Club Brugge
Wouter Vrancken weet hoe hij iets wil rapen tegen Club Brugge: "Maar we zullen top moeten zijn"

Wouter Vrancken weet hoe hij iets wil rapen tegen Club Brugge: "Maar we zullen top moeten zijn"

20/09

Na een uitstekende start in de Jupiler Pro League trekt Sint-Truiden op de achtste speeldag naar Jan Breydel om Club Brugge partij te geven. Wouter Vrancken beseft dat het ...

Afwezigheid Mignolet zwaarste aderlating, maar ook eerdere matchwinnaar is er niet bij voor Club Brugge dit weekend

Afwezigheid Mignolet zwaarste aderlating, maar ook eerdere matchwinnaar is er niet bij voor Club Brugge dit weekend

20/09 1

Club Brugge doet het dit weekend zonder Simon Mignolet en één van de eerdere matchwinnaars in de JPL. Shandre Campbell komt niet in actie voor de eerste ploeg tegen STVV.

Voormalige sterkhouder Club Brugge prijst de visie van Bart Verhaeghe: "Hij heeft Club naar een ander niveau getild"

Voormalige sterkhouder Club Brugge prijst de visie van Bart Verhaeghe: "Hij heeft Club naar een ander niveau getild"

20/09

Bart Verhaeghe speelt na al die jaren aan het roer bij Club Brugge nog altijd kort op de bal. Dat hebben we onlangs nog gezien. Hij krijgt veel lof van ... Robert Spehar.

STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

12:20

STVV kende deze zomer een succesvolle transferperiode, maar niet alle puzzelstukken vallen meteen op hun plaats. Een van de spelers die voorlopig nauwelijks aan spelen toek...

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-1 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 18:30 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved