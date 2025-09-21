LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

Het is een oud zeer in Jan Breydel: schitteren op het kampioenenbal, maar punten morsen in eigen land. Vorig seizoen verloor Club Brugge maar liefst 17 punten na een Champions League-wedstrijd. Die terugval kostte blauw-zwart uiteindelijk de titel.

Vanavond tegen STVV krijgt de ploeg van Nicky Hayen een nieuwe kans om die negatieve spiraal te doorbreken. De cijfers liegen niet. Tegen ploegen als KV Mechelen, Kortrijk en ook STVV liep Club in het verleden al vaker averij op kort na een Europese topprestatie.

Voorzitter Bart Verhaeghe legde deze week nog de vinger op de wonde: consistentie in élke competitie blijft de grote uitdaging. Na de demonstratie tegen Monaco kan er geen sprake zijn van zelfgenoegzaamheid. Hayen liet na de 4-1-zege al verstaan dat de nederlaag tegen La Louvière nog altijd knaagt.

Ook Kyriani Sabbe wees erop dat tegenstanders Brugge zien als hun Champions League-match en daarom tot het uiterste gaan. “Dat mag geen excuus zijn, wij moeten élke keer ons niveau halen.”

Wouter Vrancken met klein hartje naar Jan Breydel

STVV reist met gemengde gevoelens naar Brugge. Coach Wouter Vrancken erkende tijdens zijn persmoment dat Club over “de veruit beste kern van België” beschikt, maar benadrukte tegelijk dat zijn ploeg niets te verliezen heeft. “We staan tweede met veertien punten. Dat hebben we zelf afgedwongen. Als we lef tonen, kunnen we verrassen.”

De Kanaries slikten vorige week tegen Westerlo hun eerste nederlaag van het seizoen, maar trekken met vertrouwen en een fitte kern naar West-Vlaanderen. Voor Club Brugge is het vanavond zaak om eindelijk te bewijzen dat Europese glorie en resultaten in de competitie samen kunnen gaan.