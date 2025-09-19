Volg KAA Gent - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 19/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
LIVE: Ivan Leko is streng voor de troepen na 'slechte trainingsweek'
LIVE: Ivan Leko is streng voor de troepen na 'slechte trainingsweek'
Foto: © photonews

KAA Gent boekte een knappe overwinning (met tien man na het snelle rood voor Kotto) op bezoek bij Royal Antwerp FC. En dus willen ze doorgaan op dat elan tegen hekkensluiter FCV Dender. Al was Ivan Leko niet helemaal tevreden van de trainingsweek.

KAA Gent heeft nu 8 op 18 en heeft daardoor een goede zaak gedaan in het klassement. Thuis winnen van Dender en ze kunnen een nieuwe sprong maken in het klassement én dan tegen Anderlecht helemaal aan de oppervlakte komen.

De zege tegen Antwerp zorgde voor veel vertrouwen bij de spelers: "Ik was niet tevreden met hoe we deze week getraind hebben", aldus coach Ivan Leko op zijn persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. 

Ivan Leko heeft het de spelers duidelijk gemaakt dat het geen goede week was bij Gent

"Ik heb dat de spelers ook duidelijk gemaakt. Er was te veel vertrouwen, te veel een boost van het vertrouwen. Het is logisch dat het feest is na een overwinning, maar om eerlijk te zijn ... Ik zag te weinig intensiteit."

"Het leek er al op alsof we iets hadden gewonnen. Deze club was voor de coronacrisis een grote club en dat wil ik opnieuw gaan installeren. Winnen is dan normaal, dus je moet verder en naar de volgende wedstrijd."

"Niemand mag nu nog geven om vorige week. Vrijdagavond gaat het over Gent - Dender iets na half elf. Het moet normaal zijn om te winnen, en er geen drama van maken als we verliezen. Er is geen tijd om te denken, te wenen of te vieren."

Prono KAA Gent - FCV Dender EH

KAA Gent wint
Gelijk
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk FCV Dender EH FCV Dender EH wint
92.77% 5.11% 2.13%
Populairste
2-0
(76x)		 2-1
(51x)		 3-0
(41x)

Vergelijking KAA Gent - FCV Dender EH

Positie

10
16

Punten

8
2

Gewonnen

2
0

Verloren

2
5

Gescoorde doelpunten

8
2

Doelpunten tegen

9
10

Gele kaarten

10
7

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

1
3
2
12/01 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 KAA Gent KAA Gent
04/08 19:15 KAA Gent KAA Gent 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
04/04 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 KAA Gent KAA Gent
08/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
10/05 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-3 KAA Gent KAA Gent
22/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-4 FCV Dender EH FCV Dender EH
"KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko

"KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko

18/09 6

KAA Gent ontvangt vrijdag FCV Dender en doet dat met hernieuwd vertrouwen na de knappe zege op Antwerp. Volgens  Wim De Coninck is er een duidelijke kentering zichtbaar bij...

Hayk Milkon voorafgaand aan partij tegen KAA Gent: "Dan hebben we het zeker niet slecht gedaan"

Hayk Milkon voorafgaand aan partij tegen KAA Gent: "Dan hebben we het zeker niet slecht gedaan"

18/09

Na de nipte nederlaag tegen landskampioen Union staat Hayk Milkon met Dender voor een uitwedstrijd bij KAA Gent. Toch is de hoofdtrainer van de rode lantaarn vol vertrouwen...

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 20/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 20/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 21/09 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 21/09 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved