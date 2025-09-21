|Datum:
|21/09/2025 13:30
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 8
LIVE: Kinderlijk eenvoudig! Union al meteen op voorsprong bij RC Genk
Zaterdag was er met Anderlecht-Antwerp een eerste topper in de achtste speeldag, zondag trekt Union naar Limburg voor de volgende topper.
40' 17"
|
38
|
Niang gaat nu door op El Ouahdi aan de zijlijn. Revanche? Bij Genk denken ze van wel maar Verboomen houdt ditmaal de kaarten gewoon op zak
|
35
|
Een voorzet van El Hadj botst voorbij David tot bij Rodriguez die kan gaan afwerken. Kayembe kan echter tot tweemaal toe stevig maar correct ingrijpen
|
30
|
De volgende fout aan de zijlijn is van Kayembe maar daar zijn ze het bij de thuisploeg niet mee eens. De voorbije minuten werd Ito ook tweemaal ten val gebracht aan de zijlijn maar werd er niet gefloten voor een fout lijken ze Verboomen duidelijk te willen maken
|
27
|
Nathan Verboomen deelt een eerste kaart uit voor El Ouahdi. Dat lijkt ons toch streng en dat vindt El Ouahdi ook maar Verboomen is niet van zijn stuk te brengen en roept de rechtsachter bij zich
|
27
|
Gele kaart voor Zakaria El Ouahdi
|
26
|
Khalaili verovert de bal bij Ito aan de zijlijn en dan gaat het snel naar de overkant. Sadick kan aan de rand van de 16 nog de bal ontzetten. El Hadj pikt op maar vindt geen ploegmaat in de 16
|
22
|
Afstandsschotjes, daar moet Genk het mee doen. Hrosovsky kan ook Scherpen niet bedreigen met zo'n schot van buiten de 16
|
19
|
Hrosovsky verlengt aan de eerste paal de corner van Ito maar Scherpen staat heel goed op te letten en duikt vinnig het gevaar weg
|
18
|
Steuckers doet het beter dan El Ouahdi daarnet met de gegeven ruimte. Uiteindelijk draait de aanval toch uit op een sisser met een afgeweken schot van Heynen dat over de achterlijn gaat
|
17
|
El Hadj rukt op zoals afgelopen week tegen PSV. Ditmaal probeert hij het van buiten de 16 maar te centraal om Lawal te verontrusten
|
16
|
Genk mag dan wel het balbezit hebben, ze zijn er nog niet mee in de 16 geraakt. Union ziet het graag gebeuren door op het juiste moment druk te gaan zetten
|
13
|
Veel ruimte voor Genk in de omschakeling maar El Ouahdi passt recht in de voeten van Mac Allister
|
10
|
Doelpunt van Promise David (Christian Burgess)
Zo simpel kan het zijn, of zo simpel laat Genk het gebeuren? Scherpen met de trap, Rodriguez gaatnaar de bal maar kan niet koppen waardoor de bal doorschiet. David schudt Smets van zich af aan de middellijn, sprint richting Lawal en zet de 0-1 op het bord
|
5
|
El Ouahdi omspeelt Niang en wil dan de combinatie met Erabi aangaan maar de bonkige Zweed komt er nog niet uit in het samenspel. Ook daarnet wanneer Heynen dat probeerde, werd hij door een geelhemd van de bal gezet
|
4
|
Het eerste schotje van de wedstrijd is van Ito. Heynen speelt hem aan op links maar de Japanner viseert de eerste hoek en kraakt zijn schot
|
2
|
Verrassend: Ito start vanop de linkerflank bij Genk en Steuckers staat rechts
|
1
|
KRC Genk - Union SG: 0-0
|
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Hyun-Gyu Oh - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo
Bank: Guilherme Smith - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Kamiel Van de Perre - Rob Schoofs - Marc Giger - Ross Sykes - Louis Patris - Raul Florucz
|
KRC Genk
|Speler
|26
|Lawal Tobias
|77
|El Ouahdi Zakaria
|6
|Smets Matte
|3
|Sadick Aliu Mujaid
|18
|Kayembe Joris
|8
|Heynen Bryan
|24
|Sattlberger Nikolas
|10
|Ito Junya
|17
|Hrosovský Patrik
|7
|Steuckers Jarne
|99
|Erabi Jusef
|Bank
|1
|Van Crombrugge Hendrik
|9
|Oh Hyun-Gyu
|19
|Medina Yaimar
|21
|Bangoura Ibrahima Sory
|27
|Nkuba Ken
|28
|Kiaba Brughmans Lucca
|29
|Mirisola Robin
|32
|Adedeji-Sternberg Noah
|34
|Palacios Adrian
|44
|Ndenge Kongolo Josue
|
Union SG
|Speler
|37
|Scherpen Kjell
|16
|Burgess Christian A
|48
|Leysen Fedde
|5
|Mac Allister Kevin
|25
|Khalaili Anan
|4
|Rasmussen Mathias
|8
|Zorgane Adem
|22
|Niang Ousseynou
|10
|Ait El Hadj Anouar
|12
|David Promise ⚽
|13
|Rodriguez Kevin
|Bank
|Smith Guilherme
|1
|Chambaere Vic
|3
|Barry Mamadou Thierno
|6
|Van de Perre Kamiel
|17
|Schoofs Rob
|20
|Giger Marc
|26
|Sykes Ross
|27
|Patris Louis
|30
|Florucz Raul