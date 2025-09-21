Datum: 21/09/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8

LIVE: Kinderlijk eenvoudig! Union al meteen op voorsprong bij RC Genk

Zaterdag was er met Anderlecht-Antwerp een eerste topper in de achtste speeldag, zondag trekt Union naar Limburg voor de volgende topper.

Tijd   40' 17" 
38
 Niang gaat nu door op El Ouahdi aan de zijlijn. Revanche? Bij Genk denken ze van wel maar Verboomen houdt ditmaal de kaarten gewoon op zak
35
 Een voorzet van El Hadj botst voorbij David tot bij Rodriguez die kan gaan afwerken. Kayembe kan echter tot tweemaal toe stevig maar correct ingrijpen
30
 De volgende fout aan de zijlijn is van Kayembe maar daar zijn ze het bij de thuisploeg niet mee eens. De voorbije minuten werd Ito ook tweemaal ten val gebracht aan de zijlijn maar werd er niet gefloten voor een fout lijken ze Verboomen duidelijk te willen maken
27
 Nathan Verboomen deelt een eerste kaart uit voor El Ouahdi. Dat lijkt ons toch streng en dat vindt El Ouahdi ook maar Verboomen is niet van zijn stuk te brengen en roept de rechtsachter bij zich
27
  Gele kaart voor Zakaria El Ouahdi
26
 Khalaili verovert de bal bij Ito aan de zijlijn en dan gaat het snel naar de overkant. Sadick kan aan de rand van de 16 nog de bal ontzetten. El Hadj pikt op maar vindt geen ploegmaat in de 16
22
 Afstandsschotjes, daar moet Genk het mee doen. Hrosovsky kan ook Scherpen niet bedreigen met zo'n schot van buiten de 16
19
 Hrosovsky verlengt aan de eerste paal de corner van Ito maar Scherpen staat heel goed op te letten en duikt vinnig het gevaar weg
18
 Steuckers doet het beter dan El Ouahdi daarnet met de gegeven ruimte. Uiteindelijk draait de aanval toch uit op een sisser met een afgeweken schot van Heynen dat over de achterlijn gaat
17
 El Hadj rukt op zoals afgelopen week tegen PSV. Ditmaal probeert hij het van buiten de 16 maar te centraal om Lawal te verontrusten
16
 Genk mag dan wel het balbezit hebben, ze zijn er nog niet mee in de 16 geraakt. Union ziet het graag gebeuren door op het juiste moment druk te gaan zetten
13
 Veel ruimte voor Genk in de omschakeling maar El Ouahdi passt recht in de voeten van Mac Allister
10

Goal 		Doelpunt van Promise David (Christian Burgess)
Zo simpel kan het zijn, of zo simpel laat Genk het gebeuren? Scherpen met de trap, Rodriguez gaatnaar de bal maar kan niet koppen waardoor de bal doorschiet. David schudt Smets van zich af aan de middellijn, sprint richting Lawal en zet de 0-1 op het bord
5
 El Ouahdi omspeelt Niang en wil dan de combinatie met Erabi aangaan maar de bonkige Zweed komt er nog niet uit in het samenspel. Ook daarnet wanneer Heynen dat probeerde, werd hij door een geelhemd van de bal gezet
4
 Het eerste schotje van de wedstrijd is van Ito. Heynen speelt hem aan op links maar de Japanner viseert de eerste hoek en kraakt zijn schot
2
 Verrassend: Ito start vanop de linkerflank bij Genk en Steuckers staat rechts
1
 KRC Genk - Union SG: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - Union SG)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Nikolas Sattlberger - Junya Ito - Patrik Hrosovský - Jarne Steuckers - Jusef Erabi
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Hyun-Gyu Oh - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo

Union SG (KRC Genk - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Christian Burgess - Fedde Leysen - Kevin Mac Allister - Anan Khalaili - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Promise David - Kevin Rodriguez
Bank: Guilherme Smith - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Kamiel Van de Perre - Rob Schoofs - Marc Giger - Ross Sykes - Louis Patris - Raul Florucz

KRC Genk KRC Genk
  Speler
26 Lawal Tobias  
77 El Ouahdi Zakaria    
6 Smets Matte  
3 Sadick Aliu Mujaid  
18 Kayembe Joris  
8 Heynen Bryan  
24 Sattlberger Nikolas  
10 Ito Junya  
17 Hrosovský Patrik  
7 Steuckers Jarne  
99 Erabi Jusef  
  Bank
1 Van Crombrugge Hendrik  
9 Oh Hyun-Gyu  
19 Medina Yaimar  
21 Bangoura Ibrahima Sory  
27 Nkuba Ken  
28 Kiaba Brughmans Lucca  
29 Mirisola Robin  
32 Adedeji-Sternberg Noah  
34 Palacios Adrian  
44 Ndenge Kongolo Josue  

Union SG Union SG
  Speler
37 Scherpen Kjell  
16 Burgess Christian A  
48 Leysen Fedde  
5 Mac Allister Kevin  
25 Khalaili Anan  
4 Rasmussen Mathias  
8 Zorgane Adem  
22 Niang Ousseynou  
10 Ait El Hadj Anouar  
12 David Promise  
13 Rodriguez Kevin  
  Bank
Smith Guilherme  
1 Chambaere Vic  
3 Barry Mamadou Thierno  
6 Van de Perre Kamiel  
17 Schoofs Rob  
20 Giger Marc  
26 Sykes Ross  
27 Patris Louis  
30 Florucz Raul  
Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-1 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 18:30 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
