LIVE: Kinderlijk eenvoudig! Union al meteen op voorsprong bij RC Genk

Niang gaat nu door op El Ouahdi aan de zijlijn. Revanche? Bij Genk denken ze van wel maar Verboomen houdt ditmaal de kaarten gewoon op zak



Een voorzet van El Hadj botst voorbij David tot bij Rodriguez die kan gaan afwerken. Kayembe kan echter tot tweemaal toe stevig maar correct ingrijpen



De volgende fout aan de zijlijn is van Kayembe maar daar zijn ze het bij de thuisploeg niet mee eens. De voorbije minuten werd Ito ook tweemaal ten val gebracht aan de zijlijn maar werd er niet gefloten voor een fout lijken ze Verboomen duidelijk te willen maken



Nathan Verboomen deelt een eerste kaart uit voor El Ouahdi. Dat lijkt ons toch streng en dat vindt El Ouahdi ook maar Verboomen is niet van zijn stuk te brengen en roept de rechtsachter bij zich



Khalaili verovert de bal bij Ito aan de zijlijn en dan gaat het snel naar de overkant. Sadick kan aan de rand van de 16 nog de bal ontzetten. El Hadj pikt op maar vindt geen ploegmaat in de 16



Afstandsschotjes, daar moet Genk het mee doen. Hrosovsky kan ook Scherpen niet bedreigen met zo'n schot van buiten de 16



Hrosovsky verlengt aan de eerste paal de corner van Ito maar Scherpen staat heel goed op te letten en duikt vinnig het gevaar weg



Steuckers doet het beter dan El Ouahdi daarnet met de gegeven ruimte. Uiteindelijk draait de aanval toch uit op een sisser met een afgeweken schot van Heynen dat over de achterlijn gaat



El Hadj rukt op zoals afgelopen week tegen PSV. Ditmaal probeert hij het van buiten de 16 maar te centraal om Lawal te verontrusten



Genk mag dan wel het balbezit hebben, ze zijn er nog niet mee in de 16 geraakt. Union ziet het graag gebeuren door op het juiste moment druk te gaan zetten



Veel ruimte voor Genk in de omschakeling maar El Ouahdi passt recht in de voeten van Mac Allister



Zo simpel kan het zijn, of zo simpel laat Genk het gebeuren? Scherpen met de trap, Rodriguez gaatnaar de bal maar kan niet koppen waardoor de bal doorschiet. David schudt Smets van zich af aan de middellijn, sprint richting Lawal en zet de 0-1 op het bord



El Ouahdi omspeelt Niang en wil dan de combinatie met Erabi aangaan maar de bonkige Zweed komt er nog niet uit in het samenspel. Ook daarnet wanneer Heynen dat probeerde, werd hij door een geelhemd van de bal gezet



Het eerste schotje van de wedstrijd is van Ito. Heynen speelt hem aan op links maar de Japanner viseert de eerste hoek en kraakt zijn schot



Verrassend: Ito start vanop de linkerflank bij Genk en Steuckers staat rechts



KRC Genk - Union SG: 0-0



