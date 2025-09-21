LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'

Fred Vanderbiest hamert op het belang van de thuiswedstrijd tegen Cercle voor Malinwa. De statistieken wijzen uit dat het wel eens snel duidelijk kan zijn welke richting deze match uitgaat.

Dat kan al bekend zijn na het openingsdoelpunt. Er zijn uiteraard ook wedstrijden waarin het lang 0-0 blijft. Valt er zondagavond snel een goaltje Achter de Kazerne, dan weten beide teams hoe laat het is. "Het is vooral een ploeg waar je niet op achterstand tegen wil komen", zegt Vanderbiest over Cercle. "Elke wedstrijd waarin zij op voorsprong komen, winnen ze met ruime cijfers. Komen ze achter, dan hebben zij een probleem."

De trainer van KV Mechelen voegt eraan toe dat Cercle een ploeg is met veel technisch vermogen, diepgang in de omschakeling en snelheid. Zijn eigen team is goed gestart. Vanderbiest waarschuwt ervoor dat er een eerste periode van de waarheid aankomt. "Nu komt een reeks wedstrijden die je de valkuil van KV kan noemen. Vaak is het in zulke wedstrijden dat we het onderspit moeten delven of we het weggeven."

KV Mechelen wil thuis bevestigen

In de vorige thuismatch gebeurde dit al bijna tegen La Louvière. "In het verleden herinner ik me uitwedstrijden tegen Kortrijk, Cercle, STVV, Beerschot, noem maar op. In die wedstrijden was het vaak niets. Nu win je die uitwedstrijden wel en is het zaak om in de thuiswedstrijden hetzelfde te doen. De wedstrijd tegen Cercle is voor mij héél belangrijk."

Vanderbiest legt uit waarom. "Als je die tot een goed einde kunt brengen, heb je 15 punten na 8 wedstrijden. Als er links en rechts wat gelijke spelen zijn, kun je een kloofje slaan ten opzichte van positie 7-8. Die kloof is er momenteel nog niet, maar richting speeldag 10 krijg je wel een beeld van wie bovenaan aanklampt en wie in de middenmoot blijft."

Doelsaldo KVM en Cercle bijna hetzelfde

Cercle begint er zondag aan met vier punten minder dan KVM maar met een bijna identiek doelsaldo. Er mag dus wel enige spanning verwacht worden. Bij KV ontbreken Vanrafelghem, Ouahabi, Kireev, St. Jago, Özdemir en Salifou nog steeds. Cercle stelt het zonder Nazinho, Valy Konaté en Ibrahim Diakité. Volg KV Mechelen - Cercle Brugge LIVE om 19u15 op VOETBALKRANT.COM!