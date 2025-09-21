Volg KV Mechelen - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
-
Datum: 21/09/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'
Foto: © photonews

Fred Vanderbiest hamert op het belang van de thuiswedstrijd tegen Cercle voor Malinwa. De statistieken wijzen uit dat het wel eens snel duidelijk kan zijn welke richting deze match uitgaat.

Dat kan al bekend zijn na het openingsdoelpunt. Er zijn uiteraard ook wedstrijden waarin het lang 0-0 blijft. Valt er zondagavond snel een goaltje Achter de Kazerne, dan weten beide teams hoe laat het is. "Het is vooral een ploeg waar je niet op achterstand tegen wil komen", zegt Vanderbiest over Cercle. "Elke wedstrijd waarin zij op voorsprong komen, winnen ze met ruime cijfers. Komen ze achter, dan hebben zij een probleem."

De trainer van KV Mechelen voegt eraan toe dat Cercle een ploeg is met veel technisch vermogen, diepgang in de omschakeling en snelheid. Zijn eigen team is goed gestart. Vanderbiest waarschuwt ervoor dat er een eerste periode van de waarheid aankomt. "Nu komt een reeks wedstrijden die je de valkuil van KV kan noemen. Vaak is het in zulke wedstrijden dat we het onderspit moeten delven of we het weggeven."

KV Mechelen wil thuis bevestigen

In de vorige thuismatch gebeurde dit al bijna tegen La Louvière. "In het verleden herinner ik me uitwedstrijden tegen Kortrijk, Cercle, STVV, Beerschot, noem maar op. In die wedstrijden was het vaak niets. Nu win je die uitwedstrijden wel en is het zaak om in de thuiswedstrijden hetzelfde te doen. De wedstrijd tegen Cercle is voor mij héél belangrijk."

Vanderbiest legt uit waarom. "Als je die tot een goed einde kunt brengen, heb je 15 punten na 8 wedstrijden. Als er links en rechts wat gelijke spelen zijn, kun je een kloofje slaan ten opzichte van positie 7-8. Die kloof is er momenteel nog niet, maar richting speeldag 10 krijg je wel een beeld van wie bovenaan aanklampt en wie in de middenmoot blijft."

Doelsaldo KVM en Cercle bijna hetzelfde

Cercle begint er zondag aan met vier punten minder dan KVM maar met een bijna identiek doelsaldo. Er mag dus wel enige spanning verwacht worden. Bij KV ontbreken Vanrafelghem, Ouahabi, Kireev, St. Jago, Özdemir en Salifou nog steeds. Cercle stelt het zonder Nazinho, Valy Konaté en Ibrahim Diakité. Volg KV Mechelen - Cercle Brugge LIVE om 19u15 op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - Cercle Brugge

KV Mechelen wint
Gelijk
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk Cercle Brugge Cercle Brugge wint
73.63% 19.94% 6.43%
Populairste
2-1
(118x)		 2-0
(52x)		 1-1
(36x)

Vergelijking KV Mechelen - Cercle Brugge

Positie

4
14

Punten

12
8

Gewonnen

3
2

Verloren

1
3

Gescoorde doelpunten

10
10

Doelpunten tegen

8
9

Gele kaarten

18
13

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

13
9
22
12/01 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
22/09 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/03 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
28/10 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/08 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/02 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0* Cercle Brugge Cercle Brugge
27/11 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
06/02 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
22/08 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
17/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/03 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
08/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/04 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
21/02 01:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
04/10 02:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
09/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/10 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
05/05 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
31/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
15/10 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/07 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
23/04 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
16/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
22/09 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/04 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
10/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
30/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
29/01 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
28/09 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/09 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/04 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
04/03 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
22/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
22/03 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/11 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/10 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
10/01 00:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-1 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 18:30 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
