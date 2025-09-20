75

Jovan Mijatovic

Mathieu Maertens





72

Lamego speelt een goede mogelijkheid op de tegenaanval slecht uit.



71

Oucasse Mendy

Pape Moussa Fall





69

Kaba probeert het met een omhaal. De bal botst naast doel na de tussenkomst van Peano.



65

Gele kaart voor Noë Dussenne





62

Birger Verstraete

Youssef Maziz





62

Óscar Gil Regaño

Casper Terho





61

Nu heeft scheidsrechter De Cremer zowaar even verzorging nodig.



61







57

Kaba kan net niet bij de voorzet van Schrijvers.



56

Mijatovic komt goed gepositioneerd voor doel, maar krijgt zijn voet niet tegen de bal.



52

Schrijvers wordt gelanceerd, maar Lamego en ook Peano grijpen in.



47

Gele kaart voor Óscar Gil Regaño





46

De tweede helft is begonnen. Kan Leuven nog één en ander rechtzetten?



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



43

Er worden steeds meer overtredingen gemaakt, wat dus ook leidt tot meer onderbrekingen. Bij La Louvière vinden ze dat wellicht niet erg.



39

De verdienste van La Louvière is dat het na de achterstand echt op zoek is gegaan naar de doelpunten. De bezoekers moeten nu wel oppassen dat ze het bij een voorsprong weer niet te passief aanpakken.



37







35

De slordigheden stapelen zich nu op bij Leuven. De thuisploeg maakt een aangeslagen indruk.



31

Frédéric Taquin, de trainer van La Louvière, mag alleszins niet klagen over de efficiëntie bij zijn jongens vandaag.



27



Doelpunt van Jerry Afriyie (Joël Ito)

Nog niet zo lang geleden stond het 1-0, maar nu is het al 1-2. Afriyie weet een voorzet af te ronden en maakt zijn tweede van de namiddag. Wat een ommekeer op korte tijd.



24

De bezoekers groeien nu wel in de wedstrijd en hebben ook het evenwicht in het spelbeeld hersteld.



20

Dit zal bij Leuven wel aankomen, want La Louvière was voor de 1-1 amper over de middenlijn geraakt. Via een snelle tegenaanval kan er dus ook gescoord worden. De afwerking van Afriyie was wel erg klinisch.



20







18

De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.





18

De VAR is het doelpunt aan het checken...





16



Doelpunt van Jerry Afriyie (Sami Lahssaini)

La Louvière kende een moeilijk wedstrijdbegin en wat je dan nodig hebt is een snelle gelijkmaker. Geen probleem, zegt Afriyie: de aanvaller maakt de 1-1. Lahssaini lanceerde hem langs de flank en oog in oog met Leysen faalde Afriyie niet.



12

David Hubert zal blij zijn dat hij nu een kopbalsterke spits vooraan lopen heeft, nadat het enige tijd duurde om hem speelgerechtigd te krijgen. La Louvière is uit defensief toch niet zo sterk als thuis.



12







8



Doelpunt van Sory Kaba (Lukasz Lakomy)

We hadden nog maar net vermeld dat Kaba voor de doelpunten moet zorgen en hij doet het nu reeds. De Guineeër maakt de 1-0. Dussenne, Akimoto en Lakomy doen het voorbereidende werk. Kaba scoort op de voorzet van die laatste.



6

Schrijvers speelt in één tijd door naar Kaba, die over schiet.



2

Kaba komt een eerste keer dreigen, maar Peano is bij de les. OHL haalde de spits terug naar Leuven op de laatste dag van de transfermarkt: het is vandaag dus naar hem kijken voor de doelpunten.



1

De aftrap is gegeven.



1

OH Leuven - La Louvière: 0-0





15:55

Welkom bij het live-verslag van de eerste JPL-match op deze zaterdag. Bedankt om OHL - La Louvière bij ons te volgen. Beide clubs staan in de onderste regionen met zeven punten. Het is aftellen naar het eerste fluitsignaal.



OH Leuven: Tobe Leysen - Ewoud Pletinckx - Noë Dussenne - Takuma Ominami - Óscar Gil Regaño - Lukasz Lakomy - Birger Verstraete - Takahiro Akimoto - Siebe Schrijvers - Jovan Mijatovic - Sory Kaba

Bank: Abdoul Karim Traoré - Youssef Maziz - Casper Terho - Henok Teklab - Maxence Andre Prévôt - Chukwubuikem Ikwuemesi - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi - Davis Opoku



La Louvière: Marcos Hernán Peano - Jordi Liongola - Wagane Faye - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Thierry Lutonda - Owen Maës - Sami Lahssaini - Joël Ito - Jerry Afriyie - Oucasse Mendy

Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Mouhamed Menaour Belkheir - Sekou Sidibe