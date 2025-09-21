0-1
24' Casper Nielsen (Adnane Abid)
0-2
40' Adnane Abid
|Datum:
|21/09/2025 16:00
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 8
LIVE: Tijd begint te dringen voor Westerlo!
Westerlo heeft voorlopig 9 punten en nog een wedstrijd tegoed. Coach Charaï wisselt niet na de 0-3 overwinning op Stayen. Standard heeft amper 8 punten en dus dringend een overwinning nodig. Euvrard kiest voor twee nieuwe namen: Ibrahim Karamoko en Dennis Eckert Ayensa. Volg de match hier LIVE!
85' 41"
|
84
|
Gele kaart voor Thomas Henry
|
83
|
Westerlo probeert af en toe wel naar doel te trappen, maar Epolo echt bedreigen is nog niet gelukt.
|
83
|
Daan Dierckx
Ibe Hautekiet
|
82
|
Josimar Alcocer
Kyan Vaesen
|
80
|
Nog wat wissels aan beide kanten. De geest lijkt uit de fles.
|
77
|
Arthur Piedfort
Allahyar Sayyadmanesh
|
77
|
De tijd begint nu echt wel te dringen voor Westerlo. Komen ze nog met iets?
|
77
|
Marco Ilaimaharitra
Hakim Sahabo
|
74
|
Nacho trapt, maar op Epolo!
|
68
|
Een hoogstaande partij is dit niet. Halfweg de tweede helft blijft Westerlo op zoek naar openingen.
|
65
|
Cordero probeert eens iets, maar Epolo is bij de pinken.
|
63
|
Nog wat extra wissels. Gaat het fris bloed nog wat vermogen?
|
63
|
Rafiki Said
Leandre Kuavita
|
63
|
Dennis Eckert Ayensa
Nayel Mehssatou
|
60
|
Reynolds met de actie, Abid met de tackle. De fans vragen, maar krijgen geen vrije trap.
|
59
|
|
58
|
Nielsen met het schot, maar deze keer afgeblokt. Uiteindelijk de recuperatie van Westerlo.
|
55
|
Nog werk aan de winkel voor Westerlo. Gezapige tweede helft.
|
52
|
Hetzelfde spelbeeld: Westerlo met het balbezit, maar zonder grote kansen. Standard wacht af.
|
49
|
Westerlo begint met goede moed aan de tweede helft.
|
47
|
Gele kaart voor Henry Lawrence
|
46
|
Marlon Fossey
Henry Lawrence
|
46
|
Griffin Yow
Antoñito Cordero
|
46
|
De bal rolt opnieuw. Wissels aan beide kanten!
|
45+20
|
Westerlo het balbezit en de dominantie, Standard heeft genoeg aan twee kansen voor een dubbele voorsprong.
|
|
Rust
|
45+2
|
Nog een laatste keer Westerlo? Neen, we gaan rusten met 0-2 lijkt het.
|
45
|
We krijgen 2 minuten blessuretijd.
|
45
|
Vrije trap Haspolat, op de lat!
|
44
|
Krijgen we nog iets voor de koffie? Standard heeft plots de schaapjes op het droge, lijkt het.
|
41
|
Een lange uittrap van Epolo wordt via Ayensa plots gevaarlijk. Abid maakt er 0-2 van!
|
40
|
Doelpunt van Adnane Abid
|
39
|
Eerst Ferri, daarna Rommens. De druk van Westerlo neemt toe.
|
36
|
Gele kaart voor Adnane Abid
|
36
|
Westerlo heeft de match nu helemaal in handen genomen, Standard plooit achteruit.
|
33
|
Sakamoto nog eens, opnieuw in corner!
|
31
|
Yow tot bij Sakamoto, maar die plaatst de bal naast!
|
28
|
Haspolat met een schot, maar afgeblokt!
|
27
|
|
25
|
Op de counter is het Standard dat op voorsprong komt. Saïd zet het op, maar uiteindelijk is het Abid die met de voorzet komt en Nielsen die het afwerkt!
|
24
|
Doelpunt van Casper Nielsen (Adnane Abid)
|
23
|
Halfweg de eerste helft. Werk aan de winkel voor beide ploegen.
|
20
|
Yow met een stevige poging, maar Epolo met een knappe redding.
|
17
|
Standard probeert wel eens een en ander klaar te maken, maar het is in balbezit heel matig voorlopig, tot onvrede van Euvrard.
|
16
|
|
14
|
Corner Standard. Sakamoto wil een snelle omschakeling opzetten, maar Ilaimaharitra lost het op.
|
13
|
Ferri met een kansje, maar dat levert geen zoden aan de dijk op.
|
10
|
Henry probeert Nielsen te vinden tussen de linies, maar Bayram zit er goed tussen.
|
7
|
Yow tot bij Reynolds, die meteen trapt. Epolo redt met de nodige moeite.
|
4
|
De openingsfase levert voorlopig een patstelling op. Nog geen kansen.
|
|
1
|
De bal rolt in het Kuipje!
|
1
|
Westerlo - Standard: 0-0
|
15:54
|
|
|
|
Vooraf
Westerlo heeft voorlopig 9 punten en nog een wedstrijd tegoed. Coach Charaï wisselt niet na de 0-3 overwinning op Stayen. Standard heeft amper 8 punten en dus dringend een overwinning nodig. Euvrard kiest voor twee nieuwe namen: Ibrahim Karamoko en Dennis Eckert Ayensa.
|
|
Bank: Amando Lapage - Allahyar Sayyadmanesh - Antoñito Cordero - Kyan Vaesen - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus
Bank: Hakim Sahabo - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Henry Lawrence - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Ibe Hautekiet - Mohamed El Hankouri - Timothée NKada
