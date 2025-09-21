Datum: 21/09/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8

LIVE: Tijd begint te dringen voor Westerlo!

Westerlo heeft voorlopig 9 punten en nog een wedstrijd tegoed. Coach Charaï wisselt niet na de 0-3 overwinning op Stayen. Standard heeft amper 8 punten en dus dringend een overwinning nodig. Euvrard kiest voor twee nieuwe namen: Ibrahim Karamoko en Dennis Eckert Ayensa. Volg de match hier LIVE!

Tijd   85' 41" 
84
  Gele kaart voor Thomas Henry
83
 Westerlo probeert af en toe wel naar doel te trappen, maar Epolo echt bedreigen is nog niet gelukt.
83
 Vervangen Daan Dierckx
Ingevallen Ibe Hautekiet
82
 Vervangen Josimar Alcocer
Ingevallen Kyan Vaesen
80
 Nog wat wissels aan beide kanten. De geest lijkt uit de fles.
77
 Vervangen Arthur Piedfort
Ingevallen Allahyar Sayyadmanesh
77
 De tijd begint nu echt wel te dringen voor Westerlo. Komen ze nog met iets?
77
 Vervangen Marco Ilaimaharitra
Ingevallen Hakim Sahabo
74
 Nacho trapt, maar op Epolo!
68
 Een hoogstaande partij is dit niet. Halfweg de tweede helft blijft Westerlo op zoek naar openingen.
65
 Cordero probeert eens iets, maar Epolo is bij de pinken.
63
 Nog wat extra wissels. Gaat het fris bloed nog wat vermogen?
63
 Vervangen Rafiki Said
Ingevallen Leandre Kuavita
63
 Vervangen Dennis Eckert Ayensa
Ingevallen Nayel Mehssatou
60
 Reynolds met de actie, Abid met de tackle. De fans vragen, maar krijgen geen vrije trap.
59
Westerlo - Standard
58
 Nielsen met het schot, maar deze keer afgeblokt. Uiteindelijk de recuperatie van Westerlo.
55
 Nog werk aan de winkel voor Westerlo. Gezapige tweede helft.
52
 Hetzelfde spelbeeld: Westerlo met het balbezit, maar zonder grote kansen. Standard wacht af.
49
 Westerlo begint met goede moed aan de tweede helft.
47
  Gele kaart voor Henry Lawrence
46
 Vervangen Marlon Fossey
Ingevallen Henry Lawrence
46
 Vervangen Griffin Yow
Ingevallen Antoñito Cordero
46
 De bal rolt opnieuw. Wissels aan beide kanten!
45+20
 Westerlo het balbezit en de dominantie, Standard heeft genoeg aan twee kansen voor een dubbele voorsprong.


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Nog een laatste keer Westerlo? Neen, we gaan rusten met 0-2 lijkt het.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
45
 Vrije trap Haspolat, op de lat!
44
 Krijgen we nog iets voor de koffie? Standard heeft plots de schaapjes op het droge, lijkt het.
41
 Een lange uittrap van Epolo wordt via Ayensa plots gevaarlijk. Abid maakt er 0-2 van!
40

Goal 		Doelpunt van Adnane Abid
39
 Eerst Ferri, daarna Rommens. De druk van Westerlo neemt toe.
36
  Gele kaart voor Adnane Abid
36
 Westerlo heeft de match nu helemaal in handen genomen, Standard plooit achteruit.
33
 Sakamoto nog eens, opnieuw in corner!
31
 Yow tot bij Sakamoto, maar die plaatst de bal naast!
28
 Haspolat met een schot, maar afgeblokt!
27
Westerlo - Standard
25
 Op de counter is het Standard dat op voorsprong komt. Saïd zet het op, maar uiteindelijk is het Abid die met de voorzet komt en Nielsen die het afwerkt!
24

Goal 		Doelpunt van Casper Nielsen (Adnane Abid)
23
 Halfweg de eerste helft. Werk aan de winkel voor beide ploegen.
20
 Yow met een stevige poging, maar Epolo met een knappe redding.
17
 Standard probeert wel eens een en ander klaar te maken, maar het is in balbezit heel matig voorlopig, tot onvrede van Euvrard.
16
Westerlo - Standard
14
 Corner Standard. Sakamoto wil een snelle omschakeling opzetten, maar Ilaimaharitra lost het op.
13
 Ferri met een kansje, maar dat levert geen zoden aan de dijk op.
10
 Henry probeert Nielsen te vinden tussen de linies, maar Bayram zit er goed tussen.
7
 Yow tot bij Reynolds, die meteen trapt. Epolo redt met de nodige moeite.
4
 De openingsfase levert voorlopig een patstelling op. Nog geen kansen.

1
 De bal rolt in het Kuipje!
1
 Westerlo - Standard: 0-0
15:54
Westerlo - Standard


Vooraf
Westerlo heeft voorlopig 9 punten en nog een wedstrijd tegoed. Coach Charaï wisselt niet na de 0-3 overwinning op Stayen. Standard heeft amper 8 punten en dus dringend een overwinning nodig. Euvrard kiest voor twee nieuwe namen: Ibrahim Karamoko en Dennis Eckert Ayensa.

Westerlo (Westerlo - Standard)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Emin Bayram - Seiji Kimura - Tuur Rommens - Dogucan Haspolat - Arthur Piedfort - Griffin Yow - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Allahyar Sayyadmanesh - Antoñito Cordero - Kyan Vaesen - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus

Standard (Westerlo - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Daan Dierckx - Ibrahim Karamoko - Tobias Mohr - Casper Nielsen - Marco Ilaimaharitra - Adnane Abid - Dennis Eckert Ayensa - Rafiki Said - Thomas Henry
Bank: Hakim Sahabo - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Henry Lawrence - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Ibe Hautekiet - Mohamed El Hankouri - Timothée NKada
Westerlo Westerlo
  Speler G Beoordeel
99 Jungdal Andreas 90' -
22 Reynolds Bryan 90' -
40 Bayram Emin 90' -
5 Kimura Seiji 90' -
25 Rommens Tuur 90' -
34 Haspolat Dogucan 90' -
46 Piedfort Arthur 77' -
18 Yow Griffin 45' -
13 Sakamoto Isa 90' -
77 Alcocer Josimar 82' -
90 Nacho Ferri 90' -
  Bank G Beoordeel
4 Lapage Amando -  
7 Sayyadmanesh Allahyar 13' -
10 Cordero Antoñito 45' -
14 Vaesen Kyan 8'  
19 Fixelles Mathias -  
23 Mbamba-Muanda Lucas -  
23 Mbamba Lucas -  
30 Vanlangendonck Koen -  
33 Neustädter Roman -  
39 Van Den Keybus Thomas -  

Standard Standard
  Speler G Beoordeel
1 Epolo Matthieu 90' -
13 Fossey Marlon 45' -
29 Dierckx Daan 83' -
20 Karamoko Ibrahim 90' -
7 Mohr Tobias 90' -
94 Nielsen Casper 90' -
23 Ilaimaharitra Marco 77' -
11 Abid AdnaneA   90' -
10 Eckert Ayensa Dennis 63' -
17 Said Rafiki 63' -
9 Henry Thomas   90' -
  Bank G Beoordeel
6 Sahabo Hakim 13' -
8 Mehssatou Nayel 27' -
14 Kuavita Leandre 27' -
18 Lawrence Henry   45' -
21 Pirard Lucas -  
22 Calut Alexandro -  
25 Hautekiet Ibe 7'  
27 El Hankouri Mohamed -  
59 NKada Timothée -  
