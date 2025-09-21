LIVE: Tijd begint te dringen voor Westerlo!

84

Gele kaart voor Thomas Henry





83

Westerlo probeert af en toe wel naar doel te trappen, maar Epolo echt bedreigen is nog niet gelukt.



83

Daan Dierckx

Ibe Hautekiet





82

Josimar Alcocer

Kyan Vaesen





80

Nog wat wissels aan beide kanten. De geest lijkt uit de fles.



77

Arthur Piedfort

Allahyar Sayyadmanesh





77

De tijd begint nu echt wel te dringen voor Westerlo. Komen ze nog met iets?



77

Marco Ilaimaharitra

Hakim Sahabo





74

Nacho trapt, maar op Epolo!



68

Een hoogstaande partij is dit niet. Halfweg de tweede helft blijft Westerlo op zoek naar openingen.



65

Cordero probeert eens iets, maar Epolo is bij de pinken.



63

Nog wat extra wissels. Gaat het fris bloed nog wat vermogen?



63

Rafiki Said

Leandre Kuavita





63

Dennis Eckert Ayensa

Nayel Mehssatou





60

Reynolds met de actie, Abid met de tackle. De fans vragen, maar krijgen geen vrije trap.



58

Nielsen met het schot, maar deze keer afgeblokt. Uiteindelijk de recuperatie van Westerlo.



55

Nog werk aan de winkel voor Westerlo. Gezapige tweede helft.



52

Hetzelfde spelbeeld: Westerlo met het balbezit, maar zonder grote kansen. Standard wacht af.



49

Westerlo begint met goede moed aan de tweede helft.



47

Gele kaart voor Henry Lawrence





46

Marlon Fossey

Henry Lawrence





46

Griffin Yow

Antoñito Cordero





46

De bal rolt opnieuw. Wissels aan beide kanten!



45+20

Westerlo het balbezit en de dominantie, Standard heeft genoeg aan twee kansen voor een dubbele voorsprong.



45+2

Nog een laatste keer Westerlo? Neen, we gaan rusten met 0-2 lijkt het.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45

Vrije trap Haspolat, op de lat!



44

Krijgen we nog iets voor de koffie? Standard heeft plots de schaapjes op het droge, lijkt het.



41

Een lange uittrap van Epolo wordt via Ayensa plots gevaarlijk. Abid maakt er 0-2 van!



Doelpunt van Adnane Abid





39

Eerst Ferri, daarna Rommens. De druk van Westerlo neemt toe.



36

Gele kaart voor Adnane Abid





36

Westerlo heeft de match nu helemaal in handen genomen, Standard plooit achteruit.



33

Sakamoto nog eens, opnieuw in corner!



31

Yow tot bij Sakamoto, maar die plaatst de bal naast!



28

Haspolat met een schot, maar afgeblokt!



25

Op de counter is het Standard dat op voorsprong komt. Saïd zet het op, maar uiteindelijk is het Abid die met de voorzet komt en Nielsen die het afwerkt!



24



Doelpunt van Casper Nielsen (Adnane Abid)





23

Halfweg de eerste helft. Werk aan de winkel voor beide ploegen.



20

Yow met een stevige poging, maar Epolo met een knappe redding.



17

Standard probeert wel eens een en ander klaar te maken, maar het is in balbezit heel matig voorlopig, tot onvrede van Euvrard.



14

Corner Standard. Sakamoto wil een snelle omschakeling opzetten, maar Ilaimaharitra lost het op.



13

Ferri met een kansje, maar dat levert geen zoden aan de dijk op.



10

Henry probeert Nielsen te vinden tussen de linies, maar Bayram zit er goed tussen.



7

Yow tot bij Reynolds, die meteen trapt. Epolo redt met de nodige moeite.



4

De openingsfase levert voorlopig een patstelling op. Nog geen kansen.



1

De bal rolt in het Kuipje!



1

Westerlo - Standard: 0-0





Vooraf

Westerlo heeft voorlopig 9 punten en nog een wedstrijd tegoed. Coach Charaï wisselt niet na de 0-3 overwinning op Stayen. Standard heeft amper 8 punten en dus dringend een overwinning nodig. Euvrard kiest voor twee nieuwe namen: Ibrahim Karamoko en Dennis Eckert Ayensa.

